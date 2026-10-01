Bir Dönemin Türkiye Güzeliydi! Huntington Hastalığıyla Mücadele Eden Sevgi Can Danlı'nın Son Hali Ortaya Çıktı
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Bir dönemin Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı’dan yeni görüntüler geldi. Henüz 18 yaşında kazandığı unvanın ardından Yeşilçam’a adım atan Danlı, Yılmaz Güney’le başrol paylaşmıştı. Uzun süredir Huntington hastalığıyla mücadele eden eski oyuncu, yaşamını Darülaceze’de sürdürüyor. Oyuncu Tolga Mendi de kendisini ziyaret ederek sohbet ettikleri anları paylaştı. Bu ziyaret, Danlı’nın hayat hikâyesini ve son halini yeniden hatırlattı.
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Henüz 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı’nın yolu, ardından Yeşilçam’a uzandı.
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Huntington hastalığıyla mücadele eden Sevgi Can Danlı, yaşamını Darülaceze’de sürdürüyor.
Tolga Mendi, Darülaceze’de ziyaret ettiği Sevgi Can Danlı’yla sohbet ettiği anları paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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