Yıllardır Havluları Yumuşatsın Diye Kullanıyoruz: Çamaşır Yumuşatıcısı Aslında Tam Tersini Yapıyormuş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Havluları pofuduk ve güzel kokulu yapsın diye yıkamada yumuşatıcıya başvuranlar çok. İngiltere'deki çamaşır uzmanlarına göre bu alışkanlık havluyu yumuşatmak yerine sertleştiriyor, üstelik suyu çekme gücünü de zayıflatıyor. Sorun, yumuşatıcının liflerin üzerinde bıraktığı mumsu tabakadan kaynaklanıyor. Çözüm ise çoğu evin mutfak dolabında zaten var.
Kaynak: Ideal Home
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yumuşatıcı havlunun liflerini mumsu bir tabakayla kaplıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altı haftada bir yapılan sirkeli yıkama birikmiş kalıntıyı çözüyor
Kurutma makinesinde düşük ısı ve yün toplar havluyu yeniden kabartıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın