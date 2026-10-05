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Türkan Şoray'ın Gözlerden Uzak Yaşamayı Tercih Eden Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Türkan Şoray'ın Gözlerden Uzak Yaşamayı Tercih Eden Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 17:01
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Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'ı da kız kardeşi Nazan Şoray'ı da yıllardır yakından tanıyoruz. Fakat Şoray ailesinin kameralardan uzak yaşamayı tercih eden bir üyesi daha var. Türkan ve Nazan Şoray'ın küçük kız kardeşi Figen Çevik Gezer, yıllardır magazin dünyasından uzakta sakin bir hayat sürüyor. Gezer'in oğlu Ahmet Kaan'ın evlenmesi ise üç kız kardeşi uzun zaman sonra bir araya getirdi. Düğünden paylaşılan karelerle Figen Çevik Gezer'in son hali de yıllar sonra ortaya çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden Türkan Şoray, yalnızca filmleriyle değil güzelliği ve kendine has duruşuyla da yıllardır “Sultan” lakabının hakkını veren bir kadın!

Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden Türkan Şoray, yalnızca filmleriyle değil güzelliği ve kendine has duruşuyla da yıllardır “Sultan” lakabının hakkını veren bir kadın!

Türk sinemasının tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Türkan Şoray'ın hayatı da ailesi de yıllar boyunca merak konusu oldu. Şoray'ın kendisi gibi sanat dünyasına adım atan kız kardeşi Nazan Şoray'ı da pek çoğumuz yakından tanıyoruz. Ablasının ardından sanat dünyasına giren Nazan Şoray, oyunculuk deneyimlerinin yanı sıra özellikle müzik kariyeriyle adından söz ettirdi. Dolayısıyla Şoray kardeşler denildiğinde yıllarca akıllara Türkan ve Nazan Şoray geldi.

Fakat aslında Şoray ailesinde bir kız kardeş daha var. Türkan ve Nazan Şoray'ın aksine şöhret dünyasından tamamen uzak bir hayat seçen küçük kız kardeşleri Figen Çevik Gezer, yıllar boyunca magazin kameralarına neredeyse hiç yakalanmadı.

Öyle ki Türkan Şoray'la ilgili pek çok detayı ezbere bilenlerin bile üçüncü bir kız kardeşin varlığından haberdar olmaması şaşırtıcı değil.

Türkan ve Nazan Şoray'ın küçük kız kardeşi Figen Çevik Gezer, ablalarıyla aynı yolu yürümeyi tercih etmeyen isimlerden.

Türkan ve Nazan Şoray'ın küçük kız kardeşi Figen Çevik Gezer, ablalarıyla aynı yolu yürümeyi tercih etmeyen isimlerden.

1966 yılında dünyaya gelen Figen Çevik Gezer, Türkan ve Nazan Şoray'ın anne bir, baba ayrı küçük kız kardeşi. Ablalarının ikisi de henüz genç yaşlarında sanat dünyasının içerisine girerken Figen Çevik Gezer'in tercihi ise bambaşka olmuş. Ne oyunculuğu ne de müziği seçen Gezer, hayatını şöhret dünyasının dışında sürdürmeyi tercih etmiş. Bu nedenle yıllar boyunca ne magazin programlarında ne de ablası Türkan Şoray'ın katıldığı davetlerde kendisini sık sık görmek mümkün oldu.

Hatta Figen Çevik Gezer'in nadiren ortaya çıkan aile kareleri bile zaman zaman “Türkan Şoray'ın gözlerden uzak yaşayan kardeşi” başlığıyla gündeme geldi.

Üç kız kardeşin birlikte verdiği pozlara da pek sık rastlamadığımız için Figen Çevik Gezer'in yıllar içerisindeki değişimini takip etmek neredeyse mümkün olmadı. Ta ki ailede yaşanan oldukça mutlu bir gelişme üç kız kardeşi yeniden bir araya getirene kadar...

Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan Gezer'in evlenmesiyle Şoray kardeşler yıllar sonra aynı karede buluştu.

Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan Gezer'in evlenmesiyle Şoray kardeşler yıllar sonra aynı karede buluştu.

Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan Gezer, sevgilisi Aybüke ile dünyaevine girdi. Ailenin mutlu gününde elbette teyzeleri Türkan Şoray ve Nazan Şoray da yeğenlerini yalnız bırakmadı. Türkan Şoray'ın nikah şahitliğini üstlendiği düğünde üç kız kardeş uzun zaman sonra yan yana geldi. Geceden paylaşılan aile kareleri de kısa sürede dikkat çekti.

Düğünün duygusal anları da eksik olmadı. Gelin ve damadın sahneye çıktığı sırada hem Figen Çevik Gezer'in hem de Türkan Şoray'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ancak sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri de yıllardır kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Figen Çevik Gezer'in son hali oldu.

Türkan ve Nazan Şoray'ı yıllar içerisinde pek çok kez yan yana görsek de üç kız kardeşin bir arada olduğu karelere çok sık rastlamıyoruz. Ahmet Kaan Gezer'in düğünü sayesinde yıllar sonra aynı karede buluşan Şoray kardeşlerin pozları da böylece sosyal medyanın gündemine taşındı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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