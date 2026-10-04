4. Kez Anne Olan Atiye Kızlarıyla Poz Verdi: Büyük Kızı Resmen Kopyası Çıktı!
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Atiye'yi son yıllarda kariyerinin yanı sıra gittikçe büyüyen ailesiyle de konuşuyoruz. 2018 yılında Erol Sebebci'yle evlenen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olmuştu. Üstelik dört çocuğunun da kız olmasıyla Atiye'nin evinde tam bir kızlar ordusu var desek yeridir.
Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayan Atiye, bu sefer kızlarıyla beraber kamera karşısına geçti. Kareler oldukça tatlıydı ama bizim gözümüz özellikle ailenin en büyüğü Ferah Feza'ya kaydı. Büyüdükçe annesine benzeyen Ferah Feza'yı görünce “Atiye'nin küçüklüğü” demeden edemedik!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Atiye'nin son birkaç yılı hem sahnede hem de evde epey hareketli geçti. Ünlü şarkıcı artık dört kız annesi!
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Atiye şimdi de kızlarıyla poz verdi. Bizim gözümüzse direkt büyük kızı Ferah Feza'ya takıldı!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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