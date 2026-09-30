Ekim Ayında Paraya Para Demeyecek Burçlar: Maddi Konularda Şans Yüzünüze Gülecek!

Ekim ayı, gökyüzündeki hareketliliğin de etkisiyle bazı burçlar için maddi anlamda beklenmedik bir ferahlama getiriyor. Uzun süredir beklenen bir ödeme, gündeme gelen yeni bir iş fırsatı ya da hiç hesapta olmayan ek bir kazanç, bu ay bazılarımızın bütçesini rahatlatabilir.

Astrolojik olarak bu ay hem Jüpiter'in kendi burcunda güçlü durması hem de Merkür'ün Akrep'e geçmesiyle birlikte finansal konularda daha stratejik ve şanslı bir dönem başlıyor. Peki ekimde parayla arası en iyi olacak burçlar hangileri? Gelin birlikte öğrenelim…