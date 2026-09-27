Tuba Büyüküstün Direk Dansı Yaparken Yeni Bir Kas Keşfettiğini İddia Etti: Adını da Kendi Koydu!
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Tuba Büyüküstün yine yalnızca kendisinden çıkabilecek bir açıklamayla karşımızda! Son dönemde başrolünde yer aldığı “Sultana” filmiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, rolü için aylarca direk dansı eğitimi almıştı. Büyüküstün'ün bu süreçte vücudunda daha önce fark etmediği bir kası keşfettiği ortaya çıktı.
Yetmedi, o kasa bir de kendi adını koydu: “Hayata tutunma kası.” Birsen Altuntaş'a konuşan Büyüküstün, direk dansının kendisine kattıklarını anlatırken kolundaki o kası da bizzat gösterdi.
Buyurun, Tuba Büyüküstün'ün anatomimize yaptığı minik katkının detaylarına beraber bakalım.
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Tuba Büyüküstün yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has dünyasıyla da magazin gündeminin en değişmez isimlerinden biri.
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Tuba Büyüküstün'ün başrolünü üstlendiği “Sultana”, son dönemin en çok konuşulan yerli yapımlarından biri oldu.
Tuba Büyüküstün, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda Sultana için öğrendiği direk dansının kendisine kattıklarını anlatırken kendi vücuduyla ilgili yaptığı keşfi de paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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