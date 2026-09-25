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Euro 2004'ten Bu Yana En Yetenekli Kuşak: Avrupa Yunanistan'ın Altın Jenerasyonunu Konuşuyor

Euro 2004'ten Bu Yana En Yetenekli Kuşak: Avrupa Yunanistan'ın Altın Jenerasyonunu Konuşuyor

Yunanistan futbol
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 22:19
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Yunanistan'da uzun süredir konuşulan yeni bir futbolcu kuşağı artık Avrupa'nın da gündeminde. Yaz transfer döneminde peş peşe gelen rekor transferler ve Uluslar Ligi'ndeki son sonuçlar, ülkede Euro 2004'ü kazanan kadrodan bu yana en yetenekli jenerasyonun yetiştiği yorumlarını beraberinde getirdi.

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Sırbistan deplasmanında son dakika galibiyeti geldi.

Sırbistan deplasmanında son dakika galibiyeti geldi.

Yunanistan, 2026 Dünya Kupası elemelerini grubunda İskoçya ve Danimarka'nın ardından üçüncü sırada tamamlayarak turnuvanın dışında kalmıştı. Buna rağmen genç kadroya yönelik ilgi, 2025'teki Uluslar Ligi play-off maçında Ivan Jovanovic'in Karetsas, Konstantelias ve Tzolis'i sahaya sürdüğü on birle İskoçya'yı Hampden Park'ta 3-0 yenmesiyle başlamıştı. Yunanistan, Almanya ve Hollanda'nın da bulunduğu Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'taki ilk maçında 24 Eylül'de Belgrad'da Sırbistan'la karşılaştı. Andrija Zivkovic'in 4. dakikadaki golüyle geriye düşen Yunanistan, Christos Tzolis'in golüyle eşitliği yakaladı ve uzatma dakikalarında oyuna sonradan giren Anastasios Douvikas'ın Kostas Tsimikas'ın ortasından attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet, Euro 2028 elemelerindeki torbalar açısından da önemli görülüyor.

Christos Tzolis rekor bedelle Arsenal'da.

Christos Tzolis rekor bedelle Arsenal'da.

Yeni jenerasyonun yüzü olarak gösterilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christos Tzolis, temmuz ayında Club Brugge'den 40 milyon euro karşılığında Premier Lig şampiyonu Arsenal'a transfer oldu ve bir Yunan futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedelinin sahibi oldu. 2022'de PAOK'tan Norwich City'ye yalnızca 11,5 milyon euroya giden Tzolis, Arsenal formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Manchester City'ye karşı Community Shield'da iki asist yaptı ve ilk beş maçında dört asiste ulaştı. Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli'nin ayrılmasının ardından kadrodaki tek doğal sol kanat olan Tzolis, Sırbistan maçında da zayıf ayağıyla attığı golle Yunanistan'ı maça ortak etti.

Konstantinos Karetsas 18 yaşında Dortmund'da.

Konstantinos Karetsas 18 yaşında Dortmund'da.

Belçika'da Genk formasıyla genç yaşta ligin en dikkat çeken isimleri arasına giren Konstantinos Karetsas, Bayern Münih ve Juventus'un da ilgilendiği bir sürecin ardından ağustosta 30 milyon euro artı bonuslarla Borussia Dortmund'a imza attı. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen milli takımın as oyuncuları arasında yer alan Karetsas, Dortmund'un Villarreal ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında yere yığılarak hastaneye kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti. Genç oyuncu Sırbistan karşısında da ceza sahası dışından yaptığı ve direkten dönen vuruşla en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Giannis Konstantelias talihsiz bir başlangıç yaptı.

Giannis Konstantelias talihsiz bir başlangıç yaptı.

PAOK'un yaratıcı oyuncusu Giannis Konstantelias, yaz transfer döneminin sonlarına doğru 26 milyon euro artı bonuslarla Borussia Dortmund'a transfer oldu ve 2031'e kadar sözleşme imzaladı. Kulübün tarihindeki en yüksek satış olan transfer, PAOK taraftarlarının tepkisine yol açtı ve taraftar grupları kulübün ofislerini ve stadyumunu işgal etti. Dortmund'da Karetsas ile aynı formayı giymeye başlayan 24 yaşındaki oyuncu, ilk maçında ön çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat oldu ve en az altı ay sahalardan uzak kalacak.

Charalampos Kostoulas Yunan liginin rekorunu kırdı.

Charalampos Kostoulas Yunan liginin rekorunu kırdı.

Olympiakos altyapısından yetişen ve 2024'te UEFA Gençlik Ligi'ni kazanan takımın parçası olan 18 yaşındaki forvet Charalampos Kostoulas, 35 milyon euro artı 2 milyon euro bonusla Brighton'a transfer oldu. The Athletic'in aktardığı bu rakam, Olympiakos'un ve Yunanistan Süper Ligi'nin tarihindeki en yüksek satış olarak kayıtlara geçti, Yunan basını gol bonuslarıyla bedelin 40 milyon euroya çıkabileceğini yazdı. Kulübünün 100. yılında Yunanistan'da lig ve kupayı kazanan kadroda kritik goller atan Kostoulas, Sırbistan karşısında milli takımda ilk kez as olarak sahaya çıktı.

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Konstantinos Tzolakis Premier Lig'e damga vurdu.

Konstantinos Tzolakis Premier Lig'e damga vurdu.

Olympiakos'un 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ni kazandığı yolculukta kalede öne çıkan Konstantinos Tzolakis, 23,3 milyon euro karşılığında Premier Lig'e yükselen Hull City'ye transfer oldu. Sezona ateşli başlayan Tzolakis, Hull'un Manchester United'ı yendiği, Coventry City'yi mağlup ettiği ve Aston Villa ile 0-0 berabere kaldığı ilk üç maçta gol yemeyen Premier Lig'deki tek kaleci oldu. Hull, Olympiakos altyapısından yetişen ve 2025'te Tuttosport'un Golden Boy Web ödülünü kazanan 19 yaşındaki orta saha Christos Mouzakitis'i de 15 milyon euroya kadrosuna kattı. Tzolakis, Sırbistan karşısında 90. dakikada yaptığı kritik kurtarışla galibiyette pay sahibi oldu.

Vangelis Pavlidis kadronun golcüsü.

Vangelis Pavlidis kadronun golcüsü.

Kuşağın deneyimli golcüsü Vangelis Pavlidis, AZ Alkmaar formasıyla Eredivisie'de 29 golle gol kralı olduktan sonra 18 milyon euroya Benfica'ya transfer oldu. Portekiz'deki ilk sezonunda ligde 19 gol, 7 asist üreten ve tüm kulvarlarda 29 gole ulaşan Pavlidis, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya attığı hat-trick ile de dikkat çekti. Sırbistan maçında gol şanslarını değerlendiremeyen Pavlidis, Tzolis'in beraberlik golünde asisti yapan isim oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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