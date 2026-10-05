Can Bonomo'ya Ölüm Tehdidinde Bulunan Kuryenin Mesajları Ortaya Çıktı: 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Can Bonomo, yıllar önce başlayan bir olay nedeniyle aldığı ölüm tehditleriyle gündemde. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, 2021 yılında O Tarz Mı? programında okunan bir sorunun kendi özel hayatıyla ilgili olduğunu düşünen motokurye Mehmet B., Bonomo'dan soruyu gönderen kişiye ilişkin bazı bilgiler istedi. Ardından Bonomo'ya “İstersem canına kıyarım” ve “Bu aralar kuryecilere dikkat et” gibi tehdit içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bonomo'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından taraflar uzlaşamadı. Mehmet B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Sabah / Armağan Yılmaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında yıllardır ayrı bir yerde duran isimlerden biri Can Bonomo.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Can Bonomo'nun yaşadığı olayın başlangıcı 2021 yılında O Tarz Mı? programında okunan bir soruya kadar uzanıyor.
Can Bonomo'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Mehmet B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın