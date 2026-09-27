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Zeki Müren'in Uğruna Vasiyetini Bile Yazdığı 8 Saatlik Estetik Ameliyatının "Çetrefilli" Hikayesi

Zeki Müren'in Uğruna Vasiyetini Bile Yazdığı 8 Saatlik Estetik Ameliyatının "Çetrefilli" Hikayesi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 23:53
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Zeki Müren'in sahne kostümlerinden makyajına kadar görünümünün her detayına ne kadar önem verdiğini bilmeyen yoktur. Fakat işin bir de pek bilinmeyen estetik operasyon tarafı var. Takvimler 1980'i gösterdiğinde soluğu Paris'te alan Müren, yüzünde yaptırmak istediği değişiklikler için tam 8 saat sürecek bir ameliyata girdi. 

Operasyon öncesinde yaşadığı korkuysa öyle hafife alınacak cinsten değildi. Başına bir şey gelme ihtimalini ciddi ciddi düşünen Müren'in annesine bıraktığı mektupta yazdıkları, yıllar sonra ortaya çıkan hikayenin en çarpıcı kısmı oldu. 

Gelin, takvimleri 80'li yıllara saralım ve neler olmuş beraber hatırlayalım!

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Zeki Müren'in sahneye çıkmakla yetinmeyip sahnenin bütün kurallarını kendine göre yeniden yazdığını söylemek pek de abartı olmaz.

Zeki Müren'in sahneye çıkmakla yetinmeyip sahnenin bütün kurallarını kendine göre yeniden yazdığını söylemek pek de abartı olmaz.

Kariyerinin ilk yıllarından itibaren sesiyle milyonları peşinden sürükleyen Müren, zaman içerisinde yalnızca şarkılarıyla değil tarzıyla da başlı başına bir fenomene dönüştü. Hele söz konusu sahne olduğunda hiçbir detayı tesadüfe bırakmıyordu.

Bugün dönüp baktığımızda bile cesur bulduğumuz kostümleri, giderek gösterişli hale gelen makyajı, takıları ve saçları onun sahnedeki kimliğinin ayrılmaz bir parçasıydı. Üstelik sahne kostümlerinin birçoğunun tasarımında bizzat kendisinin imzası vardı. Zeki Müren için görüntü, yapılan işin kenarında duran küçük bir ayrıntı değildi.

Kendisine nasıl bakıldığını önemsiyor, nasıl görünmek istediğine de kendisi karar veriyordu. Bu titizliği yalnızca sahne kıyafetleriyle sınırlı kalmadı tabii. Henüz estetik müdahalelerin bugünkü kadar yaygınlaşmadığı bir dönemde yüzünde ciddi bir değişiklik yaptırmaya karar verdi.

Yıl 1980'di ve Zeki Müren'in rotası Paris'ti.

Üstelik Zeki Müren yüzünü emanet edeceği doktor konusunda da çıtayı epey yukarı koymuştu.

Üstelik Zeki Müren yüzünü emanet edeceği doktor konusunda da çıtayı epey yukarı koymuştu.

Müren'in operasyonunu gerçekleştiren isim Dr. Rudolphe Troque'tu. Dönemin haberlerinde doktorun Elizabeth Taylor ve Sophia Loren gibi dünyaca ünlü isimlerin operasyonlarını da yaptığı aktarılıyordu. Yani Sanat Güneşi işi en başından sıkı tutmuştu.

Fakat yapılacak işlem düşündüğünüz gibi ufak tefek birkaç dokunuştan ibaret değildi. Müren'in yüzüne kapsamlı bir germe işlemi uygulanacaktı. Yüz derisinin kulak arkası ve saç diplerine doğru gerildiği operasyonun yanında gıdı bölgesine de müdahale edilecekti.

Bugün estetik dünyasında neredeyse her ay başka bir uygulamanın adını öğreniyoruz. Ancak bunların hiçbirinin olmadığı 1980 yılında Zeki Müren'in yaptırmaya hazırlandığı işlemler dönemi için oldukça büyük bir adımdı. Operasyonun toplam süresi de bunu kanıtlar nitelikteydi: Tam 8 saat.

Zeki Müren'in ameliyata girmeden önce neden fazlasıyla tedirgin olduğunu anlamaya başladınız sanıyoruz...

Çünkü Zeki Müren'in aklından "Ya bu ameliyattan çıkamazsam?" ihtimali gerçekten geçmişti.

Çünkü Zeki Müren'in aklından "Ya bu ameliyattan çıkamazsam?" ihtimali gerçekten geçmişti.

Operasyon günü yaklaştıkça Müren'in korkusu da artmıştı. Ve bu korkuyu yalnızca yakın çevresine anlatmakla kalmadı. Çok bağlı olduğu annesine bir mektup bıraktı. Üstelik bu, ameliyat sonrası okunmak üzere yazılmış tatlı bir 'merak etme, iyiyim' notu falan değildi.

Zeki Müren, operasyon sırasında hayatını kaybetme ihtimalini düşünerek geride bırakacağı maddi varlığıyla ilgili isteğini bile yazmıştı. Ameliyat masasından kalkamaması halinde sahip olduklarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyordu. Yani Zeki Müren Paris'e estetik yaptırmaya giderken ihtimaller listesinin en kötü senaryosunu da hesaba katmış, annesine adeta vasiyet niteliğinde bir mektup bırakmıştı.

Neyse ki korktuğu başına gelmedi. Saatler süren operasyon tamamlandı ve Zeki Müren ameliyattan sağ salim çıktı. Ama aynaya baktığında artık yüzünde birtakım değişiklikler vardı.

8 saatlik operasyonun ardından Zeki Müren'in özellikle yüz hattındaki değişim dikkat çekiyordu.

8 saatlik operasyonun ardından Zeki Müren'in özellikle yüz hattındaki değişim dikkat çekiyordu.

Operasyonda Müren'in yüzü gerilmiş, deri kulak arkası ve saç diplerine doğru çekilmişti. Bunun yanında gıdı bölgesine de işlem uygulanmıştı. Dönemin aktarımlarında Zeki Müren'in gıdı bölgesinde lipoliz yöntemini tercih ettiği ve bu uygulamayı yaptıran erken örneklerden biri olduğu da yer alıyordu.

Operasyondan yaklaşık iki yıl önce, 1978'de çekilmiş fotoğraflarıyla ameliyat sonrasındaki görüntüleri yan yana geldiğinde değişimi görmek de mümkündü. Ama Zeki Müren'in estetik hikayesini bugün ilginç kılan yalnızca öncesi-sonrası fotoğrafları değil.

1980 yılında estetik operasyon için Paris'e gitmesi, dönemin dünyaca ünlü yıldızlarıyla çalıştığı söylenen bir doktora kendisini emanet etmesi, 8 saat ameliyat masasında kalması ve bütün bunlardan önce başına bir şey geleceğinden korkup annesine mektup bırakması... Zeki Müren söz konusu olduğunda 'görünümüne önem veriyordu' demenin neden biraz hafif kaldığını gösteren detaylar bunlar.

Sonraki yıllarda tarzını değiştirmeye, makyajını ve kostümlerini daha da cesur hale getirmeye devam etti. Fakat ne yüzündeki değişiklikler ne de yıllar içerisinde bambaşka bir noktaya taşıdığı sahne görüntüsü, insanların onu sevmesinin asıl nedeninin önüne geçebildi. Çünkü işin sonunda karşımızda yine o kendine has tavrı, sesi ve sahne duruşuyla başka birine benzemesi pek mümkün olmayan Zeki Müren vardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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