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Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın Makyajsız Hali Beğeni Topladı!

Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan'ın Makyajsız Hali Beğeni Topladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 11:16
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Yeraltı dizisinde Sultan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, bu kez ekran dışındaki halleriyle gündemde. Alışveriş yaparken makyajsız görüntülenen güzel oyuncunun doğal tarzı, sosyal medyada beğenilerin odak noktası oldu.

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Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan, bu kez ekran dışındaki görüntüsüyle gündemde.

Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan, bu kez ekran dışındaki görüntüsüyle gündemde.

Sümeyye Aydoğan, Yeraltı dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle izleyicinin yakından tanıdığı isimlerden biri. Bu kez ise ekran dışındaki sade haliyle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Aydoğan’ın makyajsız halini gözler önüne serdi.

Alışveriş sırasında makyajsız görüntülenen Sümeyye Aydoğan’ın doğal hali dikkat çekti.

Alışveriş sırasında makyajsız görüntülenen Sümeyye Aydoğan’ın doğal hali dikkat çekti.

Güzel oyuncu, alışveriş yaptığı sırada makyajsız halde görüntülendi. Aydoğan’ın doğal görünümü sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı.

Makyajsız hali kullanıcılardan tam not aldı.

Makyajsız hali kullanıcılardan tam not aldı.

Görüntülere gelen yorumlarda kullanıcılar oyuncu için “Cildi parlıyor”, “Sıfır makyajla bile çok güzel”, 'Bayıldım, çok güzel görünüyor” yorumlarında bulundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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