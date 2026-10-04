Paris'te Güzelliğiyle Olay Olan Hande Erçel'in Defile İçin Seçtiği Türk Yazar Dikkat Çekti!
Hande Erçel'in moda haftaları maratonunu günlerdir adım adım takip ediyoruz. Milano'dan Paris'e uzanan süreçte tercih ettiği her görünüm ayrı konuşulurken, birkaç gün önce yaptığı “Hayal edin” açıklaması yüzünden aldığı “Biraz kitap oku” eleştirileri de epey gündem olmuştu. Hande de bu yorumlara yine bir kitaptan yaptığı alıntıyla cevap vermişti. Derken kitap konusu kapanmadan, üstüne cuk oturan bir gelişme daha yaşandı! Paris'teki Valentino defilesine katılan Hande Erçel'in çok beğenilen görünümünün yanında taşıdığı kitaplar da merak konusu oldu.
Erçel'in Fransız kütüphanelerine bağışlanmak üzere seçtiği kitaplar ve yazarı da kısa süre sonra ortaya çıktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hande Erçel'i günlerdir moda haftalarında bir o kombinde bir bu kombinde görüyoruz. Hatta konu yalnızca kıyafetleriyle de sınırlı kalmadı!
Hande Erçel'in Paris'teki son durağı Valentino defilesiydi. Bu sefer görünümüne gelen yorumlarda sosyal medya neredeyse hemfikirdi!
Hande Erçel'in kucağındaki kitapların kime ait olduğu merak edilmişti ki tercihinin Orhan Pamuk'tan yana olduğu ortaya çıktı!
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