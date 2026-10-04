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Bu Minik Yıllar Sonra Assolist Oldu: Ünlü Şarkıcının Çocukluk Fotoğrafını Kimse Tanıyamadı!

Bu Minik Yıllar Sonra Assolist Oldu: Ünlü Şarkıcının Çocukluk Fotoğrafını Kimse Tanıyamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 22:56
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Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktığında kendimizi küçük çaplı bir “Kim bu?” oyununda buluyoruz. Bu kez karşımızda kısacık saçları ve sevimli haliyle objektife poz veren minik bir kız var. Hatta fotoğrafı ilk kez görenlerin onu küçük bir erkek çocuğu sanması bile mümkün. Kendisi yıllar sonra Türkiye'nin en tanınan kadın sanatçılarından biri olacak, sahneye çıktığında güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakacaktı. 

Üstelik kariyerine sandığınızdan çok daha genç yaşta başladı. Hâlâ çıkaramadıysanız birazdan görünce “Nasıl tanıyamadım?” diyebilirsiniz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Önce birkaç ipucu verelim: Fotoğraftaki minik kızın sahnelerle tanışması için büyümesine bile gerek kalmadı!

Önce birkaç ipucu verelim: Fotoğraftaki minik kızın sahnelerle tanışması için büyümesine bile gerek kalmadı!

Çünkü kendisi henüz çocuk denecek yaşlarda müzik ve sahne dünyasının içine girdi. Ama sandığınız gibi eline mikrofonu alıp şarkı söyleyerek başlamadı. Küçük yaşlardan itibaren dansla ilgilenen ünlü isim, daha 14 yaşındayken profesyonel olarak sahneye çıkmaya başladı. Dönemin gazinolarında dans ederken sesi de keşfedilince hayatının yönü tamamen değişti.

Çok geçmeden dans ettiği sahnelerde bu kez mikrofonu eline aldı. Henüz 17 yaşındayken assolist olarak sahneye çıkmaya başlamasıyla da Türkiye'nin en genç assolistlerinden biri oldu. Sonrası zaten yıllardır hepimizin gözünün önünde yaşandı. Albümler, dev sahneler, televizyon programları derken Türkiye'nin en tanınan kadın sanatçılarından birine dönüştü. Özel hayatı, evlilikleri, çocukları ve sahne tarzıyla da magazin dünyasının yıllardır değişmeyen isimlerinden biri oldu.

Bir ipucu daha verelim: Daha geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 yıldır kullandığı soyadının aslında gerçek soyadı olmadığını öğrenince kendisini yeniden konuşmuştuk. Artık cevabı vermemek ayıp olur!

Fotoğraftaki kısa saçlı minik kız, meğer Sibel Can'mış!

Fotoğraftaki kısa saçlı minik kız, meğer Sibel Can'mış!

Evet, çocukluk fotoğraflarına bakıp ilk seferde çıkaramayanlar yalnız değilsiniz. Fotoğraftaki minik kız, bugün sahneye çıktığı anda sesini birkaç saniyede tanıyacağımız Sibel Can. Gerçek soyadı Cangüre olan sanatçı, çok genç yaşta başladığı sahne hayatında önce dansıyla adını duyurdu. Ardından sesinin keşfedilmesiyle kariyerinde yepyeni bir sayfa açıldı ve henüz 17 yaşındayken assolist olarak sahneye çıkmaya başladı.

Yıllar içerisinde Türkiye'nin en tanınan kadın sanatçılarından birine dönüşen Sibel Can'ı yalnızca sahnelerde de görmedik. Televizyon programlarında jüri koltuğuna oturdu, oyunculuk yaptı; özel hayatından sahne kostümlerine kadar attığı hemen her adımla magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri oldu.

Ama kabul edelim, kısacık saçları ve çocukluk haliyle objektife bakan bu minik kızdan bugünkü Sibel Can'a ulaşmak için birkaç ipucu şartmış!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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