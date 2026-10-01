Şarkıcı Nev'in Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme: Karaciğer Nakli İçin Donör Bekleniyor

Sanatçının menajeri İlker Ercan, nakil sürecine dair şu bilgiyi verdi: “Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız. En kısa sürede bulmamız gerekiyor.”

Böylece Nev'in karaciğer nakli için donör beklediği, bu sürecin ise değerlerinin düzelmesinin ardından başlayacağı anlaşıldı.