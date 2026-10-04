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Eski Sevgili Detayı Ortalığı Karıştırdı: Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı Bir Kalemde Sildi!

Eski Sevgili Detayı Ortalığı Karıştırdı: Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı Bir Kalemde Sildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 18:25
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Magazin gündeminde bugün çözmesi biraz zaman alan bir ilişki ağıyla karşı karşıyayız. Bir tarafta Biran Damla Yılmaz, diğer tarafta olaylı şekilde ayrıldığı eski sevgilisi Abdurrahman Aydın var. Fakat işin içine bu kez Aybüke Pusat ve Furkan Andıç da girdi. Furkan Andıç'ın Aydın'ın yeni açtığı mekana verdiği desteğin ardından Biran Damla Yılmaz'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yılmaz, eski rol arkadaşı Aybüke Pusat'ı takipten çıkardı. 

“Furkan'ın yaptığı reklam Biran'la Aybüke'nin arasını nasıl bozmuş olabilir?” diyorsanız en başından anlatalım...

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Önce Biran Damla Yılmaz ve eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasında yakın zamanda yaşananları bir hatırlayalım. Çünkü bugünkü takipten çıkma meselesinin altında epey olaylı bir ayrılık yatıyor.

Önce Biran Damla Yılmaz ve eski sevgilisi Abdurrahman Aydın arasında yakın zamanda yaşananları bir hatırlayalım. Çünkü bugünkü takipten çıkma meselesinin altında epey olaylı bir ayrılık yatıyor.

Biran Damla Yılmaz ve Abdurrahman Aydın'ın ilişkisi aslında evliliğe doğru gidiyordu. Geçtiğimiz yıl Aydın'dan evlilik teklifi alan Yılmaz'ın Mayıs 2026'da sevgilisini takipten çıkarması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesiyle ayrılıkları ortaya çıkmıştı. Fakat ikilinin yollarını ayırmasının ardından yaşananlar, ayrılığın kendisinden çok daha fazla konuşuldu.

İlk olarak Abdurrahman Aydın cephesinden oldukça ağır iddialar geldi. Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle 144 bin euroluk borcu bulunduğunu ve bu nedenle hakkında yakalama/tutuklama kararı olduğunu öne sürdü. Biran Damla Yılmaz ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada Yılmaz hakkında Almanya'da herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı belirtildi. Üstelik Biran Damla Yılmaz cephesinden de eski sevgilisiyle ilgili ciddi iddialar geldi. Yılmaz'ın avukatının açıklamasına göre 12 Haziran'da Abdurrahman Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alınmış, tehdit ve ısrarlı takip dahil çeşitli iddialar kapsamında hukuki süreç başlatılmıştı. Yılmaz da ayrılığın ardından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Tam bu tartışmalar sürerken olay Temmuz ayında bir kez daha büyüdü. Bu kez Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni almak için ilişkilerini kullandığını ve bazı belgelerde usulsüzlük yaptığını öne sürerek “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddialarını savcılığa taşıdı. Biran Damla Yılmaz cephesi ise bu iddiaları da reddetti. Oyuncunun avukatı, Aydın'ın sahte ve tahrif edilmiş belgeler kullandığını ve Yılmaz'dan para talep ettiğini öne sürdü.

Mayıs ayında biten ilişki, kısa süre içerisinde karşılıklı ağır iddiaların ve hukuki girişimlerin konuşulduğu oldukça gergin bir sürece dönüştü. Üstelik bunlar yıllar önce yaşanmış meseleler de değil; taraflar arasındaki hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalar geçtiğimiz ay dahi gündeme gelmeye devam ediyordu. Dolayısıyla Biran Damla Yılmaz için Abdurrahman Aydın'ın adı, henüz kapanmış ve geride kalmış sıradan bir “eski sevgili” hikayesi değil.

