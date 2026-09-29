article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Feyza Altun Aldatıldığını Duyurup Mesajları İfşa Etmişti: Eski Eşinden "Mağduriyet" Çıkışı!

Feyza Altun Aldatıldığını Duyurup Mesajları İfşa Etmişti: Eski Eşinden "Mağduriyet" Çıkışı!

Feyza Altun
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.09.2026 - 17:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Feyza Altun'un özel hayatına dair yaptığı peş peşe açıklamalar magazin gündemini epey karıştırmıştı. 10 yılını verdiği ilişkisinde aldatıldığını söyleyen Altun, eski eşi İlker Sungurlar'a ait olduğunu belirttiği mesajları da paylaşmıştı. G

özlerin çevrildiği Sungurlar'dan beklenen açıklama geldi. Feyza Altun'la 2022'de boşandıklarını, sonrasında yeniden bir araya geldiklerini doğrulayan Sungurlar, ilişkilerinin geçtiğimiz haziranda bittiğini söyledi. Hakkında anlatılanlara ise “algı yaratarak mağduriyet üretmek” sözleriyle tepki gösterdi. Açıklamanın ardından Feyza Altun'un paylaşımlarında adı geçen Tuğçe Özbaykal'la aynı yerden gelen story ise gözlerden kaçmadı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Feyza Altun geçtiğimiz günlerde "10 yılımı verdim" diyerek aldatıldığını duyurmuş, eski eşi İlker Sungurlar'a ait olduğunu söylediği mesajları peş peşe paylaşmıştı.

Feyza Altun geçtiğimiz günlerde "10 yılımı verdim" diyerek aldatıldığını duyurmuş, eski eşi İlker Sungurlar'a ait olduğunu söylediği mesajları peş peşe paylaşmıştı.

Feyza Altun'un özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalar dün magazin gündeminin en çok konuşulan konularından birine dönüştü. Bir süredir ilişkisinde yaşadığı gelgitlerden zaman zaman bahseden Altun, bu kez çok daha açık konuştu. Eski eşi İlker Sungurlar'la 10 yıllık bir geçmişleri olduğunu anlatan Altun, aldatıldığını iddia etti.

Üstelik yalnızca bununla da kalmadı. Sungurlar'a ait olduğunu söylediği bazı mesajları da takipçileriyle paylaşan Altun, yaklaşık iki ay boyunca kandırıldığını öne sürdü. Peş peşe gelen uzun açıklamalarında ilişkisinde yaşadıklarından ayrılık sürecine kadar birçok detaya değinen Altun'un paylaşımları kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

Altun'un anlattıklarının ardından gözler doğal olarak hikayenin diğer tarafındaki İlker Sungurlar'a çevrildi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çok geçmeden beklenen açıklama geldi. Fakat Sungurlar'ın anlattıklarıyla Feyza Altun'un çizdiği tablo arasında önemli bir fark vardı.

Çok geçmeden beklenen açıklama geldi. Fakat Sungurlar'ın anlattıklarıyla Feyza Altun'un çizdiği tablo arasında önemli bir fark vardı.

İlker Sungurlar, Feyza Altun'la yeniden bir ilişki yaşadıklarını doğruladı ancak birlikteliklerinin geçtiğimiz haziranda sona erdiğini söyledi. Hakkında anlatılanlara ise 'mağduriyet' çıkışıyla tepki gösterdi. İlker Sungurlar uzun bir açıklama yaparak yaşananları kendi tarafından anlattı. Sabah uyandığında büyük gazetelerin kendisinden bahsettiğini söyleyen Sungurlar, Andy Warhol'un meşhur 'Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır' sözüne gönderme yaparak başladığı açıklamasında önce ilişkilerinin zaman çizelgesini netleştirdi.

