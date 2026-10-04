O Ses Türkiye'de “Price Tag” Söyleyen Sarışın İkizleri Hatırladınız mı? Doğa ve Çağla'nın Son Halleri!

O Ses Türkiye, 2011 yılında başlayan ekran yolculuğuyla kısa sürede dönemin en çok izlenen yarışmalarından birine dönüşmüştü. Yarışmacıların sahneye çıkıp şarkılarını söylediği, jüri üyelerinin ise onları görmeden yalnızca seslerini dinleyerek dönen koltuklarıyla karar verdiği o format hepimizin hafızasına kazındı.

Yetişkin yarışmacıların ardından 2014 yılında bu kez çocukların sahne aldığı O Ses Çocuklar hayatımıza girdi. İlk sezonun jüri koltuklarında Hadise, Murat Boz ve Mustafa Ceceli oturuyordu.

Programın sahnesinden yıllar içerisinde birçok yetenekli çocuk geçti ama bazı yarışmacılar vardı ki kazansalar da kazanmasalar da hafızamızın bir köşesinde kalmayı başardılar. İşte kıvırcık sarı saçlarıyla birbirlerinden ayırmakta zorlandığımız ikizler; Doğa ve Çağla Vardar da onlardan ikisiydi!