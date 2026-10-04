Angelina Jolie Gazze'deki Yıkımı Uydu Görüntüleriyle Gözler Önüne Serdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Angelina Jolie, uzun yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, insani krizlere karşı yürüttüğü çalışmalarla da tanıdığımız bir isim. Yirmi yılı aşkın süre mülteciler ve yerinden edilmiş insanlar için çalışan Jolie, bu kez Gazze'deki yıkıma dikkat çekti. Ünlü oyuncu, Google Earth'te yer alan uydu görüntülerini paylaşarak bölgede yaşanan fiziksel yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Birleşmiş Milletler verilerine de yer veren Jolie, Gazze'deki yapıların yüzde 82'sinin zarar gördüğünü aktardı. Yaklaşan kış öncesinde barınma, sağlık ve insani yardım ihtiyacına dikkat çeken Jolie'nin paylaşımı gündem oldu.
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Angelina Jolie'yi yıllardır Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olarak tanıyoruz. Ancak oyunculuğunun yanında uzun yıllardır devam ettirdiği insani yardım çalışmaları da hayatında oldukça önemli bir yere sahip.
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Google Earth'te yer alan Gazze görüntüleri, bölgede yaşanan fiziksel yıkımın boyutlarını çok daha açık bir şekilde ortaya koyuyor.
Angelina Jolie, Gazze'nin uydu görüntülerini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:
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