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Paris'te Güzelliğiyle Olay Olan Hande Erçel'in Defile İçin Seçtiği Türk Yazar Dikkat Çekti!

Paris'te Güzelliğiyle Olay Olan Hande Erçel'in Defile İçin Seçtiği Türk Yazar Dikkat Çekti!

Hande Erçel
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 20:18
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Hande Erçel'in moda haftaları maratonunu günlerdir adım adım takip ediyoruz. Milano'dan Paris'e uzanan süreçte tercih ettiği her görünüm ayrı konuşulurken, birkaç gün önce yaptığı “Hayal edin” açıklaması yüzünden aldığı “Biraz kitap oku” eleştirileri de epey gündem olmuştu. Hande de bu yorumlara yine bir kitaptan yaptığı alıntıyla cevap vermişti. Derken kitap konusu kapanmadan, üstüne cuk oturan bir gelişme daha yaşandı! Paris'teki Valentino defilesine katılan Hande Erçel'in çok beğenilen görünümünün yanında taşıdığı kitaplar da merak konusu oldu. 

Erçel'in Fransız kütüphanelerine bağışlanmak üzere seçtiği kitaplar ve yazarı da kısa süre sonra ortaya çıktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel'i günlerdir moda haftalarında bir o kombinde bir bu kombinde görüyoruz. Hatta konu yalnızca kıyafetleriyle de sınırlı kalmadı!

Hande Erçel'i günlerdir moda haftalarında bir o kombinde bir bu kombinde görüyoruz. Hatta konu yalnızca kıyafetleriyle de sınırlı kalmadı!

Hande Erçel'in Milano'da başlayan moda maratonu Paris'te devam ediyor. Biz de haliyle günlerdir kendisini konuşuyoruz. Önce Milano'daki Vogue World 2026 için tercih ettiği beyaz tül ve korse detaylı Dolce&Gabbana elbisesi geldi. Ardından Paris'e geçen Hande'nin Moda Haftası boyunca tercih ettiği görünümler peş peşe karşımıza çıktı. Kırmızı-siyah elbisesinden farklı davetlerde tercih ettiği kombinlere kadar attığı her adım sosyal medyada ayrı bir yorum konusu oldu.

Fakat Hande'nin bu moda haftaları maratonunda yalnızca kıyafetleri konuşulmadı. Vogue World öncesinde verdiği röportajda kendisine gençlere ne tavsiye edeceği sorulan Erçel, “Hayal edin, yeterince hayal edince gerçek oluyor” cevabını vermişti.

Hande'nin bu sözleri sosyal medyanın pek hoşuna gitmemiş, “Biraz kitap oku”, “Kendini geliştirmesi gerekiyor” minvalinde pek çok eleştiri gelmişti. Hande de gelen yorumları görmüş olacak ki çok geçmeden Instagram hesabından okuduğu bir kitaptan hayal kurmakla ilgili bir bölüm paylaştı. Alıntıda hayal kurmanın küçümsenmesinden ve insanların hayallerden korkmasından söz ediliyordu. Yani anlayacağınız Hande, kendisine yöneltilen “kitap oku” eleştirilerine kitap sayfasıyla cevap vermeyi tercih etmişti.

Bu mesele daha yeni konuşulmuşken kitap konusu Hande'nin karşısına bir kez daha çıktı. Hem de bu sefer Paris Moda Haftası'nın ortasında ve doğrudan katıldığı defilenin konsepti olarak!

Hande Erçel'in Paris'teki son durağı Valentino defilesiydi. Bu sefer görünümüne gelen yorumlarda sosyal medya neredeyse hemfikirdi!

Hande Erçel'in Paris'teki son durağı Valentino defilesiydi. Bu sefer görünümüne gelen yorumlarda sosyal medya neredeyse hemfikirdi!

Valentino, Alessandro Michele imzalı İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonunu 4 Ekim'de Paris Moda Haftası kapsamında tanıttı. Defile için seçilen yer de koleksiyon kadar dikkat çekiciydi: Paris'in tarihi Bibliothèque Sainte-Geneviève'i. Hande Erçel de defileyi takip eden davetliler arasındaydı.

