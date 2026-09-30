Fatma Betül Sayan Kaya’ya AK Parti’den Bir Darbe Daha: Adı Her Yerden Silindi!

Önce WhatsApp grubu, sonra internet sitesi. Genel Sekreter Eyyüp Kadri İnan, Kaya’yı MKYK üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubundan çıkarırken yaptığı kısa bilgilendirmede Kaya’nın “görülen lüzum üzerine” görevlerinden ayrıldığını belirtmişti. Partinin internet sitesinde ise Kaya’nın biyografisi ve haberleri artık yer almıyor, ismi aratıldığında sonuç sayısı sıfır olarak görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 29 Eylül’de AK Parti Kongre Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşurken kimseyi hedef göstermedi. Ancak sözleri, Kaya’ya yönelik bu sürecin arka planı olarak yorumlandı. Erdoğan, “Kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk” dedi. Fonlara ilişkin ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu’nun da görevlendirildiğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında “Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz” ifadesini kullandı. Kaya’nın 2009’dan beri parti içinde üstlendiği görevler ve 2016-2018 arasında yürüttüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı düşünüldüğünde, bir siyasetçinin adının kurumsal hafızadan bu kadar hızlı silinmesi dikkat çekiyor. Fon soruşturmasının ilerleyen günlerde yeni gelişmeler getirmesi bekleniyor.