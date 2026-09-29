Chandler'ı Özleyenleri Buraya Alalım: Matthew Perry'nin Hayatını Anlatan Belgeselden İlk Tanıtım Geldi!
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Friends final yapalı yıllar oldu ama Chandler Bing'i özlemeyi hiç bırakmadık. Matthew Perry'nin 2023'teki ani ölümüyle bu özlem çok daha buruk bir hal aldı. Şimdi Perry'nin kahkahaların arkasında kalan, çok daha kişisel hikayesi ilk kez bu kadar yakından anlatılacak. Netflix, üç bölümlük The One About Matthew Perry belgeselinin ilk tanıtımını yayınladı. Ailesinin özel arşivinden daha önce görülmemiş görüntülerin de yer alacağı yapım, Perry'yi yalnızca Chandler olarak tanıyanlara bambaşka bir Matthew gösterecek.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bazı karakterler vardır, dizi biter ama onlar hayatımızdan bir türlü çıkmaz. Matthew Perry'nin Chandler Bing'i de tam olarak böyleydi.
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Çünkü ekranda herkesi güldüren Matthew Perry'nin, kamera kapandığında verdiği mücadeleyi artık biliyoruz.
Netflix, Matthew Perry'nin hayatını anlatan "The One About Matthew Perry" belgeselinin ilk tanıtımını yayınladı. Üstelik ailesi yıllardır kapalı tuttuğu özel arşivini de bu yapım için açtı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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