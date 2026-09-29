Güllü'nün Ölümünden Hemen Sonra Kızı Tuğyan'ın Eve Girmek İstediği Görüntüler İlk Kez Yayınlandı!

Bu sırada Güllü dosyasında işler çoktan başka bir boyuta taşındı. Tuğyan artık yalnızca hakkında iddialar bulunan bir isim değil; annesinin ölümüyle ilgili tutuklu ve ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak. Dosyada gelinen son nokta oldukça kritik. Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, Sultan Nur Ulu hakkında ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis istendi. Tuğyan tutuklu bulunuyor. Elbette bunların şu aşamada suçlama olduğunu özellikle belirtelim; Tuğyan hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmuyor.

Dosyanın en önemli parçalarından biri de olay gecesi evdeki ve apartmandaki kameraların kaydettiği görüntü ve sesler. Nitekim bilirkişi incelemeleriyle evdeki güvenlik kamerasına yansıyan konuşmalar da saat saat çözümlendi. Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ın 28 Eylül yayınında da olay günü Tuğyan ve Sultan'ın 18.43'te apartmana girişinden başlayarak Güllü'nün ölümünden önce evde yaşananlar yeniden masaya yatırıldı.

Bugün ise dosyadan daha önce yayınlanmamış başka bir görüntü ekrana geldi. Ve bu kez kamera ölümden öncesini değil, hemen sonrasını gösteriyordu.