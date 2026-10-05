Türkan Şoray'ın Gözlerden Uzak Yaşamayı Tercih Eden Kız Kardeşi Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Türk sinemasının tartışmasız en büyük yıldızlarından biri olan Türkan Şoray'ın hayatı da ailesi de yıllar boyunca merak konusu oldu. Şoray'ın kendisi gibi sanat dünyasına adım atan kız kardeşi Nazan Şoray'ı da pek çoğumuz yakından tanıyoruz. Ablasının ardından sanat dünyasına giren Nazan Şoray, oyunculuk deneyimlerinin yanı sıra özellikle müzik kariyeriyle adından söz ettirdi. Dolayısıyla Şoray kardeşler denildiğinde yıllarca akıllara Türkan ve Nazan Şoray geldi.

Fakat aslında Şoray ailesinde bir kız kardeş daha var. Türkan ve Nazan Şoray'ın aksine şöhret dünyasından tamamen uzak bir hayat seçen küçük kız kardeşleri Figen Çevik Gezer, yıllar boyunca magazin kameralarına neredeyse hiç yakalanmadı.

Öyle ki Türkan Şoray'la ilgili pek çok detayı ezbere bilenlerin bile üçüncü bir kız kardeşin varlığından haberdar olmaması şaşırtıcı değil.