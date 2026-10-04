"Makyajsız" Doğal Halini Paylaşan Seda Sayan Kimsecikleri İnandıramadı!
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Seda Sayan yine tek bir fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü! Ünlü şarkıcı bu kez doğal halini göstermek için kamerasını açtı ve pozunun üzerine de “No Make Up” notunu düştü. Fakat takipçileri fotoğrafa bakınca makyajdan çok başka detaylara takıldı. Sayan'ın oldukça pürüzsüz görünen yüzü, “Filtre mi var, yapay zeka mı devrede?” yorumlarını beraberinde getirdi. Hatta fotoğraftaki kişinin Seda Sayan'a pek benzemediğini düşünenler bile çıktı.
Gelin, kimsecikleri ikna etmeyen o “makyajsız” poza beraber bakalım!
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Seda Sayan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların gündem olması artık pek şaşırdığımız bir durum değil.
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Seda Sayan son olarak yakın plandan çektiği selfiesini paylaşarak üzerine kocaman “No Make Up” yazdı.
Yorumlara bakılırsa sosyal medya ahalisi “Makyaj yok, peki filtre?” sorusunda birleşmiş durumda!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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