Paylaşılan karelerde Hande'nin üzerinde mavi-beyaz ince çizgili, oversize bir gömlek; içine tercih ettiği mavi üst ve yüksek belli bordo-lacivert ekose, yırtmaçlı midi etek görüyoruz. Görünümünü siyah sivri burunlu, ince bant ve metal detaylı topuklularla; siyah-beyaz desenli küçük çantayla tamamlamış. Saçlarını da dümdüz ve açık bırakmış. Moda Haftası boyunca her kombini aynı ölçüde beğenilmeyen Hande'nin bu görünümü ise sosyal medyada adeta olay oldu. Özellikle daha genç, cool ve fazla uğraşılmamış hissi veren styling'i Hande'ye oldukça yakıştırıldı. Ama fotoğraflara biraz daha dikkatli bakınca kombinden başka bir detay göze çarpıyor: Hande'nin kucağındaki kitaplar.

Bunun sebebi de Valentino'nun bu defile için kurduğu “Antibiblioteca” konseptinde saklı. Alessandro Michele koleksiyonun merkezine yalnızca okuduğumuz ve bildiğimiz kitapları değil, henüz okumadığımız kitapların temsil ettiği bilinmeyeni ve keşfedilmeyi bekleyen ihtimalleri yerleştirmiş. Valentino'nun koleksiyonu “mümkün olmaya devam eden şeylere” adaması da buradan geliyor. Defilenin Sainte-Geneviève Kütüphanesi'nde yapılması da konseptin devamı.

Daha güzeli, Valentino davetlilerden defileye gelirken yeni bir kitap ya da kendi kütüphanelerinden seçtikleri bir kitabı yanlarında getirmelerini istemiş. Defile için toplanan kitapların daha sonra Bibliothèques Sans Frontières ve farklı kuruluşların desteğiyle Paris'te ve başka şehirlerdeki halk kütüphanelerine bağışlanması planlanıyor. Yani Hande'nin fotoğraflarda kucağında tuttuğu kitaplar styling'in parçası değil; kendi seçip defileye getirdiği kitaplar.

Daha birkaç gün önce “Biraz kitap oku” yorumlarıyla gündemde olan Hande'nin önüne böyle bir konsept çıkması da tesadüfün böylesi dedirtti. 😅

Peki Hande Erçel, Paris'e giderken hangi Türk yazarın kitaplarını seçti?

Hande Erçel'in kucağındaki kitapların kime ait olduğu merak edilmişti ki tercihinin Orhan Pamuk'tan yana olduğu ortaya çıktı!

Hande Erçel'in kucağındaki kitapların kime ait olduğu merak edilmişti ki tercihinin Orhan Pamuk'tan yana olduğu ortaya çıktı!

Fotoğraflara yakından baktığımızda Hande Erçel'in defile için Orhan Pamuk'un kitaplarını seçtiğini görüyoruz. Hatta paylaşılan karede kitapların sırtlarında Orhan Pamuk'un ismi açıkça seçiliyor; üstteki kitabın da İstanbul olduğu görülüyor.

Hande böylece Valentino'nun daveti üzerine Fransız kütüphanelerine bağışlanması için götürdüğü kitaplarda tercihini Türkiye'den Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan Pamuk'tan yana kullanmış oldu. Pamuk'un eserleri arasında İstanbul, Masumiyet Müzesi, Benim Adım Kırmızı, Kara Kitap gibi dünya çapında farklı dillere çevrilmiş kitaplar bulunuyor. İşin zamanlaması da kabul edelim ki epey manidar. Birkaç gün önce söylediği “Hayal edin” sözleri yüzünden “Biraz kitap oku” yorumları alan Hande, eleştirilere bir kitap alıntısıyla cevap vermişti. Şimdi de Paris'te kitapların merkeze alındığı bir defileye, Türkiye'den Orhan Pamuk'un kitaplarını seçip götürdü.

Üstelik bu defa look'u da sosyal medyadan geçer notu fazlasıyla aldı. Hande'nin “kitap oku” tartışmasından Orhan Pamuk kitaplarıyla Valentino defilesine uzanan bir haftası olacağını herhalde kimse tahmin etmezdi! 😅

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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