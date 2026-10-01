Uçaktan Savruldu, Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 7 Kez Ölümden Dönen Adam
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Trenle nehre düştü, uçaktan savruldu, alev alan otomobillerden kurtuldu ve uçuruma yuvarlanan aracından son anda çıktı. Hırvatistanlı emekli müzik öğretmeni Frano Selak’ın yedi kez ölümden döndüğü anlatıldı. Kendisine “dünyanın en şanslı insanı” unvanını kazandıran hikaye dünya çapında yayılsa da kazaların önemli bir bölümü bağımsız kayıtlarla doğrulanamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trenden uçuruma kadar yedi kazadan kurtulduğunu anlattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Piyangodan 7 milyon kuna kazandı ancak hikayesi tartışmalı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın