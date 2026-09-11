Venüs Akrep’e, Merkür Terazi’ye Geçiyor: Eylül Ayında Hayatı Değişecek 4 Burç
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Eylül ayının 10. günü itibarıyla Kasım'a kadar sürecek yeni bir dönem başladı! Venüs Akrep'e geçerken Merkür de Terazi'ye geçti ve iki gezegen yer değiştirdi. Bu iki gezegenden biri aşkı ve parayı derinleştirirken, diğeri ilişkilerde konuşulmamış ne varsa masaya yatırıyor. Özellikle 4 burç için ise önümüzdeki dönem pek de sıradan geçmeyecek.
İşte hayatı değişecek 4 burç!
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Gökyüzünde Taşlar Yerinden Oynuyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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