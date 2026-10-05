Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın Oğlu Can 13 Yaşına Girdi: Son Hali Ortaya Çıktı!
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Magazin dünyasının uzun soluklu çiftlerinden Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğulları Can artık 13 yaşında! 2005 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2013 yılında oğullarını kucaklarına alıp ilk kez anne-baba olmuştu. Yıllar içerisinde ailece verdikleri pozlarla karşımıza çıkan Can'ın ne kadar büyüdüğü ise her seferinde dikkat çekti.
Sedef Avcı, oğlunun yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. Paylaşımda Can Kasabalı'nın son hali de ortaya çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri denince akla gelen isimlerden Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, yıllardır aynı yastığa baş koyuyor.
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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
Sedef Avcı'nın son paylaşımı ise zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gösterdi: Can Kasabalı 13 yaşına girdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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