Güllü'nün Ölümünden Hemen Sonra Kızı Tuğyan'ın Eve Girmek İstediği Görüntüler İlk Kez Yayınlandı!
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Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili aylardır ortaya çıkan her yeni detay dosyadaki soru işaretlerini biraz daha artırıyor. Annesinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilirken olay gecesine ait yeni bir görüntü daha ilk kez ekrana geldi.
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'da yayınlanan kayıtta Güllü'nün ölümünün hemen ardından Tuğyan'ın hızla eve çıkmaya çalıştığı görülüyor. Polisler genç kadını durdurup aşağıda olması gerektiğini söylerken “Sen niye buraya geldin?” diye soruyor. Tuğyan'ın neden eve çıkmak istediği ise görüntülerde yanıtını bulmuyor.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti ancak olayın üzerindeki sis perdesi hala tam anlamıyla kalkmış değil.
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Şimdi ilk kez yayınlanan başka bir bölüm, Güllü'nün ölümünün hemen ardından yaşanan çok kritik birkaç dakikayı yeniden gündeme taşıdı.
Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'da ilk kez yayınlanan görüntülerde Tuğyan'ın ölümün hemen ardından hızla eve çıkmak istediği görülüyor. Polisin sorduğu soru ise dikkat çekici: “Sen niye buraya geldin?”
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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