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O Ses Türkiye'de “Price Tag” Söyleyen Sarışın İkizleri Hatırladınız mı? Doğa ve Çağla'nın Son Halleri!

O Ses Türkiye'de “Price Tag” Söyleyen Sarışın İkizleri Hatırladınız mı? Doğa ve Çağla'nın Son Halleri!

O Ses Türkiye
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 18:15
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Bir dönem televizyon karşısında O Ses Türkiye izleyenler onları hatırlamakta zorlanacak! Kıvırcık sarı saçlarıyla sahneye çıkan ikiz kardeşler Doğa ve Çağla Vardar, henüz 12 yaşındayken söyledikleri “Price Tag” ile jüri üyelerinin karşısına çıkmıştı. Üstelik performansları kadar enerjileriyle de yarışmanın hafızalarda kalan isimlerinden olmuşlardı. 

Aradan yıllar geçti, O Ses Çocuklar'ın minik yarışmacıları çoktan büyüdü. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Doğa ve Çağla'nın son halleri ortaya çıktı. 

Gelin, önce hafızalarımızı biraz tazeleyelim!

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Bir dönem televizyon ekranlarının vazgeçilmezlerinden biri olan O Ses Türkiye'nin çocuklara özel versiyonunu hatırlayanlar burada mı?

Bir dönem televizyon ekranlarının vazgeçilmezlerinden biri olan O Ses Türkiye'nin çocuklara özel versiyonunu hatırlayanlar burada mı?

O Ses Türkiye, 2011 yılında başlayan ekran yolculuğuyla kısa sürede dönemin en çok izlenen yarışmalarından birine dönüşmüştü. Yarışmacıların sahneye çıkıp şarkılarını söylediği, jüri üyelerinin ise onları görmeden yalnızca seslerini dinleyerek dönen koltuklarıyla karar verdiği o format hepimizin hafızasına kazındı.

Yetişkin yarışmacıların ardından 2014 yılında bu kez çocukların sahne aldığı O Ses Çocuklar hayatımıza girdi. İlk sezonun jüri koltuklarında Hadise, Murat Boz ve Mustafa Ceceli oturuyordu.

Programın sahnesinden yıllar içerisinde birçok yetenekli çocuk geçti ama bazı yarışmacılar vardı ki kazansalar da kazanmasalar da hafızamızın bir köşesinde kalmayı başardılar. İşte kıvırcık sarı saçlarıyla birbirlerinden ayırmakta zorlandığımız ikizler; Doğa ve Çağla Vardar da onlardan ikisiydi!

Takvimler 22 Haziran 2014'ü gösterdiğinde henüz 12 yaşında olan ikizler, O Ses Çocuklar sahnesine beraber çıkmıştı.

Doğa ve Çağla'yı bugün bile hatırlayanların aklına muhtemelen önce Jessie J'in “Price Tag” şarkısı geliyor. İkizler yarışmanın ikinci bölümünde sahneye çıkmış, kıvırcık sarı saçları ve enerjileriyle daha şarkıya başlamadan dikkatleri üzerlerine çekmişti. Ardından “Price Tag”i birlikte söyleyerek jüri üyelerini döndürmeyi başarmışlardı. O dönem yalnızca 12 yaşında olan Çağla ve Doğa Vardar, seçimlerini ise Hadise'den yana kullanmıştı.

Hele yarışmayı o dönem takip ettiyseniz o iki kıvırcık sarı saçlı çocuğu görür görmez “Aa evet, bunlar!” demeniz oldukça muhtemel. Çünkü ikizlerin “Price Tag” performansı, O Ses Çocuklar'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen hatırlanan performanslarından biri oldu. Fakat yarışma bittikten sonra Doğa ve Çağla'yı televizyon ekranlarında pek göremedik. İkizler göz önünde büyümek yerine daha sakin bir hayat sürdürdü ve yıllar içerisinde ekranlardan uzak kaldı.

Ta ki yıllar sonraki halleri yeniden karşımıza çıkana kadar...

O Ses Çocuklar'ın minik ikizleri artık büyüdü! Doğa ve Çağla'nın yıllar sonraki halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

O Ses Çocuklar'ın minik ikizleri artık büyüdü! Doğa ve Çağla'nın yıllar sonraki halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

2014 yılında henüz 12 yaşında tanıdığımız Doğa ve Çağla'nın üzerinden tam 12 yıl geçti. Bir dönemin kıvırcık sarı saçlı minik yarışmacıları artık 20'li yaşlarında. Uzun süredir ekranlardan uzak olan ikizlerin yıllar sonraki görüntüleri yeniden dolaşıma girince, O Ses Çocuklar dönemini hatırlayanlar da ister istemez küçük bir nostalji yaşadı.

Çocukluklarından hatırladığımız ikizlerin yıllar içindeki değişimleri kadar birbirlerine olan benzerliklerini hala korumaları da dikkat çekti.

Bir zamanlar “Price Tag” söyleyerek Hadise'nin takımına giren iki minik yarışmacıdan bugünlere... 12 yılın nasıl geçtiğini anlamadık desek yeridir!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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