Eski Sevgili Detayı Ortalığı Karıştırdı: Biran Damla Yılmaz Aybüke Pusat'ı Bir Kalemde Sildi!

Biran Damla Yılmaz ve Abdurrahman Aydın'ın ilişkisi aslında evliliğe doğru gidiyordu. Geçtiğimiz yıl Aydın'dan evlilik teklifi alan Yılmaz'ın Mayıs 2026'da sevgilisini takipten çıkarması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesiyle ayrılıkları ortaya çıkmıştı. Fakat ikilinin yollarını ayırmasının ardından yaşananlar, ayrılığın kendisinden çok daha fazla konuşuldu.

İlk olarak Abdurrahman Aydın cephesinden oldukça ağır iddialar geldi. Aydın, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle 144 bin euroluk borcu bulunduğunu ve bu nedenle hakkında yakalama/tutuklama kararı olduğunu öne sürdü. Biran Damla Yılmaz ise bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Oyuncunun avukatı tarafından yapılan açıklamada Yılmaz hakkında Almanya'da herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı belirtildi. Üstelik Biran Damla Yılmaz cephesinden de eski sevgilisiyle ilgili ciddi iddialar geldi. Yılmaz'ın avukatının açıklamasına göre 12 Haziran'da Abdurrahman Aydın hakkında uzaklaştırma kararı alınmış, tehdit ve ısrarlı takip dahil çeşitli iddialar kapsamında hukuki süreç başlatılmıştı. Yılmaz da ayrılığın ardından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Tam bu tartışmalar sürerken olay Temmuz ayında bir kez daha büyüdü. Bu kez Abdurrahman Aydın, Biran Damla Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın, Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni almak için ilişkilerini kullandığını ve bazı belgelerde usulsüzlük yaptığını öne sürerek “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddialarını savcılığa taşıdı. Biran Damla Yılmaz cephesi ise bu iddiaları da reddetti. Oyuncunun avukatı, Aydın'ın sahte ve tahrif edilmiş belgeler kullandığını ve Yılmaz'dan para talep ettiğini öne sürdü.

Mayıs ayında biten ilişki, kısa süre içerisinde karşılıklı ağır iddiaların ve hukuki girişimlerin konuşulduğu oldukça gergin bir sürece dönüştü. Üstelik bunlar yıllar önce yaşanmış meseleler de değil; taraflar arasındaki hukuk mücadelesine ilişkin açıklamalar geçtiğimiz ay dahi gündeme gelmeye devam ediyordu. Dolayısıyla Biran Damla Yılmaz için Abdurrahman Aydın'ın adı, henüz kapanmış ve geride kalmış sıradan bir “eski sevgili” hikayesi değil.

İşte tam da bu yüzden Aydın'ın yeni açtığı mekan için gelen tanıdık bir destek dikkatlerden kaçmadı.