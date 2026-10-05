Türkan Şoray'ın Gözlerden Uzak Yaşamayı Tercih Eden Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
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Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray'ı da kız kardeşi Nazan Şoray'ı da yıllardır yakından tanıyoruz. Fakat Şoray ailesinin kameralardan uzak yaşamayı tercih eden bir üyesi daha var. Türkan ve Nazan Şoray'ın küçük kız kardeşi Figen Çevik Gezer, yıllardır magazin dünyasından uzakta sakin bir hayat sürüyor. Gezer'in oğlu Ahmet Kaan'ın evlenmesi ise üç kız kardeşi uzun zaman sonra bir araya getirdi. Düğünden paylaşılan karelerle Figen Çevik Gezer'in son hali de yıllar sonra ortaya çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yeşilçam denince akla gelen ilk isimlerden Türkan Şoray, yalnızca filmleriyle değil güzelliği ve kendine has duruşuyla da yıllardır “Sultan” lakabının hakkını veren bir kadın!
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Türkan ve Nazan Şoray'ın küçük kız kardeşi Figen Çevik Gezer, ablalarıyla aynı yolu yürümeyi tercih etmeyen isimlerden.
Figen Çevik Gezer'in oğlu Ahmet Kaan Gezer'in evlenmesiyle Şoray kardeşler yıllar sonra aynı karede buluştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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