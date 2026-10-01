Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın Makyajsız Hali Beğeni Topladı!
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Yeraltı dizisinde Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, bu kez ekran dışındaki halleriyle gündemde. Alışveriş yaparken makyajsız görüntülenen güzel oyuncunun doğal tarzı, sosyal medyada beğenilerin odak noktası oldu.
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Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan, bu kez ekran dışındaki görüntüsüyle gündemde.
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Alışveriş sırasında makyajsız görüntülenen Sümeyye Aydoğan’ın doğal hali dikkat çekti.
Makyajsız hali kullanıcılardan tam not aldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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