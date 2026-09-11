Venüs Akrep’e, Merkür Terazi’ye Geçiyor: Eylül Ayında Hayatı Değişecek 4 Burç

Eylül ayının ortasına gelirken gökyüzündeki hareketlilik iyice hızlanıyor. Bu Eylül'de Venüs Akrep'e, Merkür ise Terazi'ye geçiyor. Üstelik bu değişimin hemen ardından 11 Eylül'de Başak Yeni Ayı da gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki günlerde hem ilişkilerde hem de alınması gereken önemli kararlarda farklı bir dönem başlıyor.

Venüs Akrep'e geldiğinde “Ben bu ilişkide gerçekten ne istiyorum?” sorusu daha fazla sorulabilir. Merkür Terazi ise söylenmesi ertelenen sözleri, yapılması gereken görüşmeleri ve iki tarafın ortak bir noktada buluşmasını gündeme taşıyor.

Bu nedenle özellikle Boğa, Akrep, Koç ve Terazi için gökyüzünün mesajı oldukça açık: Bazı şeyler artık eskisi gibi devam etmeyecek.

Eylül'de Başlayan Hikaye Sonbahara Yayılacak!

Bu dört burç için Eylül'deki gezegen geçişleri yalnızca birkaç günlük bir hareketlilik değil. Venüs'ün Akrep yolculuğu sonbahar boyunca aşk ve para konularını gündemde tutarken, geçişin etkileri 3 Ekim'de retro ile birleşerek 13 Kasım'a kadar sürebilir.