Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 1 Ekim ATV, Show TV, Star TV, NOW ve Kanal D Yayın Akışı

ATV'de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Almanya'dan Çukurova'ya uzanan Güneşin Doğduğu Yer, 3. bölümüyle saat 20.00'de ATV'de. Burak Özçivit'in Kozan ailesinin varisi Kenan'ı, Beyza Gümülcine'nin ise Almanya'da yaşayan Leyla'yı oynadığı dizi 17 Eylül'de yayın hayatına başlamıştı. Bugün ise yeni bölümün ardından kaçıranlar için ATV 23.20'de bir tekrar yayını daha yapıyor.

Show TV'de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk, 16. bölümüyle 20.00'de ekranda. Borç batağındaki başarılı avukat Defne'nin (Ayça Ayşin Turan) birbirine hiç benzemeyen iki adam, Tolga ve Kadir arasında kalışını anlatan dizide Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu da başrolde. Gece 00.15'te ise Gece Hattı canlı yayınla başlıyor.

Star TV'de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in başrolünü paylaştığı Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle 20.00'de Star TV'de. Askerliğini yaptığı Ağrı'da yaşanan depremde Dicle'yle tanışan ve onunla evlenen İstanbullu Erkan'ın hikâyesi, çiftin İstanbul'daki yeni hayatıyla sürüyor.