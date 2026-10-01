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Sivrisinekleri Yok Etmek İsterken Dengeyi Bozdular: Çözüm Kedilerden Geldi

Sivrisinekleri Yok Etmek İsterken Dengeyi Bozdular: Çözüm Kedilerden Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 10:04
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1950'lerde Borneo'da sıtmayla mücadele için püskürtülen böcek ilacı, sivrisineklerle birlikte doğal dengeyi de altüst etti. Kediler ölüp fareler çoğalınca çözüm, tarihin en tuhaf operasyonlarından biri oldu: Köylere paraşütle kedi bırakıldı.

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Sıtmaya karşı püskürtülen DDT, domino etkisiyle Borneo'daki kedileri öldürdü ve fareleri çoğalttı

Sıtmaya karşı püskürtülen DDT, domino etkisiyle Borneo'daki kedileri öldürdü ve fareleri çoğalttı

1950'lerde Borneo Adası büyük bir sıtma salgınıyla karşı karşıya kaldı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Sarawak'taki uzak toplulukları korumak için sıtma taşıyan sivrisinekleri öldürmek amacıyla büyük miktarlarda DDT adı verilen güçlü bir böcek ilacı püskürttü. Bu yöntem o dönem sıtmayla mücadelede sık kullanılıyordu ve sıtma vakalarını gerçekten azalttı.

Ancak DDT, biyolojik birikim adı verilen süreçle yerel besin zincirinde birikmeye başladı. Yaban arıları ölünce saz çatıları yiyen tırtıllar çoğaldı ve köylerdeki çatılar çökmeye başladı. Yerel kediler de ya zehirlenmiş kertenkeleleri yedikleri ya da tüylerindeki DDT kalıntısını yaladıkları için zehirlenerek öldü.

Kedi nüfusu büyük ölçüde azalınca fare sayısı patlama yaptı. Fareler ekinleri tehdit etmeye başladı, tifüs ve veba salgını korkusu da beraberinde geldi.

İngiliz Hava Kuvvetleri 1960'ta Singapur'dan toplanan kedileri paraşütle köylere bıraktı

İngiliz Hava Kuvvetleri 1960'ta Singapur'dan toplanan kedileri paraşütle köylere bıraktı

Dengeyi yeniden kurmak için WHO, 1960'ta İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) ile birlikte sıra dışı bir kurtarma görevi başlattı: Kedi Atma Operasyonu (Operation Cat Drop). Singapur'da toplanan kediler, paraşütlere bağlı özel hasır sepetlere yerleştirildi ve bir RAF Beverley nakliye uçağından doğrudan Sarawak'ın yüksek kesimlerindeki köylere bırakıldı.

Yıllar içinde hikaye modern bir efsaneye dönüştü ve kesin sayılar tartışma konusu oldu. Dönemin yerel haberleri önce '30 uçan kedi' arandığını, ardından 23 kedinin teslim edildiğini yazdı. 2000'lerde DDT tartışmaları alevlenince internetteki anlatımlar kedi sayısını 14 bine kadar şişirdi; bazı şüpheciler ise olayın tamamen uydurma olduğunu savundu.

Ayrıntıları karışık olsa da Kedi Atma Operasyonu, ekosistemlerin hassas dengesini ve kimyasal ilaçlarla zararlı mücadelesinin öngörülemeyen risklerini gösteren güçlü bir uyarı olarak kabul ediliyor. Bu ders, çevre politikalarını ve DDT'ye getirilen küresel kısıtlamaları da etkiledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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