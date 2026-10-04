Angelina Jolie Gazze'deki Yıkımı Uydu Görüntüleriyle Gözler Önüne Serdi

Angelina Jolie'nin mülteciler ve insani krizlerle ilgili çalışmaları yeni değil. Jolie, 2001 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) İyi Niyet Elçisi oldu, 2012 yılında ise kurumun Özel Elçisi olarak görevlendirildi.

2022'de bu görevinden ayrılana kadar geçen 20 yılı aşkın sürede dünyanın farklı noktalarında 60'tan fazla saha ziyaretine katıldı. Savaş ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilen insanlarla bir araya geldi; mültecilerin yaşadığı sorunların dünya kamuoyuna taşınması için çalışmalar yürüttü. Jolie, resmi görevinden ayrılırken de insani yardım ve insan hakları konularında çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Gazze'de yaşanan insani krize de daha önce dikkat çeken Jolie, Ocak 2026'da Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafını ziyaret etmişti. Burada Gazze'ye ulaştırılmayı bekleyen insani yardımları inceleyen Jolie, Mısır'da tedavi gören yaralı Filistinlilerle de bir araya gelmişti.

Aradan aylar geçti. Angelina Jolie bu kez Gazze'deki yıkımın boyutlarını gösteren uydu görüntülerini milyonlarca takipçisinin karşısına çıkardı.