Zeki Müren'in Uğruna Vasiyetini Bile Yazdığı 8 Saatlik Estetik Ameliyatının "Çetrefilli" Hikayesi
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Zeki Müren'in sahne kostümlerinden makyajına kadar görünümünün her detayına ne kadar önem verdiğini bilmeyen yoktur. Fakat işin bir de pek bilinmeyen estetik operasyon tarafı var. Takvimler 1980'i gösterdiğinde soluğu Paris'te alan Müren, yüzünde yaptırmak istediği değişiklikler için tam 8 saat sürecek bir ameliyata girdi.
Operasyon öncesinde yaşadığı korkuysa öyle hafife alınacak cinsten değildi. Başına bir şey gelme ihtimalini ciddi ciddi düşünen Müren'in annesine bıraktığı mektupta yazdıkları, yıllar sonra ortaya çıkan hikayenin en çarpıcı kısmı oldu.
Gelin, takvimleri 80'li yıllara saralım ve neler olmuş beraber hatırlayalım!
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Zeki Müren'in sahneye çıkmakla yetinmeyip sahnenin bütün kurallarını kendine göre yeniden yazdığını söylemek pek de abartı olmaz.
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Üstelik Zeki Müren yüzünü emanet edeceği doktor konusunda da çıtayı epey yukarı koymuştu.
Çünkü Zeki Müren'in aklından "Ya bu ameliyattan çıkamazsam?" ihtimali gerçekten geçmişti.
8 saatlik operasyonun ardından Zeki Müren'in özellikle yüz hattındaki değişim dikkat çekiyordu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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