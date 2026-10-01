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34 Yıl Boyunca Çöpten Eşya Topladı: 40 Binden Fazla Parçalık Koleksiyon Kurdu

34 Yıl Boyunca Çöpten Eşya Topladı: 40 Binden Fazla Parçalık Koleksiyon Kurdu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 09:41
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New York'ta 34 yıl boyunca temizlik işçisi olarak çalışan Nelson Molina, çöpe atılan eşyaları kurtarıp temizleyerek dev bir koleksiyon oluşturdu. Treasures in the Trash (Çöpteki Hazineler) adı verilen koleksiyonda bugün 40 binden fazla parça bulunuyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Soyunma odasını süslemek için başlayan alışkanlık 40 binden fazla parçalık bir koleksiyona dönüştü

Soyunma odasını süslemek için başlayan alışkanlık 40 binden fazla parçalık bir koleksiyona dönüştü

Molina, New York Temizlik Dairesi'ndeki kariyerinin ilk yıllarında güzergahındaki çöp torbalarının içinde hikayeler saklandığını fark etti. Çöplerin arasından ilgi çekici eşyalar ayıklamaya başladı; başlangıçta soyunma odasını sallanan kafalı bibloler ve disko toplarıyla süsleyen bu tuhaf alışkanlık, zamanla bütün bir müzeyi dolduracak boyuta ulaştı.

Temizlik Vakfı'na göre koleksiyonda 40 binden fazla parça var; NRDC ise Molina ve iş arkadaşlarının 34 yıl içinde kaldırımlardan 45 binden fazla eşya kurtardığını yazıyor. Molina 2015'te emekli oldu.

Koleksiyonda birbirinden tamamen farklı eşyalar yan yana duruyor: bir sürü Furby oyuncağı, yedi Harry Potter kitabının tamamı, John F. Kennedy imzalı bir Beyaz Saray mektubu, 450 dolarlık bir oyuncak ayı ve sayısız McDonald's Happy Meal oyuncağı.

Koleksiyon Doğu Harlem'de hala çalışan bir temizlik garajında sergileniyor

Koleksiyon Doğu Harlem'de hala çalışan bir temizlik garajında sergileniyor

Koleksiyon, Doğu Harlem'e hizmet veren ve hala aktif olan Manhattan 11 adlı temizlik garajında bulunuyor. 2019'daki habere göre Molina, emekli olduktan sonra da koleksiyonuyla ilgilenmek için garaja haftada üç kez gidiyordu. Temizlik işçilerinin işte buldukları eşyaları kendilerine almalarına izin verilmediği için parçalar yalnızca sergileniyor.

Molina'nın çöpten eşya toplama alışkanlığı çocukluğunda başladı; o yıllarda çöpten oyuncak çıkarıp tamir ediyordu. 'Kardeşlerime Noel Baba gibiydim' diyen Molina, eşyaları çöp sahasına ya da yakma tesisine gitmesin diye kurtardığını, kullanılabilecek hiçbir şeyi atmamanın kendisine öğretildiğini anlatıyor.

Koleksiyonu bugün New York Temizlik Dairesi'nin resmi kar amacı gütmeyen ortağı Temizlik Vakfı (Sanitation Foundation) yönetiyor ve koleksiyon için kalıcı bir ev bulmaya çalışıyor; şu anda halka açık turlar düzenlenmiyor. Molina'nın mesajı ise basit: 'Bir şeyi atmadan önce bir düşünün.'

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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