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Fatma Betül Sayan Kaya’ya AK Parti’den Bir Darbe Daha: Adı Her Yerden Silindi!

Fatma Betül Sayan Kaya’ya AK Parti’den Bir Darbe Daha: Adı Her Yerden Silindi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 12:52
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Fon soruşturmasında adı geçmesinin ardından AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı ve özgeçmişi, partinin resmî internet sitesinden kaldırıldı. Sitede ismiyle arama yapıldığında tek bir sonuç bile çıkmıyor.

Kaya, istifasının hemen ardından MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan da çıkarılmıştı. Parti, iki adımla birlikte Kaya ile bağını kurumsal kayıtlar düzeyinde de kesmiş görünüyor. 

[Kaynak: Son Dakika]

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermedi ama mesajı net verdi: “Yanlış yapanla vedalaşır, güçlenerek devam ederiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermedi ama mesajı net verdi: “Yanlış yapanla vedalaşır, güçlenerek devam ederiz.”

Önce WhatsApp grubu, sonra internet sitesi. Genel Sekreter Eyyüp Kadri İnan, Kaya’yı MKYK üyelerinin yer aldığı WhatsApp grubundan çıkarırken yaptığı kısa bilgilendirmede Kaya’nın “görülen lüzum üzerine” görevlerinden ayrıldığını belirtmişti. Partinin internet sitesinde ise Kaya’nın biyografisi ve haberleri artık yer almıyor, ismi aratıldığında sonuç sayısı sıfır olarak görünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 29 Eylül’de AK Parti Kongre Merkezi’ndeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşurken kimseyi hedef göstermedi. Ancak sözleri, Kaya’ya yönelik bu sürecin arka planı olarak yorumlandı. Erdoğan, “Kimileri bu kutlu hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birinin hesabını sorduk” dedi. Fonlara ilişkin ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu’nun da görevlendirildiğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasında “Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz” ifadesini kullandı. Kaya’nın 2009’dan beri parti içinde üstlendiği görevler ve 2016-2018 arasında yürüttüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı düşünüldüğünde, bir siyasetçinin adının kurumsal hafızadan bu kadar hızlı silinmesi dikkat çekiyor. Fon soruşturmasının ilerleyen günlerde yeni gelişmeler getirmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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