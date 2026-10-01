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Uçaktan Savruldu, Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 7 Kez Ölümden Dönen Adam

Uçaktan Savruldu, Aracı Uçuruma Yuvarlandı: 7 Kez Ölümden Dönen Adam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 10:21
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Trenle nehre düştü, uçaktan savruldu, alev alan otomobillerden kurtuldu ve uçuruma yuvarlanan aracından son anda çıktı. Hırvatistanlı emekli müzik öğretmeni Frano Selak’ın yedi kez ölümden döndüğü anlatıldı. Kendisine “dünyanın en şanslı insanı” unvanını kazandıran hikaye dünya çapında yayılsa da kazaların önemli bir bölümü bağımsız kayıtlarla doğrulanamadı.

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Trenden uçuruma kadar yedi kazadan kurtulduğunu anlattı

Trenden uçuruma kadar yedi kazadan kurtulduğunu anlattı

Yaygınlaşan anlatıya göre Selak’ın ilk büyük kazası 1962’de Saraybosna’dan Dubrovnik’e giden bir trende yaşandı. Tren raydan çıkarak buz gibi nehir sularına düştü ve 17 yolcu yaşamını yitirdi. Selak’ın kırılan koluna ve hipotermi geçirmesine rağmen kıyıya yüzerek ulaşmayı başardığı öne sürüldü.

Selak’ın 1963’te yaptığı ilk uçak yolculuğunda kapının açılması üzerine uçaktan savrulduğu ve bir saman yığınının üzerine düşerek hayatta kaldığı anlatıldı. Üç yıl sonra ise içinde bulunduğu otobüsün nehre düştüğü, dört yolcu hayatını kaybederken Selak’ın birkaç sıyrıkla sudan çıktığı iddia edildi.

Talihsizliklerin sonraki yıllarda da sürdüğü belirtildi. Selak’ın 1970 ve 1973’te alev alan iki otomobilden kurtulduğu, 1995’te kendisine otobüs çarptığı ve 1996’da aracı uçuruma yuvarlanırken bir ağaca tutunarak hayatta kaldığı aktarıldı. Bu olaylar, emekli öğretmenin dünya çapında tanınmasını sağladı.

Piyangodan 7 milyon kuna kazandı ancak hikayesi tartışmalı

Piyangodan 7 milyon kuna kazandı ancak hikayesi tartışmalı

Hırvatistan basınında yer alan haberlere göre Selak, 2002’de oynadığı lotodan yaklaşık 7 milyon kuna kazandı. Paranın bir bölümüyle Petrinja’da ev alan Selak, deniz kıyısında bir mülk ve otomobil de satın aldı. Kazancının önemli bir kısmını yakınlarına dağıttığını, kalan parayı ise zaman içinde harcadığını anlattı.

Piyango ikramiyesi, yıllardır anlatılan kazalarla birleşince Selak’a “dünyanın en şanslı insanı” unvanını kazandırdı. Selak ise başına gelenlere hem şans hem de şanssızlık açısından bakılabileceğini ancak kendisini şanslı görmeyi tercih ettiğini söylüyordu. 1929 doğumlu emekli öğretmen, 2016’da hayatını kaybetti.

Hikaye üzerine yapılan incelemeler ise kazaların tarihlerinin ve ayrıntılarının kaynaklara göre değiştiğini gösterdi. Arşivlerde 17 kişinin öldüğü belirtilen tren kazasına rastlanmazken havacılık kayıtlarında da 1962 veya 1963’te Yugoslavya’da anlatılan özelliklerde ölümcül bir uçak kazası bulunamadı. Bu nedenle Selak’ın piyango kazancı yerel basında yer alsa da yedi ölümden kurtulma hikayesi doğrulanmış bir biyografiden çok, zamanla büyüyen bir şehir efsanesi olarak değerlendiriliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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