'Öncelikle biz evli değildik, 2022 senesinde boşandık' diyen Sungurlar, Feyza Altun'la boşanmalarının ardından aylar sonra yeniden bir araya geldiklerini ve bir süre aynı evi paylaştıklarını doğruladı. Ardından kritik detayı verdi: İlişkilerinin geçtiğimiz haziran ayında yeniden sona erdiğini söyledi. Sungurlar, hem bu ayrılığın nedeninin hem de sonrasında yaşananların yakın çevreleri tarafından bilindiğini de sözlerine ekledi. Yani Feyza Altun'la boşandıktan sonra yeniden başlayan ilişkilerini reddetmiyor; ancak Altun'un aldatılma iddiasındaki zaman çizelgesine karşı 'haziranda ayrıldık' vurgusunu öne çıkarıyordu.

Dünden beri hakkında yazılanlara da tepki gösteren Sungurlar, anlatılanları 'en art niyetsiz haliyle yanlış hatırlanan şeyler ve bunun magazinel dönüşümü' olarak değerlendirdi. Asıl dikkat çeken sözleri ise hemen ardından geldi: 'Özet şu ki bir algı yaratarak mağduriyet üretmek, bunu köpürterek büyütmek tabii ki alıcısı olan bir konu.' Sungurlar ayrıca uzun uzun konuşabileceği magazinsel bilgiler olduğunu ancak bunları paylaşmayı tercih etmediğini söyledi ve açıklamasını 'Eş cümle yaşadıklarımın ve ilişkimin sonuna kadar arkasındayım.' sözleriyle tamamladı.

Burada önemli bir ayrıntı var. Sungurlar açıklamasında Feyza Altun'un paylaştığı mesajları veya aldatılma iddiasını tek tek yanıtlamıyor. Bunun yerine ilişkilerinin haziranda sona erdiğini söylüyor ve yaşananların bugün kamuoyuna sunuluş biçimine itiraz ediyor.

Fakat açıklamanın ardından gelen bir paylaşım bütün gözleri yeniden başka bir detaya çevirdi. Feyza Altun'un açıklamalarında adı geçen Tuğçe Özbaykal'la İlker Sungurlar'ın aynı yerden paylaşım yapması dikkat çekti!

Fakat açıklamanın ardından gelen bir paylaşım bütün gözleri yeniden başka bir detaya çevirdi. Feyza Altun'un açıklamalarında adı geçen Tuğçe Özbaykal'la İlker Sungurlar'ın aynı yerden paylaşım yapması dikkat çekti!

Feyza Altun'un önceki gün yaptığı açıklamalarda gündeme gelen isimlerden biri de Tuğçe Özbaykal olmuştu. Altun'un iddialarının ardından Sungurlar ile Özbaykal'ın birlikte tatil yaptığı yönünde sosyal medyada çeşitli yorumlar ortaya atıldı.

Derken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İlker Sungurlar ile Tuğçe Özbaykal'ın hesaplarından aynı manzarayı gösteren paylaşımlar geldi. Üstelik paylaşımlar ortak yapılmıştı. Zamanlaması da dikkat çekiciydi. Çünkü bu paylaşımlar, Feyza Altun'un aldatılma iddiaları ve İlker Sungurlar'ın 'mağduriyet üretmek' sözleriyle yaptığı açıklamanın hemen ardından geldi.

Feyza Altun'un paylaşımlarında adı geçen Özbaykal'la Sungurlar'ın aynı yerden story atması, ikilinin birlikte olduğu yönündeki yorumları doğal olarak yeniden gündeme taşıdı. Şimdilik elimizdeki tablo bu: Feyza Altun, ilişkisinde aldatıldığını ve yaklaşık iki ay kandırıldığını söylüyor. İlker Sungurlar ise Feyza Altun'la yeniden başlayan ilişkilerinin haziranda sona erdiğini belirtiyor ve yaşananların kamuoyuna aktarılışına 'algı' ve 'mağduriyet' sözleriyle tepki gösteriyor. Ardından da Tuğçe Özbaykal'la aynı yerden beraber paylaşım yapıyor.

Anlayacağınız Feyza Altun'un açtığı dosya bir günde kapanacak gibi görünmüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın