Sosyal Medyaya Dönüş Haberini Engin Polat’tan Alan Dilan Polat Sevincini Gizleyemedi!
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Dilan Polat’ın sosyal medyaya dönüş sevinci kameraya yansıdı. Bir süredir hesaplarına uygulanan erişim engeliyle gündemde olan Polat’a haberi eşi Engin Polat verdi. Dün “Cumhurbaşkanına hakaret” soruşturmasıyla adı anılan fenomen hakkında bugün farklı bir gelişme konuşuluyor. Engin Polat, sosyal medya hesaplarına ilişkin hukuki engellerin kalktığını açıkladı. Dilan Polat ise duyduklarının ardından sevincini gizleyemedi.
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Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Dilan Polat, son yıllarda hakkındaki hukuki süreçlerle de gündemden düşmüyor.
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Hesaplarına erişim engeli getirilen Dilan Polat hakkında dün çıkan gözaltı haberlerine Engin Polat’tan yanıt gelmişti.
Engin Polat, sosyal medya engelinin kalktığını söyledi; Dilan Polat’ın haberi aldığı anlar kameraya yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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