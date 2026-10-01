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Sosyal Medyaya Dönüş Haberini Engin Polat’tan Alan Dilan Polat Sevincini Gizleyemedi!

Sosyal Medyaya Dönüş Haberini Engin Polat’tan Alan Dilan Polat Sevincini Gizleyemedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
01.10.2026 - 09:25
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Dilan Polat’ın sosyal medyaya dönüş sevinci kameraya yansıdı. Bir süredir hesaplarına uygulanan erişim engeliyle gündemde olan Polat’a haberi eşi Engin Polat verdi. Dün “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmasıyla adı anılan fenomen hakkında bugün farklı bir gelişme konuşuluyor. Engin Polat, sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki engellerin kalktığını açıkladı. Dilan Polat ise duyduklarının ardından sevincini gizleyemedi.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat, son yıllarda hakkındaki hukuki süreçlerle de gündemden düşmüyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat, son yıllarda hakkındaki hukuki süreçlerle de gündemden düşmüyor.

Dilan Polat, sosyal medyada günlük hayatını milyonlarca takipçisiyle paylaşarak tanınan isimlerden biri. Ailesiyle çektiği videolar, gösterişli kutlamaları, alışverişleri ve eşi Engin Polat’la yaptığı paylaşımlar uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Güzellik merkezleriyle de adından söz ettiren Polat’ın “Enerci” sözü ise sosyal medyada en çok hatırlanan çıkışlarından biri oldu.

Ancak Polat çiftinin gündemdeki yeri, zamanla haklarında yürütülen soruşturmalarla değişti. Kasım 2023’te başlayan operasyon kapsamında Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı. Ardından gelen tutuklama ve tahliye süreçleri, çiftin sosyal medya paylaşımlarının önüne geçti.

Dilan Polat’ın cezaevinden çıktıktan sonraki paylaşımları da yakından takip edildi. Günlük hayatına dair görüntüleri yeniden dolaşıma girerken, bu kez sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli kararı gündeme geldi. Milyonlarca takipçiye ulaştığı hesaplarından yaptığı paylaşımlar, böylece yeni bir hukuki sürecin konusu oldu.

Son günlerde ise Polat’ın adı iki ayrı gelişmeyle anılıyor. Bir yanda dün gündeme gelen “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturması, diğer yanda sosyal medyaya dönüşüne ilişkin açıklama var.

Hesaplarına erişim engeli getirilen Dilan Polat hakkında dün çıkan gözaltı haberlerine Engin Polat’tan yanıt gelmişti.

Hesaplarına erişim engeli getirilen Dilan Polat hakkında dün çıkan gözaltı haberlerine Engin Polat’tan yanıt gelmişti.

Dilan Polat’ın yaklaşık 6,3 milyon takipçili Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusu üzerine erişim engeli getirilmişti. Ardından yedek Instagram hesabının yanı sıra TikTok, Facebook ve YouTube dahil diğer aktif hesapları için de engelleme kararı alındığı öğrenilmişti.

Sosyal medya hesaplarıyla ilgili bu süreç devam ederken Polat, dün de “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmasıyla gündeme geldi. Hakkında çıkan gözaltı haberlerinin ardından eşi Engin Polat bir açıklama yaptı.

Engin Polat, eşinin gözaltına alınmadığını, ifade vermek üzere çağrıldığını savundu. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği yönündeki iddiayı da reddetti. .

Günün ilerleyen saatlerinde yayımlanan haberlerde ise Dilan Polat’ın soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı. 

Dilan Polat’ın adı bu haberlerle konuşulurken, sosyal medya hesapları konusunda gelen açıklama bu kez çiftin sevinç görüntülerini gündeme taşıdı.

Engin Polat, sosyal medya engelinin kalktığını söyledi; Dilan Polat’ın haberi aldığı anlar kameraya yansıdı.

Paylaşılan videoda Engin Polat, eşine sosyal medya hesaplarına yönelik hukuki engelin kalktığını anlattı. Hesapların kapatılmasına dayanak olan dosyalarda takipsizlik kararları verildiğini söyleyen Polat, Dilan Polat’ın yeniden sosyal medyayı kullanabileceğini belirtti.

Bu haberi eşinden öğrenen Dilan Polat ise büyük sevinç yaşadı. Sesini yükselterek tepki veren ve Engin Polat’a sarılan fenomenin o anları kayda alındı. Bir süredir hesaplarına uygulanan engelle gündemde olan Polat, sosyal medyaya dönüş haberini böyle karşıladı.

Dilan Polat, videodaki açıklamasında yasak sürecinde verilen kararlara karşı gelmediğini savundu. “Devletimize karşı gelmek bize yakışmazdı” diyen Polat, takipsizlik kararı aldığını belirterek şükretti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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