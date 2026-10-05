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"Koskoca Padişaha Bak!": Halit Ergenç'in İstanbul Trafiğine Bulduğu Çözüm Olay Oldu

"Koskoca Padişaha Bak!": Halit Ergenç'in İstanbul Trafiğine Bulduğu Çözüm Olay Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 18:54
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Yıllar geçse de gözümüzdeki Kanuni Sultan Süleyman imajı bir türlü değişmeyen Halit Ergenç, bu kez İstanbul sokaklarından gelen görüntüleriyle timeline'ın keyfini yerine getirdi. Son zamanlarda hiç beklemediğimiz konserlerde eğlenirken ya da termosuyla gezerken görmeye alıştığımız Ergenç, İstanbul trafiğine de kendince bir çözüm buldu. Nişantaşı'nda uygulama üzerinden kiraladığı scooter'la görüntülenen ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. 

Tabii bir zamanların Hünkar'ını scooter üzerinde görenler Muhteşem Yüzyıl göndermelerini de es geçmedi. Gelen yorumlar yüzümüzü güldürdü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Halit Ergenç deyince aklımıza gelen onlarca başarılı proje olsa da kabul edelim, kendisini Kanuni Sultan Süleyman olarak izlediğimiz günlerin yeri bambaşka.

Halit Ergenç deyince aklımıza gelen onlarca başarılı proje olsa da kabul edelim, kendisini Kanuni Sultan Süleyman olarak izlediğimiz günlerin yeri bambaşka.

Binbir Gece'nin Onur Aksal'ı olarak zaten hayatımıza çoktan girmiş olan Halit Ergenç, 2011 yılında başlayan Muhteşem Yüzyıl ile kariyerinin en unutulmaz rollerinden birine imza attı.

Dört sezon boyunca Kanuni Sultan Süleyman'a hayat veren Ergenç'in rolü o kadar benimsendi ki dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen üzerindeki “Hünkar” etkisi bir türlü geçmedi.

Bakışından yürüyüşüne, ses tonundan duruşuna kadar Kanuni'yle öylesine özdeşleşti ki kendisini günlük hayatın içerisinde gördüğümüzde bile bir yerlerden “Hünkarım” diyesimiz geliyor.

Aradan geçen yıllarda birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı, oyunculuğunu konuşturduğu pek çok projede rol aldı ama Muhteşem Yüzyıl'ın bıraktığı iz hiç silinmedi. Halit Ergenç de haliyle sosyal medyanın gözünde yıllardır kendiliğinden gelen ayrı bir “padişah ağırlığı” taşımaya devam ediyor.

Fakat son yıllarda o ağırbaşlı Hünkar imajının arkasından hiç beklemediğimiz bir Halit Ergenç çıkmaya başladı. 😂

Fakat son yıllarda o ağırbaşlı Hünkar imajının arkasından hiç beklemediğimiz bir Halit Ergenç çıkmaya başladı. 😂

Oyunculuğuyla zaten yıllardır kendisine hayran bırakan Ergenç'i son dönemde projelerinden bağımsız olarak günlük hayattaki halleriyle de daha sık konuşur olduk. Bir bakıyoruz hiç kendisini görmeyi beklemediğimiz bir konserde müziğe kendini kaptırmış, kalabalığın arasında deliler gibi eğleniyor; bir bakıyoruz elinden ayırmadığı termosuyla karşımıza çıkıyor.

Özellikle sosyal medyaya yansıyan bu doğal halleri, yıllardır zihnimizde oturttuğumuz ciddi ve ağırbaşlı Halit Ergenç imajıyla birleşince ortaya istemeden komik görüntüler de çıkıyor.

Kısacası yıllarca saray koridorlarında ağır ağır yürürken izlediğimiz Hünkarımızın gerçek hayatta eğlenmeyi seven, termosunu yanından ayırmayan ve yeni neslin alışkanlıklarına da gayet güzel ayak uyduran taraflarını keşfetmeye başladık. Görünen o ki Halit Ergenç'in bizi şaşırtacak günlük hayat halleri henüz bitmemiş!

Bu kez de timeline'ın keyfini bir hayli yerine getiren hamlesi İstanbul trafiğine karşı geldi.

Nişantaşı'nda görüntülenen Halit Ergenç'in İstanbul'un bitmek bilmeyen trafiğine karşı çözümü oldukça pratik oldu. Ünlü oyuncu, uygulama üzerinden kiraladığı scooter'a atlayıp Nişantaşı sokaklarında yoluna devam ederken kameralara yakalandı. Görüntü tek başına bile sosyal medyanın ilgisini çekmeye yeterken yıllardır Halit Ergenç'i Kanuni Sultan Süleyman'la özdeşleştirenler elbette fırsatı kaçırmadı.

“Hünkarım işini biliyor” diyen de oldu, “Koskoca padişah scooter'la gezerken bizim kızlar arabası olmayan erkek yaşamasın diyor” yorumuyla meseleyi bambaşka bir yere taşıyan da... Bir başka kullanıcı ise Nişantaşı'ndaki turistleri düşünüp “Kanuni'nin Martı sürdüğünü görünce ne tepki verdiler acaba?” diye sormadan edemedi.  Kimileri de Ergenç'in yeni neslin her türlü alışkanlığına ayak uydurduğunu söylerken, İstanbul trafiğinden bunalanlar “Ben de en sonunda bir tane alacağım” diyerek Hünkar'ın çözümüne hak verdi.

Ne diyelim; devir değişti, ulaşım araçları değişti ama Hünkarımız yine çağın şartlarına ayak uydurmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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