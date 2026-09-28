Havalimanında Muhabirle Gerilen Hakan Sabancı'nın Tavrı Dikkat Çekti: "Ağzımı Arama!"
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Hakan Sabancı'nın özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir modelle görüntülenmesinin ardından hakkında yeni aşk haberleri çıkan Sabancı, bu kez havalimanında kameralara yakalandı. Muhabirin özel hayatına dair yönelttiği soru ise pek hoşuna gitmedi. Sabancı'nın 'Ağzımı arama' diyerek verdiği cevap kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hakan Sabancı'nın özel hayatı, Hande Erçel'le yollarını ayırmasının ardından magazin gündeminin en çok merak edilen konularından biri haline geldi.
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Hakan Sabancı bu kez havalimanında görüntülendi. Muhabirin "İlişki nasıl gidiyor?" sorusu ise ortamın havasını bir anda değiştirdi.
Görüntüler sosyal medyaya düşünce Hakan Sabancı'nın muhabire karşı tavrı yorumların odağına yerleşti.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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