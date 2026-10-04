Paris'te Güzelliğiyle Olay Olan Hande Erçel'in Defile İçin Seçtiği Türk Yazar Dikkat Çekti!

Hande Erçel'in Milano'da başlayan moda maratonu Paris'te devam ediyor. Biz de haliyle günlerdir kendisini konuşuyoruz. Önce Milano'daki Vogue World 2026 için tercih ettiği beyaz tül ve korse detaylı Dolce&Gabbana elbisesi geldi. Ardından Paris'e geçen Hande'nin Moda Haftası boyunca tercih ettiği görünümler peş peşe karşımıza çıktı. Kırmızı-siyah elbisesinden farklı davetlerde tercih ettiği kombinlere kadar attığı her adım sosyal medyada ayrı bir yorum konusu oldu.

Fakat Hande'nin bu moda haftaları maratonunda yalnızca kıyafetleri konuşulmadı. Vogue World öncesinde verdiği röportajda kendisine gençlere ne tavsiye edeceği sorulan Erçel, “Hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor” cevabını vermişti.

Hande'nin bu sözleri sosyal medyanın pek hoşuna gitmemiş, “Biraz kitap oku”, “Kendini geliştirmesi gerekiyor” minvalinde pek çok eleştiri gelmişti. Hande de gelen yorumları görmüş olacak ki çok geçmeden Instagram hesabından okuduğu bir kitaptan hayal kurmakla ilgili bir bölüm paylaştı. Alıntıda hayal kurmanın küçümsenmesinden ve insanların hayallerden korkmasından söz ediliyordu. Yani anlayacağınız Hande, kendisine yöneltilen “kitap oku” eleştirilerine kitap sayfasıyla cevap vermeyi tercih etmişti.

Bu mesele daha yeni konuşulmuşken kitap konusu Hande'nin karşısına bir kez daha çıktı. Hem de bu sefer Paris Moda Haftası'nın ortasında ve doğrudan katıldığı defilenin konsepti olarak!