İşte tam da bu yüzden Aydın'ın yeni açtığı mekan için gelen tanıdık bir destek dikkatlerden kaçmadı.

O tanıdık isim Furkan Andıç'tı. Fakat Furkan Andıç'ın sevgilisinin kim olduğunu düşününce işler biraz karışıyor: Aybüke Pusat!

O tanıdık isim Furkan Andıç'tı. Fakat Furkan Andıç'ın sevgilisinin kim olduğunu düşününce işler biraz karışıyor: Aybüke Pusat!

Furkan Andıç, Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın yeni açtığı mekanı sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdi. Normal şartlarda “Arkadaşının yeni mekanına destek olmuş” deyip geçebileceğimiz bir paylaşım aslında. Fakat Furkan Andıç'ın uzun süredir birlikte olduğu isim Aybüke Pusat olunca hikayenin Biran Damla Yılmaz'a uzanan kısmı ortaya çıkıyor.

Çünkü Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde birlikte kamera karşısına gelmişti. Üstelik iki oyuncunun sette aralarının bozuk olduğu gibi bir durum da yoktu. Tam tersine Biran Damla Yılmaz, daha önce verdiği bir röportajda Aybüke Pusat'la ilişkisini anlatırken “Çok tatlı bir arkadaşlığımız var” ifadelerini kullanmış, Pusat'ın enerjisine ve güçlü duruşuna hayran olduğunu söylemişti.

Yani elimizde bir tarafta Biran Damla Yılmaz'ın çok yakın zamanda oldukça gergin bir süreç yaşadığı eski sevgilisi, diğer tarafta eski rol arkadaşı Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç'ın o ismin yeni mekanına verdiği destek var. Tam “Peki Furkan'ın yaptığı paylaşımın Aybüke Pusat'la ne ilgisi var?” diyecekken Biran Damla'dan gelen hamle işleri daha da ilginç hale getirdi.

Furkan Andıç'ın paylaşımının ardından Biran Damla Yılmaz'ın Aybüke Pusat'ı takipten çıkardığı fark edildi!

Furkan Andıç'ın paylaşımının ardından Biran Damla Yılmaz'ın Aybüke Pusat'ı takipten çıkardığı fark edildi!

İşte bütün bu bağlantıların bugün yeniden konuşulmasına neden olan kısım da burası. Biran Damla Yılmaz'ın Instagram hesabına bakıldığında Aybüke Pusat'ı artık takip etmediği görüldü.

İşin dikkat çeken tarafıysa takipleşmenin karşılıklı olarak bitmemiş olması. Güncel haberlere göre Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz'ı takip etmeye devam ediyor. Zamanlama haliyle gözleri hemen Furkan Andıç'ın yaptığı paylaşıma çevirdi. Biran'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'la henüz çok yakın zamanda yaşadığı gergin süreç düşünülünce, takipten çıkma hamlesinin bu desteğin ardından gelmesi de “Biran yapılanı affetmedi mi?” yorumlarını beraberinde getirdi.

Hele ki daha önce Aybüke Pusat'la arkadaşlığından övgüyle bahsetmiş olması, bu ani hamleyi biraz daha dikkat çekici hale getirdi. Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat'ı neden takipten çıkardığına dair henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Aybüke Pusat cephesinden de konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.

Dolayısıyla “Furkan Andıç eski sevgilisinin mekanını paylaştı, Biran da bunun üzerine Aybüke'yi sildi” diye kesin bir sebep-sonuç ilişkisi kuramıyoruz. Ama Furkan Andıç'ın paylaşımının ardından gelen bu hamle, Biran'ın eski sevgilisiyle yaşadığı yakın tarihli gerilim ve Aybüke'nin hala Biran'ı takip ediyor olması ister istemez kafalarda soru işareti bıraktı.

Bakalım Biran Damla Yılmaz ya da Aybüke Pusat cephesinden bu dikkat çeken takipten çıkma hamlesine dair bir açıklama gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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