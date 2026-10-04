Bu Minik Yıllar Sonra Assolist Oldu: Ünlü Şarkıcının Çocukluk Fotoğrafını Kimse Tanıyamadı!

Çünkü kendisi henüz çocuk denecek yaşlarda müzik ve sahne dünyasının içine girdi. Ama sandığınız gibi eline mikrofonu alıp şarkı söyleyerek başlamadı. Küçük yaşlardan itibaren dansla ilgilenen ünlü isim, daha 14 yaşındayken profesyonel olarak sahneye çıkmaya başladı. Dönemin gazinolarında dans ederken sesi de keşfedilince hayatının yönü tamamen değişti.

Çok geçmeden dans ettiği sahnelerde bu kez mikrofonu eline aldı. Henüz 17 yaşındayken assolist olarak sahneye çıkmaya başlamasıyla da Türkiye'nin en genç assolistlerinden biri oldu. Sonrası zaten yıllardır hepimizin gözünün önünde yaşandı. Albümler, dev sahneler, televizyon programları derken Türkiye'nin en tanınan kadın sanatçılarından birine dönüştü. Özel hayatı, evlilikleri, çocukları ve sahne tarzıyla da magazin dünyasının yıllardır değişmeyen isimlerinden biri oldu.

Bir ipucu daha verelim: Daha geçtiğimiz günlerde yaklaşık 40 yıldır kullandığı soyadının aslında gerçek soyadı olmadığını öğrenince kendisini yeniden konuşmuştuk. Artık cevabı vermemek ayıp olur!