Zeki Müren'in Uğruna Vasiyetini Bile Yazdığı 8 Saatlik Estetik Ameliyatının "Çetrefilli" Hikayesi

Zeki Müren'in sahne kostümlerinden makyajına kadar görünümünün her detayına ne kadar önem verdiğini bilmeyen yoktur. Fakat işin bir de pek bilinmeyen estetik operasyon tarafı var. Takvimler 1980'i gösterdiğinde soluğu Paris'te alan Müren, yüzünde yaptırmak istediği değişiklikler için tam 8 saat sürecek bir ameliyata girdi.

Operasyon öncesinde yaşadığı korkuysa öyle hafife alınacak cinsten değildi. Başına bir şey gelme ihtimalini ciddi ciddi düşünen Müren'in annesine bıraktığı mektupta yazdıkları, yıllar sonra ortaya çıkan hikayenin en çarpıcı kısmı oldu.

Gelin, takvimleri 80'li yıllara saralım ve neler olmuş beraber hatırlayalım!