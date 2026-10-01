34 Yıl Boyunca Çöpten Eşya Topladı: 40 Binden Fazla Parçalık Koleksiyon Kurdu
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Soyunma odasını süslemek için başlayan alışkanlık 40 binden fazla parçalık bir koleksiyona dönüştü
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Koleksiyon Doğu Harlem'de hala çalışan bir temizlik garajında sergileniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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