article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Şarkıcı Nev'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme: Karaciğer Nakli İçin Donör Bekleniyor

Şarkıcı Nev'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme: Karaciğer Nakli İçin Donör Bekleniyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 09:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 11 Eylül'de yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakli için donör beklediği öğrenildi. Menajeri İlker Ercan, önce değerlerin stabil hale gelmesi gerektiğini, ardından donör arayışına başlanacağını söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000'li yılların başında “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan Nev, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

2000'li yılların başında “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan Nev, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Asıl adı Nevzat Doğansoy olan 57 yaşındaki şarkıcı, 11 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılmıştı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edilen sanatçı, dört gün önce yoğun bakımdan çıktı.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Nev'in sağlık durumuna ilişkin son bilgiler, bugün menajerinden geldi. Açıklamaya göre sanatçı için bir sonraki adım karaciğer nakli.

Menajeri İlker Ercan: “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor.”

Menajeri İlker Ercan: “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor.”

Sanatçının menajeri İlker Ercan, nakil sürecine dair şu bilgiyi verdi: “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor.”

Böylece Nev'in karaciğer nakli için donör beklediği, bu sürecin ise değerlerinin düzelmesinin ardından başlayacağı anlaşıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın