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Venüs Akrep’e, Merkür Terazi’ye Geçiyor: Eylül Ayında Hayatı Değişecek 4 Burç

Venüs Akrep’e, Merkür Terazi’ye Geçiyor: Eylül Ayında Hayatı Değişecek 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 10:53
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Eylül ayının 10. günü itibarıyla Kasım'a kadar sürecek yeni bir dönem başladı! Venüs Akrep'e geçerken Merkür de Terazi'ye geçti ve iki gezegen yer değiştirdi. Bu iki gezegenden biri aşkı ve parayı derinleştirirken, diğeri ilişkilerde konuşulmamış ne varsa masaya yatırıyor. Özellikle 4 burç için ise önümüzdeki dönem pek de sıradan geçmeyecek. 

İşte hayatı değişecek 4 burç!

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Gökyüzünde Taşlar Yerinden Oynuyor

Gökyüzünde Taşlar Yerinden Oynuyor

Eylül ayının ortasına gelirken gökyüzündeki hareketlilik iyice hızlanıyor. Bu Eylül'de Venüs Akrep'e, Merkür ise Terazi'ye geçiyor. Üstelik bu değişimin hemen ardından 11 Eylül'de Başak Yeni Ayı da gerçekleşiyor. Yani önümüzdeki günlerde hem ilişkilerde hem de alınması gereken önemli kararlarda farklı bir dönem başlıyor.

Venüs Akrep'e geldiğinde “Ben bu ilişkide gerçekten ne istiyorum?” sorusu daha fazla sorulabilir. Merkür Terazi ise söylenmesi ertelenen sözleri, yapılması gereken görüşmeleri ve iki tarafın ortak bir noktada buluşmasını gündeme taşıyor. 

Bu nedenle özellikle Boğa, Akrep, Koç ve Terazi için gökyüzünün mesajı oldukça açık: Bazı şeyler artık eskisi gibi devam etmeyecek.

Eylül'de Başlayan Hikaye Sonbahara Yayılacak!

Bu dört burç için Eylül'deki gezegen geçişleri yalnızca birkaç günlük bir hareketlilik değil. Venüs'ün Akrep yolculuğu sonbahar boyunca aşk ve para konularını gündemde tutarken, geçişin etkileri 3 Ekim'de retro ile birleşerek 13 Kasım'a kadar sürebilir.

Boğa

Boğa

Boğa için değişimin adresi doğrudan ilişkiler. Venüs'ün karşıt burcu Akrep'e geçmesiyle birlikte bir ilişkinin nereye gittiği konusunda daha ciddi düşünmeye başlayabilirsiniz. Uzun süredir adı konulmayan bir ilişki varsa karşı taraftan gelecek bir hamle işleri değiştirebilir.

İlişkisi olan Boğalar için ise gelecek planları öne çıkıyor. Birlikte yaşama, evlilik, ayrılık ya da ilişkinin sınırlarını yeniden belirleme gibi daha ciddi konuşmalar yapılabilir. Bekar Boğalar ise hiç beklemedikleri bir kişiye karşı güçlü bir çekim hissedebilir. Fakat burada asıl mesele, başlayan bir ilişkinin ne kadar hızlı derinleşeceği olacak.

Akrep

Akrep

Venüs'ün Akrep burcuna geçmesiyle birlikte dikkatler bu kez doğrudan sizin üzerinizde olacak! Bir süredir kendinizi geri planda tuttuğunuz bir konuda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Özellikle aşk hayatında birinin size yaklaşması ya da sizin birine karşı hislerinizi artık saklamak istememeniz mümkün.

Para tarafında da önemli bir hareketlilik var. 

Ortak para, borç, ödeme, yatırım veya başka biriyle birlikte alınacak maddi bir karar gündeme gelebilir. Ancak bu dönem tek bir hamleyle her şeyi bitirmekten çok, önünüzdeki tabloyu görmek açısından önemli. Çünkü Venüs'ün Ekim ayında retroya dönmesi, şimdi başlayan bazı konuları yeniden önünüze getirebilir.

Koç

Koç

Koç için ise sahneye önemli bir konuşma çıkıyor. Merkür'ün Terazi'ye geçmesiyle birlikte ilişkinizde veya iş hayatınızda karşı tarafla masaya oturmanız gereken bir konu ortaya çıkabilir. Bir süredir ertelenen telefon, toplantı ya da yüz yüze görüşme sonunda gerçekleşebilir.

Bu konuşmanın sonucu sandığınızdan daha önemli olabilir. Yeni bir iş ortaklığı kurulabilir, bir sözleşmenin şartları değişebilir veya ilişkinizde geleceğe dair karar alınabilir. Özellikle “Şimdilik böyle devam etsin” dediğiniz bir konu varsa artık bir tarafın net bir cevap vermesi gerekebilir.

Terazi

Terazi

Terazi için de bu dönem konuşmaktan kaçamayacağı bir dönem. Zira Merkür burcunuza geçerken düşünceleriniz hızlanabilir ve uzun süredir kafanızda çevirdiğiniz bir konuyu sonunda açıkça dile getirebilirsiniz. Üstelik söyleyeceğiniz söz yalnızca sizi değil, başka bir kişinin kararını da etkileyebilir.

Aşk hayatında karşılıklı bir konuşma ilişkinin yönünü değiştirebilir. İş tarafında ise teklif, görüşme, anlaşma veya yeni bir proje için kendinizi göstermeniz gerekebilir. Bu kez önemli olan herkesi memnun etmek değil; sizin gerçekten ne istediğinizi söyleyebilmeniz olacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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