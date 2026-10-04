O Ses Türkiye'de “Price Tag” Söyleyen Sarışın İkizleri Hatırladınız mı? Doğa ve Çağla'nın Son Halleri!
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Bir dönem televizyon karşısında O Ses Türkiye izleyenler onları hatırlamakta zorlanacak! Kıvırcık sarı saçlarıyla sahneye çıkan ikiz kardeşler Doğa ve Çağla Vardar, henüz 12 yaşındayken söyledikleri “Price Tag” ile jüri üyelerinin karşısına çıkmıştı. Üstelik performansları kadar enerjileriyle de yarışmanın hafızalarda kalan isimlerinden olmuşlardı.
Aradan yıllar geçti, O Ses Çocuklar'ın minik yarışmacıları çoktan büyüdü. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Doğa ve Çağla'nın son halleri ortaya çıktı.
Gelin, önce hafızalarımızı biraz tazeleyelim!
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Bir dönem televizyon ekranlarının vazgeçilmezlerinden biri olan O Ses Türkiye'nin çocuklara özel versiyonunu hatırlayanlar burada mı?
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Takvimler 22 Haziran 2014'ü gösterdiğinde henüz 12 yaşında olan ikizler, O Ses Çocuklar sahnesine beraber çıkmıştı.
O Ses Çocuklar'ın minik ikizleri artık büyüdü! Doğa ve Çağla'nın yıllar sonraki halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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