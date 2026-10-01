Uçaktan Savruldu, Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 7 Kez Ölümden Dönen Adam

Yaygınlaşan anlatıya göre Selak’ın ilk büyük kazası 1962’de Saraybosna’dan Dubrovnik’e giden bir trende yaşandı. Tren raydan çıkarak buz gibi nehir sularına düştü ve 17 yolcu yaşamını yitirdi. Selak’ın kırılan koluna ve hipotermi geçirmesine rağmen kıyıya yüzerek ulaşmayı başardığı öne sürüldü.

Selak’ın 1963’te yaptığı ilk uçak yolculuğunda kapının açılması üzerine uçaktan savrulduğu ve bir saman yığınının üzerine düşerek hayatta kaldığı anlatıldı. Üç yıl sonra ise içinde bulunduğu otobüsün nehre düştüğü, dört yolcu hayatını kaybederken Selak’ın birkaç sıyrıkla sudan çıktığı iddia edildi.

Talihsizliklerin sonraki yıllarda da sürdüğü belirtildi. Selak’ın 1970 ve 1973’te alev alan iki otomobilden kurtulduğu, 1995’te kendisine otobüs çarptığı ve 1996’da aracı uçuruma yuvarlanırken bir ağaca tutunarak hayatta kaldığı aktarıldı. Bu olaylar, emekli öğretmenin dünya çapında tanınmasını sağladı.