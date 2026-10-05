"Koskoca Padişaha Bak!": Halit Ergenç'in İstanbul Trafiğine Bulduğu Çözüm Olay Oldu

Binbir Gece'nin Onur Aksal'ı olarak zaten hayatımıza çoktan girmiş olan Halit Ergenç, 2011 yılında başlayan Muhteşem Yüzyıl ile kariyerinin en unutulmaz rollerinden birine imza attı.

Dört sezon boyunca Kanuni Sultan Süleyman'a hayat veren Ergenç'in rolü o kadar benimsendi ki dizinin final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen üzerindeki “Hünkar” etkisi bir türlü geçmedi.

Bakışından yürüyüşüne, ses tonundan duruşuna kadar Kanuni'yle öylesine özdeşleşti ki kendisini günlük hayatın içerisinde gördüğümüzde bile bir yerlerden “Hünkarım” diyesimiz geliyor.

Aradan geçen yıllarda birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı, oyunculuğunu konuşturduğu pek çok projede rol aldı ama Muhteşem Yüzyıl'ın bıraktığı iz hiç silinmedi. Halit Ergenç de haliyle sosyal medyanın gözünde yıllardır kendiliğinden gelen ayrı bir “padişah ağırlığı” taşımaya devam ediyor.