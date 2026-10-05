Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın Oğlu Can 13 Yaşına Girdi: Son Hali Ortaya Çıktı!

Oyunculuk kariyerleriyle ayrı ayrı tanıdığımız Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın yolları yıllar önce kesişti. Arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönüşen çift, 2005 yılında dünyaevine girdi. Ekranların en tanıdık yüzlerinden ikisi olmalarına rağmen özel hayatlarını hiçbir zaman magazinin tam ortasında yaşamayı tercih etmediler. Kariyerlerine devam ederken evliliklerini de mümkün olduğunca kendi hallerinde sürdüren çift, yıllar içerisinde magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri haline geldi.

Sedef Avcı'yı Menekşe ile Halil, Ezel, Romantik Komedi ve Çöp Adam gibi birbirinden farklı projelerde izlerken Kıvanç Kasabalı da Yaprak Dökümü başta olmak üzere birçok yapımla ekranların tanıdık yüzlerinden biri oldu. Birlikte geçirdikleri yıllar boyunca zaman zaman sosyal medya hesaplarından aile pozlarını da paylaşan ikili, bugün 20 yılı geride bırakan evlilikleriyle yollarına devam ediyor.

Çiftin hayatındaki en büyük değişikliklerden biri ise evliliklerinden sekiz yıl sonra yaşandı.