Sivrisinekleri Yok Etmek İsterken Dengeyi Bozdular: Çözüm Kedilerden Geldi

1950'lerde Borneo Adası büyük bir sıtma salgınıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sarawak'taki uzak toplulukları korumak için sıtma taşıyan sivrisinekleri öldürmek amacıyla büyük miktarlarda DDT adı verilen güçlü bir böcek ilacı püskürttü. Bu yöntem o dönem sıtmayla mücadelede sık kullanılıyordu ve sıtma vakalarını gerçekten azalttı.

Ancak DDT, biyolojik birikim adı verilen süreçle yerel besin zincirinde birikmeye başladı. Yaban arıları ölünce saz çatıları yiyen tırtıllar çoğaldı ve köylerdeki çatılar çökmeye başladı. Yerel kediler de ya zehirlenmiş kertenkeleleri yedikleri ya da tüylerindeki DDT kalıntısını yaladıkları için zehirlenerek öldü.

Kedi nüfusu büyük ölçüde azalınca fare sayısı patlama yaptı. Fareler ekinleri tehdit etmeye başladı, tifüs ve veba salgını korkusu da beraberinde geldi.