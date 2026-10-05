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Can Bonomo'ya Ölüm Tehdidinde Bulunan Kuryenin Mesajları Ortaya Çıktı: 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Can Bonomo'ya Ölüm Tehdidinde Bulunan Kuryenin Mesajları Ortaya Çıktı: 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 17:53
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Can Bonomo, yıllar önce başlayan bir olay nedeniyle aldığı ölüm tehditleriyle gündemde. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, 2021 yılında O Tarz Mı? programında okunan bir sorunun kendi özel hayatıyla ilgili olduğunu düşünen motokurye Mehmet B., Bonomo'dan soruyu gönderen kişiye ilişkin bazı bilgiler istedi. Ardından Bonomo'ya “İstersem canına kıyarım” ve “Bu aralar kuryecilere dikkat et” gibi tehdit içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Bonomo'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından taraflar uzlaşamadı. Mehmet B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Sabah / Armağan Yılmaz

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Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında yıllardır ayrı bir yerde duran isimlerden biri Can Bonomo.

Kendine has tarzı ve şarkılarıyla müzik dünyasında yıllardır ayrı bir yerde duran isimlerden biri Can Bonomo.

2011 yılında çıkardığı Meczup albümüyle geniş kitlelere ulaşan Can Bonomo, kısa sürede alternatif müziğin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Kendine özgü müzik tarzı, sahnedeki enerjisi ve alışılmışın dışındaki çizgisiyle dikkat çeken Bonomo'nun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise Eurovision oldu. 2012 yılında Love Me Back şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Bonomo, yarışmayı yedinci sırada tamamladı. Eurovision macerasının ardından müzik kariyerine ara vermeden devam eden ünlü isim, yıllar içerisinde pek çok albüm ve şarkıya imza attı.

Üstelik Bonomo'nun üretimleri yalnızca müzikle de sınırlı kalmadı. Şiir kitapları yayımlayan ve görsel sanatlarla ilgilenen Bonomo, farklı alanlardaki çalışmalarıyla da adından söz ettirdi. Özel hayatında ise 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel'le dünyaevine giren Can Bonomo, 2021 yılında oğulları Roman'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba oldu. Öykü Karayel'le birlikte magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Bonomo, özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

Ünlü müzisyen bu kez ise ne yeni bir şarkısı ne de ailesiyle yaptığı bir paylaşımla gündemde. Can Bonomo'nun 2021 yılına uzanan bir olay nedeniyle ölüm tehditleri aldığı ve konunun yargıya taşındığı ortaya çıktı.

Can Bonomo'nun yaşadığı olayın başlangıcı 2021 yılında O Tarz Mı? programında okunan bir soruya kadar uzanıyor.

Can Bonomo'nun yaşadığı olayın başlangıcı 2021 yılında O Tarz Mı? programında okunan bir soruya kadar uzanıyor.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Mehmet B. isimli motokurye, programda okunan bir sorunun kendi özel hayatıyla ilgili olduğunu düşündü.

Mehmet B., daha sonra verdiği ifadesinde o dönem evli olduğu eşinin Can Bonomo'ya ilişkileri hakkında mesajlar gönderdiğinden şüphelendiğini söyledi. Eski eşinin gerçekten programa böyle bir mesaj gönderdiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmazken, bu durum Mehmet B.'nin iddiası olarak dosyaya yansıdı.

İddiaya göre Mehmet B., boşanma sürecinde kullanmak amacıyla söz konusu içeriklere ulaşmak istedi. Bu nedenle Can Bonomo'dan programdaki soruyu gönderen kişiye ilişkin IP adresi, video ve mesajları kendisine vermesini talep etti. Mehmet B.'nin daha sonra ünlü müzisyene gönderdiği mesajların tehdit boyutuna ulaştığı öne sürüldü.

Haberde yer alan mesajlara göre Mehmet B., Bonomo'ya “İstersem canına kıyarım” ifadesini kullandı. Ayrıca evini bulmasının “an meselesi” olduğunu söyleyerek “Bu aralar kuryecilere dikkat et” şeklinde mesaj gönderdi. Mesajların ardından Can Bonomo şikayetçi oldu ve olay savcılığa taşındı.

Can Bonomo'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Mehmet B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Can Bonomo'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın ardından Mehmet B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yine Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın aktardığına göre, Can Bonomo'nun şikayetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Mehmet B. ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede Can Bonomo'yu yalnızca internet üzerinden tanıdığını, aralarında herhangi bir tanışıklık veya iş ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Söz konusu mesajları gönderdiğini kabul eden Mehmet B., buna karşın amacının Can Bonomo'yu tehdit etmek olmadığını savundu. 2021 yılında programda konuşulanların kendi özel hayatıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ve o dönem evli olduğu eşinin Bonomo'ya ilişkileri hakkında mesajlar gönderdiğinden şüphelendiğini belirtti. Soruşturmanın ardından taraflar uzlaştırmaya sevk edildi ancak Can Bonomo ile Mehmet B. arasında uzlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine hazırlanan iddianamede Mehmet B. hakkında “tehdit” ve “kişinin huzur ve sükûnunu bozma” suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Böylece 2021 yılında bir programda okunan sorunun kendi evliliğiyle ilgili olduğunu düşünmesiyle başlayan süreç, Can Bonomo'ya gönderilen tehdit içerikli mesajların ardından yıllar sonra davaya taşındı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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