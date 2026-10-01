Bir Dönemin Türkiye Güzeliydi! Huntington Hastalığıyla Mücadele Eden Sevgi Can Danlı'nın Son Hali Ortaya Çıktı

Sevgi Can Danlı’nın hayatındaki en önemli zorluklardan biri, uzun süredir mücadele ettiği Huntington hastalığı oldu. Danlı, Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda ailesinden gelen bu hastalığın hareketlerini ve günlük yaşamını nasıl etkilediğini anlatmıştı.

El ve ayak koordinasyonunda yaşadığı sorunlardan, yürümekte zorlanmasından ve tek başına günlük ihtiyaçlarını karşılamanın giderek güçleşmesinden söz etmişti. Bu nedenle Darülaceze’ye yerleşme kararı aldığını açıklamıştı.

Danlı, aynı röportajda ailesinin kendisini yalnız bırakmadığını da özellikle belirtmişti. Kardeşleri ve yeğenlerinin ziyaretine geldiğini anlatan eski oyuncu, kurumda yaşamayı kendi isteğiyle seçtiğini söylemişti. Dolayısıyla Darülaceze’deki yaşamı, yakınları tarafından terk edildiği şeklinde anlatılan bir hikâye değil; bakım ihtiyaçları doğrultusunda aldığı bir karardı.

Eski oyuncunun günlük hayatında kitapların da önemli bir yeri var. Daha önce yaptığı açıklamalarda okumayı çok sevdiğini, ziyaretçilerinin kendisine kitap getirdiğini ve okuduklarını kurumun kütüphanesine bağışladığını anlatmıştı. Gazeteleri takip ettiğini ve arkadaşlarıyla sohbet ederek vakit geçirdiğini de paylaşmıştı.