Şarkıcı Nev'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme: Karaciğer Nakli İçin Donör Bekleniyor
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Şarkıcı Nev'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 11 Eylül'de yoğun bakıma alınan 57 yaşındaki sanatçının karaciğer nakli için donör beklediği öğrenildi. Menajeri İlker Ercan, önce değerlerin stabil hale gelmesi gerektiğini, ardından donör arayışına başlanacağını söyledi.
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2000'li yılların başında “Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan Nev, bir süredir hastanede tedavi görüyor.
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Menajeri İlker Ercan: “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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