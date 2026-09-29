Serenay Sarıkaya'nın Paris'i Salladığı Elbisenin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Ama burada küçük bir parantez açmak gerekiyor. Söz konusu isim Serenay Sarıkaya, etkinlik Paris Moda Haftası, podyum L'Oréal Paris'in dünyaca ünlü yıldızlarını bir araya getirdiği Le Défilé, elbise de uluslararası bir tasarım markasına ait olunca 528 bin TL moda dünyası için akılalmaz derecede şaşırtıcı bir etiket sayılmaz.

Yani 'Serenay yarım milyonluk elbise giymiş!' kısmı elbette dikkat çekici ama Paris'teki bu gecenin ölçeğini düşününce küçük çaplı kalp krizi geçirmemize de gerek yok. Tasarımın detaylarını biraz kurcalayınca o çok konuşulan püsküllerin de aslında elbisenin bütün meselesi olduğu ortaya çıkıyor. Hadjiro; altın renkli, midi boy ve açık yakalı bir gece elbisesi. Tasarımın en belirgin özelliğini Serenay yürüdükçe hareketlenen, katmanlar halinde yerleştirilmiş altın renkli zincir püsküller oluşturuyor. Elbisenin İspanya'da üretildiği ve özel ölçü seçeneklerinin bulunduğu da belirtiliyor.

Yani dün geceden beri kimilerinin bayıldığı, kimilerinin de 'Serenay olmasa kurtarmazdı' dediği o püsküllerin etiketi de böylece belli olmuş oldu. Isabel Sanchis de moda dünyasına dün adım atmış bir marka değil. Valencia merkezli marka yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip ve tasarımlarında özellikle işçilik, hacimli formlar, nakışlar ve dikkat çekici detaylarla öne çıkıyor.

Elbisenin kendisi tartışılır, fiyatı da herkesin cebine göre başka türlü yorumlanır. Ama bizim dün geceden beri değişmeyen fikrimiz belli: Serenay o elbiseyi taşımadı, elbiseyi resmen yürüttü.

Peki sizce 528 bin TL'lik tasarım Serenay'ın üzerinde parasının hakkını vermiş mi?