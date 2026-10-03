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Yaprak Dökümü Setinde Replik Krizi Çıkarmıştı: Küçük Ayşe'nin Yıllar Sonraki Hali Şaşırttı!

Yaprak Dökümü Setinde Replik Krizi Çıkarmıştı: Küçük Ayşe'nin Yıllar Sonraki Hali Şaşırttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
03.10.2026 - 16:54
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Bir dönemin efsanesi Yaprak Dökümü'nü bugün açıp izlesek sahnelerin çoğunu ezbere tamamlayacak durumdayız. Fakat dizinin ilk bölümlerinde gözden kaçan ve yıllar içinde unutulan küçük bir oyuncu değişikliği var. Tekin ailesinin en küçüğü Ayşe'yi ilk başta Şebnem Ceceli değil, Efsun Karaali canlandırıyordu. 

Üstelik küçük oyuncunun yalnızca 12 bölüm sonra diziden ayrılmasının arkasında repliklerini ezberlemekte zorlandığı iddiası vardı. Aradan tam 20 yıl geçti, Yaprak Dökümü'nün ilk Ayşe'si yeniden karşımıza çıktı. Son halini görünce bizim de kısa süreli bir 'Bu gerçekten Ayşe mi?' şaşkınlığı yaşamamız kaçınılmaz oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ailelerinden Tekinleri hayatımıza sokan Yaprak Dökümü'nün üzerinden tam 20 yıl geçti. Ama belli ki hâlâ kurcalamadığımız detayları var!

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz ailelerinden Tekinleri hayatımıza sokan Yaprak Dökümü'nün üzerinden tam 20 yıl geçti. Ama belli ki hâlâ kurcalamadığımız detayları var!

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Yaprak Dökümü', 2006 yılında hayatımıza girmişti. Ali Rıza Bey'in meşhur 'Ağzımızın tadı kaçmasın'ları, Ferhunde'nin çevirmediği entrikanın kalmaması, Leyla ve Necla arasındaki bitmek bilmeyen savaş derken Tekin ailesinin yaşadığı her felaketi beş sezon boyunca kendi aile meselemiz gibi takip ettik.

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Deniz Çakır, Fahriye Evcen ve Tolga Karel gibi isimleri buluşturan dizi 2010'da final yaptı ama tekrar bölümleri sayesinde yeni nesillere kadar ulaştı. Tekin ailesinin bütün bu kaosun ortasında kalan en küçük ferdi ise Ayşe'ydi.

Bugün 'Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si' dediğimizde çoğumuzun aklına Şebnem Ceceli geliyor. Ama ufak bir detay var. Ayşe'yi dizinin ilk bölümlerinde Şebnem Ceceli oynamıyordu!

Dizinin ilk Ayşe'si Efsun Karaali'ydi. Fakat küçük oyuncunun Yaprak Dökümü macerası yalnızca 12 bölüm sürdü!

Dizinin ilk Ayşe'si Efsun Karaali'ydi. Fakat küçük oyuncunun Yaprak Dökümü macerası yalnızca 12 bölüm sürdü!

Efsun Karaali, Yaprak Dökümü başladığında henüz küçücük bir çocuktu ve Tekin ailesinin en küçük kızı Ayşe olarak kamera karşısına geçmişti. Fakat bu macera pek uzun sürmedi. Karaali, dizinin yalnızca ilk 12 bölümünde Ayşe'yi canlandırdı. Ardından karakter el değiştirdi ve hepimizin yıllarca Ayşe olarak izlediği Şebnem Ceceli kadroya dahil oldu.

Peki neden?

Yıllar sonra yeniden gündeme gelen bilgilere göre Efsun Karaali'nin sette repliklerini ezberlemekte zorlandığı ve oyuncu değişikliğinin de bunun ardından yaşandığı öne sürüldü. Dolayısıyla bugün dizinin ilk bölümlerini yeniden açarsanız karşınızda hafızanıza kazınan Ayşe'den farklı bir çocuk görebilirsiniz.

Sonrasında rolü devralan Şebnem Ceceli ise final bölümüne kadar Ayşe olarak Tekin ailesinin bütün felaketlerini en ön sıradan izledi. Öyle ki aradan geçen yıllarda ilk Ayşe neredeyse tamamen unutuldu. Ta ki Efsun Karaali'nin yıllar sonraki hali yeniden ortaya çıkana kadar...

Yaprak Dökümü'nün ilk Ayşe'si Efsun Karaali'nin yıllar sonraki hali gündem oldu. Aradan 20 yıl geçince tanımakta zorlanmamak pek mümkün değil!

Yaprak Dökümü'nün ilk Ayşe'si Efsun Karaali'nin yıllar sonraki hali gündem oldu. Aradan 20 yıl geçince tanımakta zorlanmamak pek mümkün değil!

2006'da küçücük bir çocuk olarak izlediğimiz Efsun Karaali artık yetişkin bir genç kadın. Yaprak Dökümü'nün ardından ekranlarda kalıcı bir oyunculuk kariyeri sürdürmeyen Karaali'nin yıllar sonraki görüntülerinin yeniden dolaşıma girmesiyle de eski defterler açıldı. Bir tarafta kısa saçları ve çocuk haliyle Tekin ailesinin küçük Ayşe'si...

Diğer tarafta aradan geçen 20 yılın ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıkan Efsun Karaali. İki kareyi yan yana görünce insanın 'Bu gerçekten aynı kişi mi?' diye bir kez daha bakası geliyor.

Asıl şaşırtıcı olansa çoğumuzun yıllardır Yaprak Dökümü'nü defalarca izlememize rağmen iki farklı Ayşe olduğunu tamamen unutmuş olması. İlk 12 bölümde Efsun Karaali, sonrasında Şebnem Ceceli... 20 yıl sonra Yaprak Dökümü arşivinden yine hiç beklemediğimiz bir detay çıktı.

Bakalım ilk Ayşe'yi hatırlayan kaç kişi çıkacak?

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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