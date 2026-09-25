Euro 2004'ten Bu Yana En Yetenekli Kuşak: Avrupa Yunanistan'ın Altın Jenerasyonunu Konuşuyor
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Yunanistan'da uzun süredir konuşulan yeni bir futbolcu kuşağı artık Avrupa'nın da gündeminde. Yaz transfer döneminde peş peşe gelen rekor transferler ve Uluslar Ligi'ndeki son sonuçlar, ülkede Euro 2004'ü kazanan kadrodan bu yana en yetenekli jenerasyonun yetiştiği yorumlarını beraberinde getirdi.
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Sırbistan deplasmanında son dakika galibiyeti geldi.
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Christos Tzolis rekor bedelle Arsenal'da.
Konstantinos Karetsas 18 yaşında Dortmund'da.
Giannis Konstantelias talihsiz bir başlangıç yaptı.
Charalampos Kostoulas Yunan liginin rekorunu kırdı.
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Konstantinos Tzolakis Premier Lig'e damga vurdu.
Vangelis Pavlidis kadronun golcüsü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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