Sivrisinekleri Yok Etmek İsterken Dengeyi Bozdular: Çözüm Kedilerden Geldi
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Sıtmaya karşı püskürtülen DDT, domino etkisiyle Borneo'daki kedileri öldürdü ve fareleri çoğalttı
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İngiliz Hava Kuvvetleri 1960'ta Singapur'dan toplanan kedileri paraşütle köylere bıraktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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