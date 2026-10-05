"Koskoca Padişaha Bak!": Halit Ergenç'in İstanbul Trafiğine Bulduğu Çözüm Olay Oldu
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Yıllar geçse de gözümüzdeki Kanuni Sultan Süleyman imajı bir türlü değişmeyen Halit Ergenç, bu kez İstanbul sokaklarından gelen görüntüleriyle timeline'ın keyfini yerine getirdi. Son zamanlarda hiç beklemediğimiz konserlerde eğlenirken ya da termosuyla gezerken görmeye alıştığımız Ergenç, İstanbul trafiğine de kendince bir çözüm buldu. Nişantaşı'nda uygulama üzerinden kiraladığı scooter'la görüntülenen ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.
Tabii bir zamanların Hünkar'ını scooter üzerinde görenler Muhteşem Yüzyıl göndermelerini de es geçmedi. Gelen yorumlar yüzümüzü güldürdü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Halit Ergenç deyince aklımıza gelen onlarca başarılı proje olsa da kabul edelim, kendisini Kanuni Sultan Süleyman olarak izlediğimiz günlerin yeri bambaşka.
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Fakat son yıllarda o ağırbaşlı Hünkar imajının arkasından hiç beklemediğimiz bir Halit Ergenç çıkmaya başladı. 😂
Bu kez de timeline'ın keyfini bir hayli yerine getiren hamlesi İstanbul trafiğine karşı geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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