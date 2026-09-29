Serenay Sarıkaya'nın Paris'i Salladığı Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Serenay Sarıkaya'nın Paris'te podyuma çıktığı andan beri konuşmadığımız detay kalmadı desek yeridir. L'Oréal Paris'in dev defilesinde dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşan Sarıkaya'nın yürüyüşü, aurası ve öz güveni sosyal medyayı mest etti. Gecenin en çok tartışılan detaylarından biri ise altın tonlarındaki püsküllü elbisesiydi.
Kimileri Serenay'ın tasarımı müthiş taşıdığını düşünürken kimileri elbiseyi fazla sönük hatta rüküş buldu. Şimdi o çok konuşulan tasarımın markası ve fiyatı da ortaya çıktı. Yarım milyon TL'yi aşan etiketi görünce gözlerimiz biraz büyüdü ama Paris Moda Haftası standartlarını düşününce çok da şaşırdık diyemeyiz!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Serenay Sarıkaya Paris'te podyuma bir çıktı, gerisini meşhur aurasına bıraktı! Aradan saatler geçti ama o yürüyüş hala sosyal medyanın ana konularından biri.
Ama elbise konusunda fikirler biraz daha karışıktı.
Günlük hayatın içinden bakınca tek bir elbise için yarım milyon TL'nin üzerinde bir rakam duyunca insanın bir miktar yutkunması gayet normal tabii.
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