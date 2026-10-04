"Makyajsız" Doğal Halini Paylaşan Seda Sayan Kimsecikleri İnandıramadı!

Yıllardır hem ekranların hem de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan, geçirdiği estetik işlemleri de hiçbir zaman saklayan isimlerden olmadı. Yüzüne yaptırdığı uygulamalardan bakım rutinlerine kadar pek çok detayı zaman zaman takipçileriyle açık açık paylaştı.

E haliyle Sayan'ın sosyal medyaya bıraktığı her yeni kare de yakın markaja alındı. Görünümündeki değişimler, tercih ettiği filtreler ya da fotoğraflarındaki farklılıklar kısa sürede yorumların konusu oldu, olmaya da devam ediyor.

Bu kez ise tartışmayı bizzat kendisi, fotoğrafının üzerine düştüğü iki kelimelik notla başlattı desek yanlış olmaz.