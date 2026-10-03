Yaprak Dökümü Setinde Replik Krizi Çıkarmıştı: Küçük Ayşe'nin Yıllar Sonraki Hali Şaşırttı!

Bir dönemin efsanesi Yaprak Dökümü'nü bugün açıp izlesek sahnelerin çoğunu ezbere tamamlayacak durumdayız. Fakat dizinin ilk bölümlerinde gözden kaçan ve yıllar içinde unutulan küçük bir oyuncu değişikliği var. Tekin ailesinin en küçüğü Ayşe'yi ilk başta Şebnem Ceceli değil, Efsun Karaali canlandırıyordu.

Üstelik küçük oyuncunun yalnızca 12 bölüm sonra diziden ayrılmasının arkasında repliklerini ezberlemekte zorlandığı iddiası vardı. Aradan tam 20 yıl geçti, Yaprak Dökümü'nün ilk Ayşe'si yeniden karşımıza çıktı. Son halini görünce bizim de kısa süreli bir 'Bu gerçekten Ayşe mi?' şaşkınlığı yaşamamız kaçınılmaz oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.