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Angelina Jolie Gazze'deki Yıkımı Uydu Görüntüleriyle Gözler Önüne Serdi

Angelina Jolie Gazze'deki Yıkımı Uydu Görüntüleriyle Gözler Önüne Serdi

Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 17:14
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Angelina Jolie, uzun yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, insani krizlere karşı yürüttüğü çalışmalarla da tanıdığımız bir isim. Yirmi yılı aşkın süre mülteciler ve yerinden edilmiş insanlar için çalışan Jolie, bu kez Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Google Earth'te yer alan uydu görüntülerini paylaşarak bölgede yaşanan fiziksel yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler verilerine de yer veren Jolie, Gazze'deki yapıların yüzde 82'sinin zarar gördüğünü aktardı. Yaklaşan kış öncesinde barınma, sağlık ve insani yardım ihtiyacına dikkat çeken Jolie'nin paylaşımı gündem oldu.

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Angelina Jolie'yi yıllardır Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olarak tanıyoruz. Ancak oyunculuğunun yanında uzun yıllardır devam ettirdiği insani yardım çalışmaları da hayatında oldukça önemli bir yere sahip.

Angelina Jolie'yi yıllardır Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olarak tanıyoruz. Ancak oyunculuğunun yanında uzun yıllardır devam ettirdiği insani yardım çalışmaları da hayatında oldukça önemli bir yere sahip.

Angelina Jolie'nin mülteciler ve insani krizlerle ilgili çalışmaları yeni değil. Jolie, 2001 yılında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) İyi Niyet Elçisi oldu, 2012 yılında ise kurumun Özel Elçisi olarak görevlendirildi.

2022'de bu görevinden ayrılana kadar geçen 20 yılı aşkın sürede dünyanın farklı noktalarında 60'tan fazla saha ziyaretine katıldı. Savaş ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilen insanlarla bir araya geldi; mültecilerin yaşadığı sorunların dünya kamuoyuna taşınması için çalışmalar yürüttü. Jolie, resmi görevinden ayrılırken de insani yardım ve insan hakları konularında çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Gazze'de yaşanan insani krize de daha önce dikkat çeken Jolie, Ocak 2026'da Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafını ziyaret etmişti. Burada Gazze'ye ulaştırılmayı bekleyen insani yardımları inceleyen Jolie, Mısır'da tedavi gören yaralı Filistinlilerle de bir araya gelmişti.

Aradan aylar geçti. Angelina Jolie bu kez Gazze'deki yıkımın boyutlarını gösteren uydu görüntülerini milyonlarca takipçisinin karşısına çıkardı.

Google Earth'te yer alan Gazze görüntüleri, bölgede yaşanan fiziksel yıkımın boyutlarını çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Google Earth'te yer alan Gazze görüntüleri, bölgede yaşanan fiziksel yıkımın boyutlarını çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Angelina Jolie de Instagram hesabından bu görüntülere dikkat çekti. Jolie'nin paylaşımında aktardığı Birleşmiş Milletler uydu analizine göre, 16 Haziran 2026 itibarıyla Gazze'deki yapıların yüzde 82'si zarar gördü. Zarar gören yapıların yaklaşık üçte ikisinin ise tamamen yıkıldığı değerlendiriliyor.

Jolie yalnızca uydu görüntülerindeki yıkıma değil, bölgede devam eden insani ihtiyaçlara da dikkat çekti. Paylaşımında, kış yaklaşırken Gazze'de 1,98 milyon insanın, yani nüfusun yüzde 94'ünün barınma yardımına ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Evlerden okullara, üniversitelerden hastanelere; yollardan su ve kanalizasyon sistemlerine kadar insanların günlük yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu pek çok yapının zarar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını vurgulayan Jolie, paylaşımında insani yardımların bölgeye ulaştırılması konusunda yaşanan kısıtlama ve gecikmelere de değindi.

Ardından Google Earth'ün gösterebildikleri kadar gösteremediklerinin de altını çizdi.

Angelina Jolie, Gazze'nin uydu görüntülerini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

Angelina Jolie, Gazze'nin uydu görüntülerini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Artık Google Earth'ü açıp Gazze'ye ne yapıldığını görebilirsiniz.

Mahalleler bütünüyle enkaza dönmüş durumda. İnsanların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu evler, okullar, üniversiteler, hastaneler, yollar, su ve kanalizasyon sistemleri ile altyapı zarar gördü ya da yok edildi.

Birleşmiş Milletler'in uydu analizine göre 16 Haziran 2026 itibarıyla Gazze'deki yapıların yüzde 82'si zarar gördü. Zarar gören yapıların yaklaşık üçte ikisinin tamamen yıkıldığı değerlendirildi.

Kış yaklaşırken 1,98 milyon insanın, yani Gazze nüfusunun yüzde 94'ünün barınma yardımına ve temel ihtiyaç malzemelerine ihtiyacı var. Yardımların ve barınma malzemelerinin ulaştırılması hâlâ kısıtlamalar ve gecikmelerle karşı karşıya.

Google Earth, fiziksel yıkımı olağanüstü bir açıklıkla gösteriyor.

Fakat gösteremediği şey, bu yıkımın ortasında yaşamanın ne anlama geldiği; hayatını kaybeden ailelere ne olduğu ve hayatta kalanların nasıl bir yaşam sürdürdüğü.

Bundan sonra ne olacağı önemli.

İnsanların kış gelmeden barınacak yerlere ihtiyacı var.

İnsani yardımın sivillere ihtiyaç duyulan ölçekte ulaştırılması gerekiyor.

Hastanelerin tıbbi malzemeye ihtiyacı var.

Ve sivillerin evlerini, okullarını, hastanelerini ve yaşadıkları toplulukları yeniden inşa edebilmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması gerekiyor.

Yıkım görülüyor. İhtiyaçlar biliniyor. Şimdi önemli olan, bu ihtiyaçların karşılanıp karşılanmayacağı.”

Jolie, böylece yalnızca Google Earth'te görülebilen fiziksel yıkımı paylaşmakla kalmadı; uydu görüntülerinin anlatamayacağı insani tabloya da dikkat çekti. Yaklaşan kış öncesinde barınma malzemelerinin ulaştırılması, hastanelerin tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması ve sivillere gerekli ölçekte insani yardım sağlanması çağrısında bulundu.

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Selin Hasekioğlu
Selin Hasekioğlu
Magazin ve TV Editörü
Kültürden yaşama, ilgimi çeken ne varsa peşine düşüp araştırıyorum. İnternette karşıma çıkan ilginç hikayeleri, izlemeye değer videoları ve gündemin gözden kaçan detaylarını kurcalamayı seviyorum.
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