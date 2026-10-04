4. Kez Anne Olan Atiye Kızlarıyla Poz Verdi: Büyük Kızı Resmen Kopyası Çıktı!

Atiye'yi son yıllarda kariyerinin yanı sıra gittikçe büyüyen ailesiyle de konuşuyoruz. 2018 yılında Erol Sebebci'yle evlenen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olmuştu. Üstelik dört çocuğunun da kız olmasıyla Atiye'nin evinde tam bir kızlar ordusu var desek yeridir.

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayan Atiye, bu sefer kızlarıyla beraber kamera karşısına geçti. Kareler oldukça tatlıydı ama bizim gözümüz özellikle ailenin en büyüğü Ferah Feza'ya kaydı. Büyüdükçe annesine benzeyen Ferah Feza'yı görünce “Atiye'nin küçüklüğü” demeden edemedik!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.