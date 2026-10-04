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"Makyajsız" Doğal Halini Paylaşan Seda Sayan Kimsecikleri İnandıramadı!

"Makyajsız" Doğal Halini Paylaşan Seda Sayan Kimsecikleri İnandıramadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
04.10.2026 - 17:38
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Seda Sayan yine tek bir fotoğrafla sosyal medyanın diline düştü! Ünlü şarkıcı bu kez doğal halini göstermek için kamerasını açtı ve pozunun üzerine de “No Make Up” notunu düştü. Fakat takipçileri fotoğrafa bakınca makyajdan çok başka detaylara takıldı. Sayan'ın oldukça pürüzsüz görünen yüzü, “Filtre mi var, yapay zeka mı devrede?” yorumlarını beraberinde getirdi. Hatta fotoğraftaki kişinin Seda Sayan'a pek benzemediğini düşünenler bile çıktı. 

Gelin, kimsecikleri ikna etmeyen o “makyajsız” poza beraber bakalım!

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Seda Sayan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların gündem olması artık pek şaşırdığımız bir durum değil.

Seda Sayan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafların gündem olması artık pek şaşırdığımız bir durum değil.

Yıllardır hem ekranların hem de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, geçirdiği estetik işlemleri de hiçbir zaman saklayan isimlerden olmadı. Yüzüne yaptırdığı uygulamalardan bakım rutinlerine kadar pek çok detayı zaman zaman takipçileriyle açık açık paylaştı.

E haliyle Sayan'ın sosyal medyaya bıraktığı her yeni kare de yakın markaja alındı. Görünümündeki değişimler, tercih ettiği filtreler ya da fotoğraflarındaki farklılıklar kısa sürede yorumların konusu oldu, olmaya da devam ediyor.

Bu kez ise tartışmayı bizzat kendisi, fotoğrafının üzerine düştüğü iki kelimelik notla başlattı desek yanlış olmaz.

Seda Sayan son olarak yakın plandan çektiği selfiesini paylaşarak üzerine kocaman “No Make Up” yazdı.

Seda Sayan son olarak yakın plandan çektiği selfiesini paylaşarak üzerine kocaman “No Make Up” yazdı.

Yani Sayan'ın mesajı oldukça netti: Karşınızda makyajsız Seda Sayan var!

Fakat fotoğraf sosyal medyada yayılınca takipçilerin gözü makyaj olup olmamasından çok Sayan'ın yüzüne takıldı. Oldukça pürüzsüz görünen cildi ve alışıldık görüntüsünden farklı bulunan yüz hatları, karenin herhangi bir filtre ya da dijital müdahaleden geçip geçmediğini sorgulatan yorumlara neden oldu.

Burada hakkını teslim edelim; yalnızca fotoğrafa bakarak filtre ya da yapay zeka kullanıldığını kesin olarak söylemek mümkün değil. Fakat belli ki “No Make Up” notu takipçileri ikna etmeye tek başına yetmemiş.

Yorumlara bakılırsa sosyal medya ahalisi “Makyaj yok, peki filtre?” sorusunda birleşmiş durumda!

Yorumlara bakılırsa sosyal medya ahalisi “Makyaj yok, peki filtre?” sorusunda birleşmiş durumda!

Paylaşımın ardından kimi kullanıcılar fotoğrafta filtre kullanılmış olabileceğini söylerken, kimileri işi bir adım ileri taşıyıp görüntünün yapay zekayla düzenlenmiş olabileceğini öne sürdü. Sayan'ın yüzünü alıştıkları görüntüsünden epey farklı bulanlar da “Bu Seda Sayan mı?” minvalinde yorumlar yaptı.

Tabii sosyal medyanın biraz acımasız olabildiğini de unutmamak lazım. Sayan'ın gerçekten makyaj yapıp yapmadığını ya da fotoğraf üzerinde herhangi bir düzenleme kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz.

Fakat kabul edelim, “No Make Up” yazısıyla doğallık vurgusu yapılan bir fotoğrafın ardından insanların filtre dedektifliğine soyunması başlı başına küçük bir sosyal medya ironisi yarattı. Seda Sayan doğal halini göstermek istemiş olabilir ama takipçileri belli ki önce fotoğrafın ayarlarıyla tanışmak istemiş! 😅

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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