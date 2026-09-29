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Güllü'nün Ölümünden Hemen Sonra Kızı Tuğyan'ın Eve Girmek İstediği Görüntüler İlk Kez Yayınlandı!

Güllü'nün Ölümünden Hemen Sonra Kızı Tuğyan'ın Eve Girmek İstediği Görüntüler İlk Kez Yayınlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2026 - 18:35
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Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili aylardır ortaya çıkan her yeni detay dosyadaki soru işaretlerini biraz daha artırıyor. Annesinin ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilirken olay gecesine ait yeni bir görüntü daha ilk kez ekrana geldi. 

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'da yayınlanan kayıtta Güllü'nün ölümünün hemen ardından Tuğyan'ın hızla eve çıkmaya çalıştığı görülüyor. Polisler genç kadını durdurup aşağıda olması gerektiğini söylerken “Sen niye buraya geldin?” diye soruyor. Tuğyan'ın neden eve çıkmak istediği ise görüntülerde yanıtını bulmuyor.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti ancak olayın üzerindeki sis perdesi hala tam anlamıyla kalkmış değil.

Güllü'nün pencereden düşerek hayatını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti ancak olayın üzerindeki sis perdesi hala tam anlamıyla kalkmış değil.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. İlk günden itibaren 'kaza mı, intihar mı?' sorularının gölgesinde ilerleyen dosya, aylar içerisinde bambaşka bir noktaya taşındı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkındaki iddialar soruşturmanın merkezine yerleşti.

Sultan Nur Ulu'nun daha sonra verdiği ifadede Tuğyan'ın annesini pencereden attığını öne sürmesi ve olay anını uygulamalı olarak anlatması da dosyanın en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmuştu. Olay gecesindeki güvenlik kamerası kayıtları, evin içerisinden gelen sesler, tanık ifadeleri ve sonrasında ortaya çıkan yeni görüntüler de soruşturmanın seyrinde önemli yer tuttu.

Daha önce yayınlanan kayıtlarda Güllü'nün 01.26.32 sıralarında düştüğü, polis ekiplerinin ise yaklaşık 17 dakika sonra, 01.43 civarında binaya geldiği görülmüştü. O görüntülerde Tuğyan'ın panik halinde 'Annem iyi değil mi?' diye sorduğu anlar da yer almıştı.

Fakat olay gecesine ait görüntüler bununla sınırlı değilmiş.

Şimdi ilk kez yayınlanan başka bir bölüm, Güllü'nün ölümünün hemen ardından yaşanan çok kritik birkaç dakikayı yeniden gündeme taşıdı.

Şimdi ilk kez yayınlanan başka bir bölüm, Güllü'nün ölümünün hemen ardından yaşanan çok kritik birkaç dakikayı yeniden gündeme taşıdı.

Bu sırada Güllü dosyasında işler çoktan başka bir boyuta taşındı. Tuğyan artık yalnızca hakkında iddialar bulunan bir isim değil; annesinin ölümüyle ilgili tutuklu ve ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak. Dosyada gelinen son nokta oldukça kritik. Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, Sultan Nur Ulu hakkında ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis istendi. Tuğyan tutuklu bulunuyor. Elbette bunların şu aşamada suçlama olduğunu özellikle belirtelim; Tuğyan hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmuyor.

Dosyanın en önemli parçalarından biri de olay gecesi evdeki ve apartmandaki kameraların kaydettiği görüntü ve sesler. Nitekim bilirkişi incelemeleriyle evdeki güvenlik kamerasına yansıyan konuşmalar da saat saat çözümlendi. Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ın 28 Eylül yayınında da olay günü Tuğyan ve Sultan'ın 18.43'te apartmana girişinden başlayarak Güllü'nün ölümünden önce evde yaşananlar yeniden masaya yatırıldı.

Bugün ise dosyadan daha önce yayınlanmamış başka bir görüntü ekrana geldi. Ve bu kez kamera ölümden öncesini değil, hemen sonrasını gösteriyordu.

Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'da ilk kez yayınlanan görüntülerde Tuğyan'ın ölümün hemen ardından hızla eve çıkmak istediği görülüyor. Polisin sorduğu soru ise dikkat çekici: “Sen niye buraya geldin?”

Gelelim bugün ilk kez yayınlanan o görüntülere... Güvenlik kamerası kaydında olayın hemen ardından polislerin binada olduğu anlar görülüyor. Tuğyan ise bir anda yukarı, eve doğru çıkmaya çalışıyor. Polisler Tuğyan'ı görünce hemen durduruyor: 'Bekle, bekle, bekle... Burası olmaz, giremezsin.' Ardından Tuğyan'a aşağıda bulunması gerektiğini hatırlatıyorlar: 'Senin şu anda aşağıda olman lazım. Doktor gelecek.'

Ve hemen ardından görüntünün belki de en dikkat çekici sorusu geliyor: 'Sen niye buraya geldin?' Tuğyan bu sırada oldukça yoğun bir tepki veriyor. Görüntülerde isyan ettiği, arada ise 'Özür dilerim' dediği duyuluyor. Polislerin tavrından Tuğyan'ın yaşadığı şok ve panik halini göz önünde bulundurarak onu sakinleştirmeye çalıştıkları anlaşılıyor. Fakat görüntünün bıraktığı soru işareti başka. Güllü'nün ölümünün hemen ardından, aşağıda olması istenen Tuğyan neden yeniden eve çıkmak istedi? Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da görüntüyü tam olarak bu soru üzerinden ekrana taşıdı. Tuğyan'ın yukarı doğru hızlı hareket etmesi ve polislerin 'Burası olmaz, giremezsin' diyerek önünü kesmesi haliyle dikkat çekiyor.

Ancak görüntüde Tuğyan'ın neden eve girmek istediğine ilişkin net bir açıklama yer almıyor. Dolayısıyla buradan 'bir şeyi almak istedi', 'bir şeyi kontrol etmeye çalıştı' ya da daha ileri herhangi bir sonuç çıkarmak mümkün değil. Ama görüntünün kendisi, bugün artık ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak Tuğyan hakkındaki dosya düşünüldüğünde ister istemez yeni bir soru bırakıyor: Tuğyan o anda neden eve dönmek istedi?

O sorunun yanıtı şimdilik görüntülerde yok.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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