Yıllardır Havluları Yumuşatsın Diye Kullanıyoruz: Çamaşır Yumuşatıcısı Aslında Tam Tersini Yapıyormuş

Çamaşır yumuşatıcısı giysilerde işe yarıyor; kumaşı pürüzsüzleştiriyor, güzel koku bırakıyor. Havlu söz konusu olduğunda ise tablo değişiyor. Yumuşatıcı, havlunun liflerini ince bir film gibi kaplıyor ve zamanla bu katman liflere yapışıp kalıyor. Kuruyunca da hem tutuşması zorlaşan hem de elde sert hissedilen bir yüzey ortaya çıkıyor.

Ideal Home'a konuşan AO.com'un çamaşır uzmanı Katy Roberts, yumuşatıcının havlu liflerinde mumsu bir kaplama bıraktığını, bunun da emiciliği zamanla düşürdüğünü söylüyor. Roberts'a göre bir havlunun su çekmesi pamuk ilmeklerinin açık kalmasına bağlı. Yumuşatıcı bu ilmekleri tıkayınca havlu suyu tutamaz hale geliyor ve doğru düzgün kurumuyor.

Sonuç, duştan çıkınca teninizdeki suyu almak yerine üzerinde gezdiren, dokunulduğunda yağlı ve sert hissedilen bir havlu. Yani yumuşak ve pofuduk bir havlu için eklediğiniz ürün, havluyu tam tersi yöne götürüyor.