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Bir Dönemin Türkiye Güzeliydi! Huntington Hastalığıyla Mücadele Eden Sevgi Can Danlı'nın Son Hali Ortaya Çıktı

Bir Dönemin Türkiye Güzeliydi! Huntington Hastalığıyla Mücadele Eden Sevgi Can Danlı'nın Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 09:53
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Bir dönemin Türkiye Güzeli Sevgi Can Danlı’dan yeni görüntüler geldi. Henüz 18 yaşında kazandığı unvanın ardından Yeşilçam’a adım atan Danlı, Yılmaz Güney’le başrol paylaşmıştı. Uzun süredir Huntington hastalığıyla mücadele eden eski oyuncu, yaşamını Darülaceze’de sürdürüyor. Oyuncu Tolga Mendi de kendisini ziyaret ederek sohbet ettikleri anları paylaştı. Bu ziyaret, Danlı’nın hayat hikâyesini ve son halini yeniden hatırlattı.

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Henüz 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı’nın yolu, ardından Yeşilçam’a uzandı.

Henüz 18 yaşında Türkiye Güzeli seçilen Sevgi Can Danlı’nın yolu, ardından Yeşilçam’a uzandı.

Sevgi Can Danlı, güzellik yarışmasından sinemaya geçen isimlerden biri. 14 Şubat 1950’de Balıkesir’in Manyas ilçesinde dünyaya gelen Danlı, çocuk yaşta ailesiyle İstanbul’a taşındı. Eğitimine burada devam etti ve Kadıköy Kız Lisesi’nde okuduğu dönemde hayatını değiştiren yarışmaya katıldı.

1968 yılında Hürriyet gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasında birinci seçildiğinde henüz 18 yaşındaydı. Türkiye Güzeli unvanını kazanmasıyla birlikte reklam filmlerinde yer almaya başladı. Ardından sinema dünyasına adım attı.

Yeşilçam kariyerinde en çok hatırlanan yapımlar arasında, Yılmaz Güney’le başrolü paylaştığı “Aç Kurtlar” ve “Son Kızgın Adam” bulunuyor. Danlı, yıllar sonra verdiği bir röportajda Güney’le tanışmasını kısa süren sinema hayatının en büyük şansı olarak anlatmıştı. Ancak o dönemin çalışma şartlarının kendisi için zor olduğunu da dile getirmişti.

Oyunculuğu sürdürmek yerine evlenerek farklı bir hayat kurmayı seçen Danlı, daha sonra ticaretle ilgilendi. Evliliğinin sona ermesinin ardından Aksaray’da bir halı dükkânı açtı. Güzellik yarışması ve sinema filmleriyle başlayan hikâyesi, böylece ekranlardan uzakta devam etti.

Huntington hastalığıyla mücadele eden Sevgi Can Danlı, yaşamını Darülaceze’de sürdürüyor.

Huntington hastalığıyla mücadele eden Sevgi Can Danlı, yaşamını Darülaceze’de sürdürüyor.

Sevgi Can Danlı’nın hayatındaki en önemli zorluklardan biri, uzun süredir mücadele ettiği Huntington hastalığı oldu. Danlı, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda ailesinden gelen bu hastalığın hareketlerini ve günlük yaşamını nasıl etkilediğini anlatmıştı.

El ve ayak koordinasyonunda yaşadığı sorunlardan, yürümekte zorlanmasından ve tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılamanın giderek güçleşmesinden söz etmişti. Bu nedenle Darülaceze’ye yerleşme kararı aldığını açıklamıştı.

Danlı, aynı röportajda ailesinin kendisini yalnız bırakmadığını da özellikle belirtmişti. Kardeşleri ve yeğenlerinin ziyaretine geldiğini anlatan eski oyuncu, kurumda yaşamayı kendi isteğiyle seçtiğini söylemişti. Dolayısıyla Darülaceze’deki yaşamı, yakınları tarafından terk edildiği şeklinde anlatılan bir hikâye değil; bakım ihtiyaçları doğrultusunda aldığı bir karardı.

Eski oyuncunun günlük hayatında kitapların da önemli bir yeri var. Daha önce yaptığı açıklamalarda okumayı çok sevdiğini, ziyaretçilerinin kendisine kitap getirdiğini ve okuduklarını kurumun kütüphanesine bağışladığını anlatmıştı. Gazeteleri takip ettiğini ve arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdiğini de paylaşmıştı.

Tolga Mendi, Darülaceze’de ziyaret ettiği Sevgi Can Danlı’yla sohbet ettiği anları paylaştı.

Sevgi Can Danlı bu kez oyuncu Tolga Mendi’nin ziyaretiyle karşımıza çıktı. Mendi, Darülaceze’ye giderek eski Türkiye Güzeli’yle bir araya geldi ve sohbet ettikleri anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşım, Danlı’nın son halini takipçilerle buluştururken yıllar önce kazandığı güzellik kraliçeliğini ve Yeşilçam kariyerini de yeniden hatırlattı. Bir zamanlar reklam filmlerinde ve sinema yapımlarında izleyici karşısına çıkan Danlı, bu kez kendisini ziyarete gelen bir oyuncuyla sohbet ederken görüntülendi.

Danlı daha önce de sosyal medyada paylaşılan bir videosuyla gündeme gelmişti. “Tekrar 20 yaşında olsaydım…” akımına katılan eski oyuncu, yeniden Türkiye Güzeli olmak isteyeceğini söylemişti. Mart 2025’te haberleştirilen bu sözler, gençlik yıllarında kazandığı unvanın onun için hâlâ ne kadar özel olduğunu göstermişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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