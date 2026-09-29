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Chandler'ı Özleyenleri Buraya Alalım: Matthew Perry'nin Hayatını Anlatan Belgeselden İlk Tanıtım Geldi!

Chandler'ı Özleyenleri Buraya Alalım: Matthew Perry'nin Hayatını Anlatan Belgeselden İlk Tanıtım Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2026 - 19:10 Son Güncelleme: 29.09.2026 - 19:13
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Friends final yapalı yıllar oldu ama Chandler Bing'i özlemeyi hiç bırakmadık. Matthew Perry'nin 2023'teki ani ölümüyle bu özlem çok daha buruk bir hal aldı. Şimdi Perry'nin kahkahaların arkasında kalan, çok daha kişisel hikayesi ilk kez bu kadar yakından anlatılacak. Netflix, üç bölümlük The One About Matthew Perry belgeselinin ilk tanıtımını yayınladı. Ailesinin özel arşivinden daha önce görülmemiş görüntülerin de yer alacağı yapım, Perry'yi yalnızca Chandler olarak tanıyanlara bambaşka bir Matthew gösterecek.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bazı karakterler vardır, dizi biter ama onlar hayatımızdan bir türlü çıkmaz. Matthew Perry'nin Chandler Bing'i de tam olarak böyleydi.

Bazı karakterler vardır, dizi biter ama onlar hayatımızdan bir türlü çıkmaz. Matthew Perry'nin Chandler Bing'i de tam olarak böyleydi.

1994'te hayatımıza giren Friends'in altı kişilik arkadaş grubunda herkesin ayrı bir yeri vardı ama Chandler'ın o kendine has mizahı bambaşkaydı. En olmadık anda yaptığı espriler, kendisiyle dalga geçme biçimi ve tek bir mimikle bütün sahneyi ele geçirmesiyle Chandler Bing, yıllar içerisinde yalnızca Friends'in değil televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden birine dönüştü. Matthew Perry de 1994-2004 yılları arasında yayınlanan 236 bölüm boyunca Chandler'a hayat verdi.

Friends bittikten sonra Perry'yi Fools Rush In, The Whole Nine Yards gibi yapımlardan ve farklı televizyon projelerinden de hatırladık elbette. Ama kabul edelim, çoğumuz için onu ekranda gördüğümüzde içimizden geçen ilk şey hep aynıydı: Chandler! 

Perry'nin milyonlarca insanı güldürdüğü yılların perde arkasında ise çok daha ağır bir mücadele vardı. Oyuncu alkol ve madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleyi hiçbir zaman saklamadı. Defalarca rehabilitasyon sürecinden geçtiğini, ayık kalabilmek için büyük bir mücadele verdiğini açıkça anlattı. Hatta kız kardeşi Mia Perry Bowick'in yeni belgeselin tanıtımında paylaştığına göre Perry, ayık kalabilmek için hayatı boyunca yaklaşık 7 milyon dolar harcadı. Kendi yaşadıklarını başkalarına yardım etmek için kullanmaya çalışan Perry, ilerleyen yıllarda bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucu mahkemeleri konusunda savunuculuk da yaptı.

Belki de bu yüzden bugün Chandler'ın en komik sahnelerinden birini açıp izlediğimizde kahkahanın yanına biraz hüzün de karışıyor.

Çünkü ekranda herkesi güldüren Matthew Perry'nin, kamera kapandığında verdiği mücadeleyi artık biliyoruz.

Çünkü ekranda herkesi güldüren Matthew Perry'nin, kamera kapandığında verdiği mücadeleyi artık biliyoruz.

28 Ekim 2023'te gelen haber ise Friends hayranlarının hiç hazır olmadığı cinstendi. Matthew Perry, henüz 54 yaşındayken Los Angeles'taki evinde hayatını kaybetti. Perry'nin evindeki jakuzide hareketsiz halde bulunmasının ardından gelen ölüm haberi kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.

Oyuncunun ölümünün ardından yapılan adli tıp incelemesinde temel ölüm nedeni ketaminin akut etkileri olarak açıklandı. Boğulma, koroner arter hastalığı ve buprenorfinin etkileri de katkıda bulunan faktörler arasında sıralandı. Ölüm şekli ise kaza olarak kayıtlara geçti. Ancak Perry'nin ölümüyle ilgili dosya bununla kapanmadı. Oyuncuya ketamin sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma ilerleyen dönemde ceza davalarına dönüştü ve ölümüne uzanan süreçte kimlerin rol oynadığı uzun süre gündemde kaldı.

Perry'nin kaybının ardından Friends'teki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer da birlikte yaptıkları açıklamayla yaşadıkları büyük üzüntüyü paylaşmıştı. Onu şahsen hiç tanımayan milyonlarca insan için bile haberin bu kadar ağır gelmesinin sebebi aslında çok tanıdıktı. Matthew Perry'yi kaybetmiştik ama yıllarca evimizin salonunda bizimle oturmuş gibi hissettiren Chandler'a da veda etmiştik.

Şimdi ölümünün üçüncü yıl dönümüne yalnızca bir gün kala yayınlanacak yeni bir yapım, bizi Perry'nin hikayesine yeniden götürecek.

Bu kez kahkahaların arkasına...

Netflix, Matthew Perry'nin hayatını anlatan "The One About Matthew Perry" belgeselinin ilk tanıtımını yayınladı. Üstelik ailesi yıllardır kapalı tuttuğu özel arşivini de bu yapım için açtı.

Netflix'in duyurduğu The One About Matthew Perry, üç bölümden oluşacak ve 27 Ekim 2026'da, Perry'nin ölümünün üçüncü yıl dönümünden yalnızca bir gün önce yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Emmy ödüllü Mary Robertson oturuyor. Belgeselin adı bile Friends hayranlarını yakalayacak cinsten. Friends'in bölümlerini hatırlarsanız isimler genellikle The One With... ya da The One Where... diye başlıyordu. Perry'nin belgeseli için de bu geleneğe göz kırpan The One About Matthew Perry adı seçildi.

Ama yapımın asıl dikkat çekici kısmı anlatacakları. Perry'nin kız kardeşi Mia Perry Bowick, kardeşinin ölümünden sonra ilk kez bu kadar kapsamlı biçimde kamera karşısına geçiyor. Perry'nin hayat boyu yakın arkadaşları ve birlikte çalıştığı isimler de daha önce duyulmayan anılarını paylaşacak. Üstelik Perry ailesinin özel arşivi de belgesel için açıldı. Daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış aile fotoğrafları ve videoları ilk kez izleyiciyle buluşacak. Yapım Perry'nin komedide yükselişinden Friends'le dünya çapında şöhrete kavuşmasına, özel hayatındaki mücadelelerinden bağımlılık konusunda yaptığı savunuculuğa kadar hayatının farklı dönemlerini ele alacak.

Mia Perry Bowick'in anlatmak istediği Matthew da aslında belgeselin bütün meselesini özetliyor. Bowick, kardeşinin yalnızca Chandler ya da bağımlılıkla mücadele eden biri olarak değil, bütün yönleriyle bir insan olarak hatırlanmasını istiyor. Yani yıllardır Chandler'ı tanıyoruz.

27 Ekim'de biraz da Matthew'yu tanıyacağız.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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