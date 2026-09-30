Fatma Betül Sayan Kaya’ya AK Parti’den Bir Darbe Daha: Adı Her Yerden Silindi!
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Fon soruşturmasında adı geçmesinin ardından AK Parti’deki tüm görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı ve özgeçmişi, partinin resmî internet sitesinden kaldırıldı. Sitede ismiyle arama yapıldığında tek bir sonuç bile çıkmıyor.
Kaya, istifasının hemen ardından MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubundan da çıkarılmıştı. Parti, iki adımla birlikte Kaya ile bağını kurumsal kayıtlar düzeyinde de kesmiş görünüyor.
[Kaynak: Son Dakika]
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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