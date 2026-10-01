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Yıllardır Havluları Yumuşatsın Diye Kullanıyoruz: Çamaşır Yumuşatıcısı Aslında Tam Tersini Yapıyormuş

Yıllardır Havluları Yumuşatsın Diye Kullanıyoruz: Çamaşır Yumuşatıcısı Aslında Tam Tersini Yapıyormuş

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 09:33
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Havluları pofuduk ve güzel kokulu yapsın diye yıkamada yumuşatıcıya başvuranlar çok. İngiltere'deki çamaşır uzmanlarına göre bu alışkanlık havluyu yumuşatmak yerine sertleştiriyor, üstelik suyu çekme gücünü de zayıflatıyor. Sorun, yumuşatıcının liflerin üzerinde bıraktığı mumsu tabakadan kaynaklanıyor. Çözüm ise çoğu evin mutfak dolabında zaten var.

Kaynak: Ideal Home

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Yumuşatıcı havlunun liflerini mumsu bir tabakayla kaplıyor

Yumuşatıcı havlunun liflerini mumsu bir tabakayla kaplıyor

Çamaşır yumuşatıcısı giysilerde işe yarıyor; kumaşı pürüzsüzleştiriyor, güzel koku bırakıyor. Havlu söz konusu olduğunda ise tablo değişiyor. Yumuşatıcı, havlunun liflerini ince bir film gibi kaplıyor ve zamanla bu katman liflere yapışıp kalıyor. Kuruyunca da hem tutuşması zorlaşan hem de elde sert hissedilen bir yüzey ortaya çıkıyor.

Ideal Home'a konuşan AO.com'un çamaşır uzmanı Katy Roberts, yumuşatıcının havlu liflerinde mumsu bir kaplama bıraktığını, bunun da emiciliği zamanla düşürdüğünü söylüyor. Roberts'a göre bir havlunun su çekmesi pamuk ilmeklerinin açık kalmasına bağlı. Yumuşatıcı bu ilmekleri tıkayınca havlu suyu tutamaz hale geliyor ve doğru düzgün kurumuyor.

Sonuç, duştan çıkınca teninizdeki suyu almak yerine üzerinde gezdiren, dokunulduğunda yağlı ve sert hissedilen bir havlu. Yani yumuşak ve pofuduk bir havlu için eklediğiniz ürün, havluyu tam tersi yöne götürüyor.

Altı haftada bir yapılan sirkeli yıkama birikmiş kalıntıyı çözüyor

Altı haftada bir yapılan sirkeli yıkama birikmiş kalıntıyı çözüyor

Havlunun liflerindeki birikimi gidermenin en kolay yollarından biri beyaz sirke. Ideal Home'a konuşan Scooms'un kurucuları Emily ve Jonathan Attwood, havlulardaki deterjan ve yumuşatıcı kalıntısını temizlemek için beyaz sirkenin altı haftada bir kullanılmasını öneriyor.

Yöntem iki aşamalı. Önce havlular deterjanla normal bir programda yıkanıyor. Ardından deterjansız ikinci bir yıkama döngüsü çalıştırılıyor ve bu kez makineye 1 su bardağı (yaklaşık 240 ml) beyaz sirke ekleniyor. Sirkenin içindeki asetik asit, lifleri kaplayan kalıntıyı çözerek havlunun yeniden suyu çekmesine yardımcı oluyor.

Bu işlemi altı haftalık aralıklarla tekrarlamak, havluların sertleşmesini önlemek için yeterli görülüyor. Yumuşatıcıyı tamamen bıraktığınızda sirkeli yıkama çok daha seyrek gerekebiliyor.

Kurutma makinesinde düşük ısı ve yün toplar havluyu yeniden kabartıyor

Kurutma makinesinde düşük ısı ve yün toplar havluyu yeniden kabartıyor

Havluların pofuduk kalmasında kurutma da en az yıkama kadar önemli. Attwood çifti, havluların yeniden yumuşak ve kabarık hale gelmesi için kurutma makinesinin düşük ısıda çalıştırılmasını öneriyor. Yüksek sıcaklığın pamuk liflerine zarar verebildiğini hatırlatıyorlar.

Kurutma bittikten sonra havluları makinede bekletmemek de gerekiyor. Havlular hemen çıkarılıp birkaç kez silkelenirse lifler toparlanıyor ve daha kabarık duruyor. Uzmanlar ayrıca her kurutmada yaklaşık 4 adet yün kurutma topu kullanılmasını tavsiye ediyor. Toplar havluların arasında hava boşlukları açarak kuruma süresini kısaltıyor, yünün doğal lanolini de havluların yumuşamasına katkı sağlıyor.

Yumuşatıcının kokusunu özleyenler için de bir çözüm var: kurutma toplarına ya da tamburun içine birkaç damla sevdiğiniz esansiyel yağ damlatılabiliyor. Böylece havlulardan hoş bir koku geliyor, lifler de kaplanmadan kalıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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