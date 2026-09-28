Havalimanında Muhabirle Gerilen Hakan Sabancı'nın Tavrı Dikkat Çekti: "Ağzımı Arama!"

Uzun süre Hande Erçel'le yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın adı, ayrılığın ardından zaman zaman farklı isimlerle anılmaya başladı.

Son olarak Sabancı, Contemporary Istanbul kapsamında İspanyol model Tatiana Panakal'la birlikte görüntülendi. İkilinin etkinliğe birlikte katılması ve sergiyi beraber gezmesi de haliyle magazin basınının radarına takıldı. Kısa sürede bazı mecralarda Panakal için Hakan Sabancı'nın 'yeni sevgilisi' ifadeleri kullanılmaya, bazı haberlerde ise ikilinin arasında yeni bir aşk olduğu iddia edilmeye başlandı.

Ancak ortada Hakan Sabancı'nın doğruladığı bir ilişki yoktu. Birlikte görüntülenmeleri üzerine başlayan aşk söylentileri birkaç gün boyunca konuşulurken Sabancı cephesinden de konuya dair net bir açıklama gelmemişti.

Ta ki kendisi havalimanında muhabirlerle karşılaşana kadar...