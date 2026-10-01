article/comments
article/share
Haberler
TV
Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 1 Ekim ATV, Show TV, Star TV, NOW ve Kanal D Yayın Akışı

Perşembe Günü Hangi Diziler Var? 1 Ekim ATV, Show TV, Star TV, NOW ve Kanal D Yayın Akışı

yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 10:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekim ayının ilk akşamında perşembe dizileri yeni bölümleriyle ekranda olacak. 1 Ekim Perşembe günü hangi diziler var, Güneşin Doğduğu Yer'in 3. bölümü kaçta, Muhtemel Aşk ve Sevdiğim Sensin bu akşam var mı, Halef: Köklerin Çağrısı bu akşam var mı? Beyaz'la Joker'den MasterChef Türkiye'ye perşembe akşamının tüm akşam kuşağını kanal kanal sıraladık…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Ekim Perşembe Akşamı Yeni Bölümü Olan Diziler

1 Ekim Perşembe Akşamı Yeni Bölümü Olan Diziler

ATV'de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Almanya'dan Çukurova'ya uzanan Güneşin Doğduğu Yer, 3. bölümüyle saat 20.00'de ATV'de. Burak Özçivit'in Kozan ailesinin varisi Kenan'ı, Beyza Gümülcine'nin ise Almanya'da yaşayan Leyla'yı oynadığı dizi 17 Eylül'de yayın hayatına başlamıştı. Bugün ise yeni bölümün ardından kaçıranlar için ATV 23.20'de bir tekrar yayını daha yapıyor.

Show TV'de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk, 16. bölümüyle 20.00'de ekranda. Borç batağındaki başarılı avukat Defne'nin (Ayça Ayşin Turan) birbirine hiç benzemeyen iki adam, Tolga ve Kadir arasında kalışını anlatan dizide Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu da başrolde. Gece 00.15'te ise Gece Hattı canlı yayınla başlıyor.

Star TV'de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir'in başrolünü paylaştığı Sevdiğim Sensin yeni bölümüyle 20.00'de Star TV'de. Askerliğini yaptığı Ağrı'da yaşanan depremde Dicle'yle tanışan ve onunla evlenen İstanbullu Erkan'ın hikâyesi, çiftin İstanbul'daki yeni hayatıyla sürüyor.

NOW, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de Perşembe Akşamı

NOW, Kanal D, TRT 1 ve TV8'de Perşembe Akşamı

NOW'da Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sezonunun yeni bölümüyle 20.00'de NOW'da. 24 Eylül'de yeni sezona başlayan dizide İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz başrolde. Yurdaer Okur, Mustafa Yıldıran, Ezgi Tombul ve Hazal Akkın ise bu sezon kadroya dahil olan isimler.

Kanal D'de Perşembe Günü Hangi Program Var?

Kanal D'nin perşembe akşamında dizi değil, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker var. Yarışma ve skeçleri bir araya getiren programın yeni bölümü 20.00'de başlıyor. 23.30'da ise Daha 17 tekrarı yayınlanacak.

TRT 1'de Perşembe Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1'in perşembe akışında 20.00'de Evlilik Güzeldir yer alıyor. Dizinin yeni bölümleri pazartesi akşamları yayınlanıyor. 22.55'te ise Mehmed: Fetihler Sultanı ekrana gelecek.

TV8'de Perşembe Günü Hangi Program Var?

TV8 perşembe akşamını da MasterChef Türkiye'ye ayırdı. Yarışmanın yeni bölümü 20.00'de başlayacak.

Güneşin Doğduğu Yer Hangi Gün Yayınlanıyor?

Güneşin Doğduğu Yer Hangi Gün Yayınlanıyor?

Güneşin Doğduğu Yer, ATV'de her perşembe saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. 17 Eylül'deki ilk bölümüyle başlayan dizi, Çukurova'nın köklü Kozan ailesinin varisi Kenan ile Almanya'dan gelen Leyla'nın kesişen yollarını konu alıyor. Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine'nin başrolde olduğu yapımın kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Hilal Anay, Muharrem Türkseven ve Bahar Süer de bulunuyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın