Eski Sevgili Detayı Ortalığı Karıştırdı: Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı Bir Kalemde Sildi!
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Magazin gündeminde bugün çözmesi biraz zaman alan bir ilişki ağıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta Biran Damla Yılmaz, diğer tarafta olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisi Abdurrahman Aydın var. Fakat işin içine bu kez Aybüke Pusat ve Furkan Andıç da girdi. Furkan Andıç'ın Aydın'ın yeni açtığı mekana verdiği desteğin ardından Biran Damla Yılmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yılmaz, eski rol arkadaşı Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı.
“Furkan'ın yaptığı reklam Biran'la Aybüke'nin arasını nasıl bozmuş olabilir?” diyorsanız en başından anlatalım...
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Önce Biran Damla Yılmaz ve eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasında yakın zamanda yaşananları bir hatırlayalım. Çünkü bugünkü takipten çıkma meselesinin altında epey olaylı bir ayrılık yatıyor.
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O tanıdık isim Furkan Andıç'tı. Fakat Furkan Andıç'ın sevgilisinin kim olduğunu düşününce işler biraz karışıyor: Aybüke Pusat!
Furkan Andıç'ın paylaşımının ardından Biran Damla Yılmaz'ın Aybüke Pusat'ı takipten çıkardığı fark edildi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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