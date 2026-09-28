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Havalimanında Muhabirle Gerilen Hakan Sabancı'nın Tavrı Dikkat Çekti: "Ağzımı Arama!"

Havalimanında Muhabirle Gerilen Hakan Sabancı'nın Tavrı Dikkat Çekti: "Ağzımı Arama!"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 18:11
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Hakan Sabancı'nın özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir modelle görüntülenmesinin ardından hakkında yeni aşk haberleri çıkan Sabancı, bu kez havalimanında kameralara yakalandı. Muhabirin özel hayatına dair yönelttiği soru ise pek hoşuna gitmedi. Sabancı'nın 'Ağzımı arama' diyerek verdiği cevap kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hakan Sabancı'nın özel hayatı, Hande Erçel'le yollarını ayırmasının ardından magazin gündeminin en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

Hakan Sabancı'nın özel hayatı, Hande Erçel'le yollarını ayırmasının ardından magazin gündeminin en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

Uzun süre Hande Erçel'le yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın adı, ayrılığın ardından zaman zaman farklı isimlerle anılmaya başladı.

Son olarak Sabancı, Contemporary Istanbul kapsamında İspanyol model Tatiana Panakal'la birlikte görüntülendi. İkilinin etkinliğe birlikte katılması ve sergiyi beraber gezmesi de haliyle magazin basınının radarına takıldı. Kısa sürede bazı mecralarda Panakal için Hakan Sabancı'nın 'yeni sevgilisi' ifadeleri kullanılmaya, bazı haberlerde ise ikilinin arasında yeni bir aşk olduğu iddia edilmeye başlandı.

Ancak ortada Hakan Sabancı'nın doğruladığı bir ilişki yoktu. Birlikte görüntülenmeleri üzerine başlayan aşk söylentileri birkaç gün boyunca konuşulurken Sabancı cephesinden de konuya dair net bir açıklama gelmemişti.

Ta ki kendisi havalimanında muhabirlerle karşılaşana kadar...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hakan Sabancı bu kez havalimanında görüntülendi. Muhabirin "İlişki nasıl gidiyor?" sorusu ise ortamın havasını bir anda değiştirdi.

Sabancı önce soruya oldukça net bir şekilde, 'Hangi ilişki?' diye karşılık verdi. Muhabirin birkaç gün önce hakkında çıkan aşk haberlerini kastettiği belliydi. Sabancı ise ortada bir ilişki olmadığını söylemekle yetinmedi ve sözlerine, 'Kardeşim havaalanındayız ya. Biliyorsun olmadığını, ağzımı arama.' diyerek devam etti. Böylece son günlerde hakkında çıkan yeni aşk haberlerini de kendi cephesinden yalanlamış oldu.

Fakat videonun sosyal medyada konuşulmasının sebebi yalnızca Sabancı'nın ilişki iddialarına verdiği yanıt değildi. Muhabire karşı kullandığı ton ve özellikle 'Ağzımı arama' çıkışı da en az cevabın kendisi kadar dikkat çekti.

Görüntüler sosyal medyaya düşünce Hakan Sabancı'nın muhabire karşı tavrı yorumların odağına yerleşti.

Görüntüler sosyal medyaya düşünce Hakan Sabancı'nın muhabire karşı tavrı yorumların odağına yerleşti.

Tabii Hakan Sabancı'nın sürekli özel hayatıyla ilgili sorularla karşılaşmaktan sıkılmış olması mümkün. Hele ki birkaç gün önce yalnızca birlikte görüntülendiği bir isimle hakkında peş peşe aşk haberleri yapılmışken aynı konunun yeniden sorulması Sabancı cephesinde pek hoş karşılanmamış gibi görünüyor. Ancak sosyal medyada videoyu izleyenlerin bir kısmı, sorudan çok verilen cevabın tonuna takıldı. Bir kullanıcı Sabancı'nın tavrını 'gereksiz gerginlik ve kibir' sözleriyle eleştirirken, bir başkası olaya mizahla yaklaşıp 'Sakin ol champ, sadece soru' yorumunu yaptı. 

Kısacası Hakan Sabancı aşk iddialarına oldukça net biçimde 'ilişki yok' cevabını vermiş oldu. Fakat bunu söylerken muhabirle yaşadığı kısa gerilim, ilişkinin olup olmadığından daha fazla dikkat çekti desek yeridir.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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