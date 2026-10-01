Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 1 Ekim ATV, Show TV, Star TV, NOW ve Kanal D Yayın Akışı
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Ekim ayının ilk akşamında perşembe dizileri yeni bölümleriyle ekranda olacak. 1 Ekim Perşembe günü hangi diziler var, Güneşin Doğduğu Yer'in 3. bölümü kaçta, Muhtemel Aşk ve Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Beyaz'la Joker'den MasterChef Türkiye'ye perşembe akşamının tüm akşam kuşağını kanal kanal sıraladık…
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1 Ekim Perşembe Akşamı Yeni Bölümü Olan Diziler
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NOW, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de Perşembe Akşamı
Güneşin Doğduğu Yer Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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