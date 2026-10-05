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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın Oğlu Can 13 Yaşına Girdi: Son Hali Ortaya Çıktı!

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın Oğlu Can 13 Yaşına Girdi: Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 18:23
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Magazin dünyasının uzun soluklu çiftlerinden Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın oğulları Can artık 13 yaşında! 2005 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2013 yılında oğullarını kucaklarına alıp ilk kez anne-baba olmuştu. Yıllar içerisinde ailece verdikleri pozlarla karşımıza çıkan Can'ın ne kadar büyüdüğü ise her seferinde dikkat çekti. 

Sedef Avcı, oğlunun yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. Paylaşımda Can Kasabalı'nın son hali de ortaya çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri denince akla gelen isimlerden Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, yıllardır aynı yastığa baş koyuyor.

Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden biri denince akla gelen isimlerden Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, yıllardır aynı yastığa baş koyuyor.

Oyunculuk kariyerleriyle ayrı ayrı tanıdığımız Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'nın yolları yıllar önce kesişti. Arkadaşlıkları zaman içerisinde aşka dönüşen çift, 2005 yılında dünyaevine girdi. Ekranların en tanıdık yüzlerinden ikisi olmalarına rağmen özel hayatlarını hiçbir zaman magazinin tam ortasında yaşamayı tercih etmediler. Kariyerlerine devam ederken evliliklerini de mümkün olduğunca kendi hallerinde sürdüren çift, yıllar içerisinde magazin dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri haline geldi.

Sedef Avcı'yı Menekşe ile Halil, Ezel, Romantik Komedi ve Çöp Adam gibi birbirinden farklı projelerde izlerken Kıvanç Kasabalı da Yaprak Dökümü başta olmak üzere birçok yapımla ekranların tanıdık yüzlerinden biri oldu. Birlikte geçirdikleri yıllar boyunca zaman zaman sosyal medya hesaplarından aile pozlarını da paylaşan ikili, bugün 20 yılı geride bırakan evlilikleriyle yollarına devam ediyor.

Çiftin hayatındaki en büyük değişikliklerden biri ise evliliklerinden sekiz yıl sonra yaşandı.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, 2013 yılında oğulları Can'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Can'ın doğumuyla üç kişilik bir aile olan çift, oğullarını sürekli kameraların önünde büyütmek yerine çocukluğunu mümkün olduğunca gözlerden uzakta geçirmeyi tercih etti. Yine de Sedef Avcı'nın zaman zaman yaptığı paylaşımlar sayesinde Can'ın büyümesine biz de uzaktan şahit olduk.

Özellikle küçük yaşlarında paylaşılan aile karelerinde Can'ın anne ve babasına benzerliği sık sık konuşuldu. Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı'ya kıyasla daha esmer olan Can'ın kime benzediği de o dönem takipçilerinin dikkatini çeken detaylardan biriydi. Yıllar geçtikçe Can'ın sosyal medyada karşımıza çıktığı karelerin sayısı da azaldı. Dolayısıyla Sedef Avcı'nın oğluyla yaptığı her yeni paylaşımda Can'ın ne kadar büyüdüğünü görmek ayrıca dikkat çekmeye başladı.

Bir zamanlar anne ve babasının yanında küçücük gördüğümüz Can, aradan geçen yıllarla birlikte artık çocukluk yıllarını da geride bırakmaya başladı.

Sedef Avcı'nın son paylaşımı ise zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gösterdi: Can Kasabalı 13 yaşına girdi!

Sedef Avcı'nın son paylaşımı ise zamanın ne kadar hızlı geçtiğini bir kez daha gösterdi: Can Kasabalı 13 yaşına girdi!

Oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Sedef Avcı, Can'ın yeni yaşına özel karelerini takipçileriyle paylaştı. Avcı, oğluna duyduğu sevgiyi ise şu sözlerle dile getirdi:

“Canım biriciğim iyi ki doğdun. Senin büyümene hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi. Seni çoook seviyorum.” Paylaşımla birlikte uzun süredir görmediğimiz Can'ın son hali de ortaya çıktı. Yıllar önce küçücük haliyle tanıdığımız Can'ın artık kocaman bir delikanlı olması dikkatlerden kaçmazken, 13 yaşındaki hali de sosyal medyada ilgi gördü.

Sedef Avcı'nın yıllar içinde oğluyla paylaştığı eski kareleri hatırlayanlar için Can'ın değişimi daha da dikkat çekiciydi. Daha dün küçücük bir çocuk olarak gördüğümüz Can, bugün 13. yaşını kutlayan genç bir delikanlı oldu.

Annesinin 'Senin büyümene, hayallerine şahit olmak dünyanın en güzel şeyi' sözleri de aslında geçen yılları en güzel özetleyen cümleydi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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