Feyza Altun Aldatıldığını Duyurup Mesajları İfşa Etmişti: Eski Eşinden "Mağduriyet" Çıkışı!

İlker Sungurlar, Feyza Altun'la yeniden bir ilişki yaşadıklarını doğruladı ancak birlikteliklerinin geçtiğimiz haziranda sona erdiğini söyledi. Hakkında anlatılanlara ise 'mağduriyet' çıkışıyla tepki gösterdi. İlker Sungurlar uzun bir açıklama yaparak yaşananları kendi tarafından anlattı. Sabah uyandığında büyük gazetelerin kendisinden bahsettiğini söyleyen Sungurlar, Andy Warhol'un meşhur 'Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır' sözüne gönderme yaparak başladığı açıklamasında önce ilişkilerinin zaman çizelgesini netleştirdi.

'Öncelikle biz evli değildik, 2022 senesinde boşandık' diyen Sungurlar, Feyza Altun'la boşanmalarının ardından aylar sonra yeniden bir araya geldiklerini ve bir süre aynı evi paylaştıklarını doğruladı. Ardından kritik detayı verdi: İlişkilerinin geçtiğimiz haziran ayında yeniden sona erdiğini söyledi. Sungurlar, hem bu ayrılığın nedeninin hem de sonrasında yaşananların yakın çevreleri tarafından bilindiğini de sözlerine ekledi. Yani Feyza Altun'la boşandıktan sonra yeniden başlayan ilişkilerini reddetmiyor; ancak Altun'un aldatılma iddiasındaki zaman çizelgesine karşı 'haziranda ayrıldık' vurgusunu öne çıkarıyordu.

Dünden beri hakkında yazılanlara da tepki gösteren Sungurlar, anlatılanları 'en art niyetsiz haliyle yanlış hatırlanan şeyler ve bunun magazinel dönüşümü' olarak değerlendirdi. Asıl dikkat çeken sözleri ise hemen ardından geldi: 'Özet şu ki bir algı yaratarak mağduriyet üretmek, bunu köpürterek büyütmek tabii ki alıcısı olan bir konu.' Sungurlar ayrıca uzun uzun konuşabileceği magazinsel bilgiler olduğunu ancak bunları paylaşmayı tercih etmediğini söyledi ve açıklamasını 'Eş cümle yaşadıklarımın ve ilişkimin sonuna kadar arkasındayım.' sözleriyle tamamladı.

Burada önemli bir ayrıntı var. Sungurlar açıklamasında Feyza Altun'un paylaştığı mesajları veya aldatılma iddiasını tek tek yanıtlamıyor. Bunun yerine ilişkilerinin haziranda sona erdiğini söylüyor ve yaşananların bugün kamuoyuna sunuluş biçimine itiraz ediyor.