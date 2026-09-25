Euro 2004'ten Bu Yana En Yetenekli Kuşak: Avrupa Yunanistan'ın Altın Jenerasyonunu Konuşuyor

Yeni jenerasyonun yüzü olarak gösterilen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Christos Tzolis, temmuz ayında Club Brugge'den 40 milyon euro karşılığında Premier Lig şampiyonu Arsenal'a transfer oldu ve bir Yunan futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedelinin sahibi oldu. 2022'de PAOK'tan Norwich City'ye yalnızca 11,5 milyon euroya giden Tzolis, Arsenal formasıyla çıktığı ilk resmi maçta Manchester City'ye karşı Community Shield'da iki asist yaptı ve ilk beş maçında dört asiste ulaştı. Leandro Trossard ve Gabriel Martinelli'nin ayrılmasının ardından kadrodaki tek doğal sol kanat olan Tzolis, Sırbistan maçında da zayıf ayağıyla attığı golle Yunanistan'ı maça ortak etti.