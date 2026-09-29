Feyza Altun Aldatıldığını Duyurup Mesajları İfşa Etmişti: Eski Eşinden "Mağduriyet" Çıkışı!
Feyza Altun'un özel hayatına dair yaptığı peş peşe açıklamalar magazin gündemini epey karıştırmıştı. 10 yılını verdiği ilişkisinde aldatıldığını söyleyen Altun, eski eşi İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirttiği mesajları da paylaşmıştı. G
özlerin çevrildiği Sungurlar'dan beklenen açıklama geldi. Feyza Altun'la 2022'de boşandıklarını, sonrasında yeniden bir araya geldiklerini doğrulayan Sungurlar, ilişkilerinin geçtiğimiz haziranda bittiğini söyledi. Hakkında anlatılanlara ise “algı yaratarak mağduriyet üretmek” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamanın ardından Feyza Altun'un paylaşımlarında adı geçen Tuğçe Özbaykal'la aynı yerden gelen story ise gözlerden kaçmadı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Feyza Altun geçtiğimiz günlerde "10 yılımı verdim" diyerek aldatıldığını duyurmuş, eski eşi İlker Sungurlar'a ait olduğunu söylediği mesajları peş peşe paylaşmıştı.
Çok geçmeden beklenen açıklama geldi. Fakat Sungurlar'ın anlattıklarıyla Feyza Altun'un çizdiği tablo arasında önemli bir fark vardı.
Fakat açıklamanın ardından gelen bir paylaşım bütün gözleri yeniden başka bir detaya çevirdi. Feyza Altun'un açıklamalarında adı geçen Tuğçe Özbaykal'la İlker Sungurlar'ın aynı yerden paylaşım yapması dikkat çekti!
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