Can Bonomo'ya Ölüm Tehdidinde Bulunan Kuryenin Mesajları Ortaya Çıktı: 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

2011 yılında çıkardığı Meczup albümüyle geniş kitlelere ulaşan Can Bonomo, kısa sürede alternatif müziğin sevilen isimlerinden biri haline geldi. Kendine özgü müzik tarzı, sahnedeki enerjisi ve alışılmışın dışındaki çizgisiyle dikkat çeken Bonomo'nun kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri ise Eurovision oldu. 2012 yılında Love Me Back şarkısıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Bonomo, yarışmayı yedinci sırada tamamladı. Eurovision macerasının ardından müzik kariyerine ara vermeden devam eden ünlü isim, yıllar içerisinde pek çok albüm ve şarkıya imza attı.

Üstelik Bonomo'nun üretimleri yalnızca müzikle de sınırlı kalmadı. Şiir kitapları yayımlayan ve görsel sanatlarla ilgilenen Bonomo, farklı alanlardaki çalışmalarıyla da adından söz ettirdi. Özel hayatında ise 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel'le dünyaevine giren Can Bonomo, 2021 yılında oğulları Roman'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba oldu. Öykü Karayel'le birlikte magazin dünyasının sevilen çiftlerinden biri olan Bonomo, özel hayatını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerden.

Ünlü müzisyen bu kez ise ne yeni bir şarkısı ne de ailesiyle yaptığı bir paylaşımla gündemde. Can Bonomo'nun 2021 yılına uzanan bir olay nedeniyle ölüm tehditleri aldığı ve konunun yargıya taşındığı ortaya çıktı.