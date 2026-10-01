Sosyal Medyaya Dönüş Haberini Engin Polat’tan Alan Dilan Polat Sevincini Gizleyemedi!

Dilan Polat, sosyal medyada günlük hayatını milyonlarca takipçisiyle paylaşarak tanınan isimlerden biri. Ailesiyle çektiği videolar, gösterişli kutlamaları, alışverişleri ve eşi Engin Polat’la yaptığı paylaşımlar uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Güzellik merkezleriyle de adından söz ettiren Polat’ın “Enerci” sözü ise sosyal medyada en çok hatırlanan çıkışlarından biri oldu.

Ancak Polat çiftinin gündemdeki yeri, zamanla haklarında yürütülen soruşturmalarla değişti. Kasım 2023’te başlayan operasyon kapsamında Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Ardından gelen tutuklama ve tahliye süreçleri, çiftin sosyal medya paylaşımlarının önüne geçti.

Dilan Polat’ın cezaevinden çıktıktan sonraki paylaşımları da yakından takip edildi. Günlük hayatına dair görüntüleri yeniden dolaşıma girerken, bu kez sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararı gündeme geldi. Milyonlarca takipçiye ulaştığı hesaplarından yaptığı paylaşımlar, böylece yeni bir hukuki sürecin konusu oldu.

Son günlerde ise Polat’ın adı iki ayrı gelişmeyle anılıyor. Bir yanda dün gündeme gelen “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması, diğer yanda sosyal medyaya dönüşüne ilişkin açıklama var.