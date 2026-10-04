Bu Minik Yıllar Sonra Assolist Oldu: Ünlü Şarkıcının Çocukluk Fotoğrafını Kimse Tanıyamadı!
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Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ortaya çıktığında kendimizi küçük çaplı bir “Kim bu?” oyununda buluyoruz. Bu kez karşımızda kısacık saçları ve sevimli haliyle objektife poz veren minik bir kız var. Hatta fotoğrafı ilk kez görenlerin onu küçük bir erkek çocuğu sanması bile mümkün. Kendisi yıllar sonra Türkiye'nin en tanınan kadın sanatçılarından biri olacak, sahneye çıktığında güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakacaktı.
Üstelik kariyerine sandığınızdan çok daha genç yaşta başladı. Hâlâ çıkaramadıysanız birazdan görünce “Nasıl tanıyamadım?” diyebilirsiniz!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Önce birkaç ipucu verelim: Fotoğraftaki minik kızın sahnelerle tanışması için büyümesine bile gerek kalmadı!
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Fotoğraftaki kısa saçlı minik kız, meğer Sibel Can'mış!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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