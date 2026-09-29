Chandler'ı Özleyenleri Buraya Alalım: Matthew Perry'nin Hayatını Anlatan Belgeselden İlk Tanıtım Geldi!

1994'te hayatımıza giren Friends'in altı kişilik arkadaş grubunda herkesin ayrı bir yeri vardı ama Chandler'ın o kendine has mizahı bambaşkaydı. En olmadık anda yaptığı espriler, kendisiyle dalga geçme biçimi ve tek bir mimikle bütün sahneyi ele geçirmesiyle Chandler Bing, yıllar içerisinde yalnızca Friends'in değil televizyon tarihinin en sevilen karakterlerinden birine dönüştü. Matthew Perry de 1994-2004 yılları arasında yayınlanan 236 bölüm boyunca Chandler'a hayat verdi.

Friends bittikten sonra Perry'yi Fools Rush In, The Whole Nine Yards gibi yapımlardan ve farklı televizyon projelerinden de hatırladık elbette. Ama kabul edelim, çoğumuz için onu ekranda gördüğümüzde içimizden geçen ilk şey hep aynıydı: Chandler!

Perry'nin milyonlarca insanı güldürdüğü yılların perde arkasında ise çok daha ağır bir mücadele vardı. Oyuncu alkol ve madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleyi hiçbir zaman saklamadı. Defalarca rehabilitasyon sürecinden geçtiğini, ayık kalabilmek için büyük bir mücadele verdiğini açıkça anlattı. Hatta kız kardeşi Mia Perry Bowick'in yeni belgeselin tanıtımında paylaştığına göre Perry, ayık kalabilmek için hayatı boyunca yaklaşık 7 milyon dolar harcadı. Kendi yaşadıklarını başkalarına yardım etmek için kullanmaya çalışan Perry, ilerleyen yıllarda bağımlılıkla mücadele ve uyuşturucu mahkemeleri konusunda savunuculuk da yaptı.

Belki de bu yüzden bugün Chandler'ın en komik sahnelerinden birini açıp izlediğimizde kahkahanın yanına biraz hüzün de karışıyor.