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Serenay Sarıkaya'nın Paris'i Salladığı Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya'nın Paris'i Salladığı Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Serenay Sarıkaya
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2026 - 16:20
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Serenay Sarıkaya'nın Paris'te podyuma çıktığı andan beri konuşmadığımız detay kalmadı desek yeridir. L'Oréal Paris'in dev defilesinde dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşan Sarıkaya'nın yürüyüşü, aurası ve öz güveni sosyal medyayı mest etti. Gecenin en çok tartışılan detaylarından biri ise altın tonlarındaki püsküllü elbisesiydi. 

Kimileri Serenay'ın tasarımı müthiş taşıdığını düşünürken kimileri elbiseyi fazla sönük hatta rüküş buldu. Şimdi o çok konuşulan tasarımın markası ve fiyatı da ortaya çıktı. Yarım milyon TL'yi aşan etiketi görünce gözlerimiz biraz büyüdü ama Paris Moda Haftası standartlarını düşününce çok da şaşırdık diyemeyiz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Serenay Sarıkaya Paris'te podyuma bir çıktı, gerisini meşhur aurasına bıraktı! Aradan saatler geçti ama o yürüyüş hala sosyal medyanın ana konularından biri.

Serenay Sarıkaya Paris'te podyuma bir çıktı, gerisini meşhur aurasına bıraktı! Aradan saatler geçti ama o yürüyüş hala sosyal medyanın ana konularından biri.

L'Oréal Paris'in güzellik elçilerinden biri olan Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası kapsamında Eyfel Kulesi'nin hemen önündeki Place Joffre'da düzenlenen Le Défilé L'Oréal Paris defilesinde podyuma çıktı.

Üstelik podyum hiç de sıradan değildi. Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda, Eva Longoria, Simone Ashley ve Andie MacDowell gibi dünyaca ünlü isimlerle aynı podyumu paylaşan Serenay, yürümeye başladığı andan itibaren bütün dikkatleri üzerine çekti. Dün biz de kendisinin yürüyüşünü görünce 'Podyuma bir çıktı, bütün gözler ona döndü' demiştik zaten. Haksız da çıkmadık. Çünkü defilenin üzerinden saatler geçmesine rağmen Serenay'ın rahatlığı, yürüyüşü ve her adımından taşan öz güveni sosyal medyanın ana konularından biri olmaya devam etti.

Kimi 'Aura dedikleri tam olarak bu' dedi, kimi dünyanın en ünlü isimleriyle aynı podyumda yürürken bile kendi enerjisini kaybetmemesine övgüler yağdırdı. Kısacası yürüyüş cephesinde Serenay yine bildiğimiz Serenay'dı.

Ama elbise konusunda fikirler biraz daha karışıktı.

Ama elbise konusunda fikirler biraz daha karışıktı.

Altın tonlarındaki, derin dekolteli ve baştan aşağı hareketli püsküllerle kaplı tasarımı kimileri Serenay'ın üzerinde oldukça iddialı buldu. Kimileri ise böylesine büyük bir podyum için elbiseyi fazla sönük hatta rüküş bulan taraftaydı.

Bizim yürüyüş konusundaki fikrimiz zaten belli... Serenay elbiseyi değil, elbise Serenay'ı takip ediyordu resmen. Bütün bu tartışmalar devam ederken merak edilen bir başka detay da ortaya çıktı: O elbise hangi markaydı ve fiyatı ne kadardı?

Serenay Sarıkaya'nın Paris'te giydiği püsküllü elbisenin Isabel Sanchis imzalı olduğu ortaya çıktı. Fiyatı ise 9.496 euro! Modelin adı ise Hadjiro. Markanın kendi internet sitesinde tasarımın başlangıç fiyatı 9.496 euro olarak listeleniyor. Bugün dolaşıma giren haberlere göre bu rakam yaklaşık 528 bin TL!

Günlük hayatın içinden bakınca tek bir elbise için yarım milyon TL'nin üzerinde bir rakam duyunca insanın bir miktar yutkunması gayet normal tabii.

Günlük hayatın içinden bakınca tek bir elbise için yarım milyon TL'nin üzerinde bir rakam duyunca insanın bir miktar yutkunması gayet normal tabii.

Ama burada küçük bir parantez açmak gerekiyor. Söz konusu isim Serenay Sarıkaya, etkinlik Paris Moda Haftası, podyum L'Oréal Paris'in dünyaca ünlü yıldızlarını bir araya getirdiği Le Défilé, elbise de uluslararası bir tasarım markasına ait olunca 528 bin TL moda dünyası için akılalmaz derecede şaşırtıcı bir etiket sayılmaz.

Yani 'Serenay yarım milyonluk elbise giymiş!' kısmı elbette dikkat çekici ama Paris'teki bu gecenin ölçeğini düşününce küçük çaplı kalp krizi geçirmemize de gerek yok. Tasarımın detaylarını biraz kurcalayınca o çok konuşulan püsküllerin de aslında elbisenin bütün meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Hadjiro; altın renkli, midi boy ve açık yakalı bir gece elbisesi. Tasarımın en belirgin özelliğini Serenay yürüdükçe hareketlenen, katmanlar halinde yerleştirilmiş altın renkli zincir püsküller oluşturuyor. Elbisenin İspanya'da üretildiği ve özel ölçü seçeneklerinin bulunduğu da belirtiliyor.

Yani dün geceden beri kimilerinin bayıldığı, kimilerinin de 'Serenay olmasa kurtarmazdı' dediği o püsküllerin etiketi de böylece belli olmuş oldu. Isabel Sanchis de moda dünyasına dün adım atmış bir marka değil. Valencia merkezli marka yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip ve tasarımlarında özellikle işçilik, hacimli formlar, nakışlar ve dikkat çekici detaylarla öne çıkıyor.

Elbisenin kendisi tartışılır, fiyatı da herkesin cebine göre başka türlü yorumlanır. Ama bizim dün geceden beri değişmeyen fikrimiz belli: Serenay o elbiseyi taşımadı, elbiseyi resmen yürüttü. 

Peki sizce 528 bin TL'lik tasarım Serenay'ın üzerinde parasının hakkını vermiş mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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