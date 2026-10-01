34 Yıl Boyunca Çöpten Eşya Topladı: 40 Binden Fazla Parçalık Koleksiyon Kurdu

Koleksiyon, Doğu Harlem'e hizmet veren ve hala aktif olan Manhattan 11 adlı temizlik garajında bulunuyor. 2019'daki habere göre Molina, emekli olduktan sonra da koleksiyonuyla ilgilenmek için garaja haftada üç kez gidiyordu. Temizlik işçilerinin işte buldukları eşyaları kendilerine almalarına izin verilmediği için parçalar yalnızca sergileniyor.

Molina'nın çöpten eşya toplama alışkanlığı çocukluğunda başladı; o yıllarda çöpten oyuncak çıkarıp tamir ediyordu. 'Kardeşlerime Noel Baba gibiydim' diyen Molina, eşyaları çöp sahasına ya da yakma tesisine gitmesin diye kurtardığını, kullanılabilecek hiçbir şeyi atmamanın kendisine öğretildiğini anlatıyor.

Koleksiyonu bugün New York Temizlik Dairesi'nin resmi kar amacı gütmeyen ortağı Temizlik Vakfı (Sanitation Foundation) yönetiyor ve koleksiyon için kalıcı bir ev bulmaya çalışıyor; şu anda halka açık turlar düzenlenmiyor. Molina'nın mesajı ise basit: 'Bir şeyi atmadan önce bir düşünün.'