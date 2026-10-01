Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın Makyajsız Hali Beğeni Topladı!

Sümeyye Aydoğan, Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle izleyicinin yakından tanıdığı isimlerden biri. Bu kez ise ekran dışındaki sade haliyle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Aydoğan’ın makyajsız halini gözler önüne serdi.