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4. Kez Anne Olan Atiye Kızlarıyla Poz Verdi: Büyük Kızı Resmen Kopyası Çıktı!

4. Kez Anne Olan Atiye Kızlarıyla Poz Verdi: Büyük Kızı Resmen Kopyası Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 23:27
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Atiye'yi son yıllarda kariyerinin yanı sıra gittikçe büyüyen ailesiyle de konuşuyoruz. 2018 yılında Erol Sebebci'yle evlenen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda dördüncü kez anne olmuştu. Üstelik dört çocuğunun da kız olmasıyla Atiye'nin evinde tam bir kızlar ordusu var desek yeridir.

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayan Atiye, bu sefer kızlarıyla beraber kamera karşısına geçti. Kareler oldukça tatlıydı ama bizim gözümüz özellikle ailenin en büyüğü Ferah Feza'ya kaydı. Büyüdükçe annesine benzeyen Ferah Feza'yı görünce “Atiye'nin küçüklüğü” demeden edemedik!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Atiye'nin son birkaç yılı hem sahnede hem de evde epey hareketli geçti. Ünlü şarkıcı artık dört kız annesi!

Atiye'nin son birkaç yılı hem sahnede hem de evde epey hareketli geçti. Ünlü şarkıcı artık dört kız annesi!

Atiye, 2018 yılında müzik yönetmeni ve prodüktör Erol Sebebci'yle hayatını birleştirmiş, çiftin ilk kızları Ferah Feza 2019 yılında dünyaya gelmişti. Ardından aile peş peşe gelen güzel haberlerle büyümeye devam etti. 2023 yılında Neva'yı, 2024 yılında ise Rumi'yi kucağına alan Atiye, üç kız annesiyken bile dördüncü çocuğa sıcak baktığını gizlemiyordu.

Nitekim çok da beklemedi. 😅 Hamileliği boyunca sahnelerden uzaklaşmayan, hatta bu temposuyla kendisi için “Çocuk da yaparım kariyer de sloganının vücut bulmuş haliyim” diyen Atiye, geçtiğimiz ağustos ayında dördüncü kez anne oldu. Dördüncü bebeğin de kız olmasıyla Atiye ve Erol Sebebci'nin kızlar ordusuna Imany de katıldı.

Atiye de doğumdan kısa süre sonra evdeki kalabalığı anlatırken durumu gayet güzel özetlemişti. Dört çocuklarının yanı sıra 20 kedileri olduğunu söyleyen şarkıcı, gelip giden aile üyelerini de hesaba katınca evde zaman zaman 30 kişiyi bulduklarını anlatmıştı. Kısacası kendisinin söylediği gibi, “Bizim ev biraz kalabalık.”

Atiye şimdi de kızlarıyla poz verdi. Bizim gözümüzse direkt büyük kızı Ferah Feza'ya takıldı!

Atiye şimdi de kızlarıyla poz verdi. Bizim gözümüzse direkt büyük kızı Ferah Feza'ya takıldı!

Çocuklarını çok sık göz önünde görmediğimiz Atiye'den bu kez kızlarıyla oldukça tatlı kareler geldi. Dört kızıyla birlikte poz veren Atiye'nin paylaşımlarında en çok dikkat çekenlerden biri de artık 7 yaşına gelen büyük kızı Ferah Feza oldu.

Çünkü Ferah Feza büyüdükçe annesine olan benzerliği de iyice belirginleşmiş. Hele anne-kız yan yana geldiğinde Atiye'nin yüzünü kızında görmemek pek mümkün değil. Yıllardır gözümüzün önünde olan Atiye'yi düşününce Ferah Feza'nın bakışlarından gülümsemesine kadar annesini andırdığı detaylar hemen göze çarpıyor.

Dört kız kardeşin en büyüğü şimdiden annesinin kopyası olmuş desek çok da abartmış olmayız. Bakalım ilerleyen yıllarda diğer üç kardeş kime benzeyecek!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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