Tuba Büyüküstün Direk Dansı Yaparken Yeni Bir Kas Keşfettiğini İddia Etti: Adını da Kendi Koydu!

2000'lerin başında hayatımıza giren Büyüküstün'ü Çemberimde Gül Oya'nın Zarife'si olarak hatırlayan da var, Ihlamurlar Altında'nın Filiz'iyle hafızasına kazıyan da... Ardından Asi, Gönülçelen, 20 Dakika, Kara Para Aşk ve Cesur ve Güzel derken yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyunculardan biri haline geldi. Son yıllarda ise rotasını dijital projelere çevirdi.

Engin Akyürek'le Yarın Yokmuş Gibi'de izlediğimiz Büyüküstün, son olarak üç sezon boyunca Ada karakterine hayat verdiği Zeytin Ağacı'nın final sezonuyla karşımızdaydı. Dizi, 24 Haziran 2026'da yayınlanan üçüncü sezonuyla ekran macerasını noktaladı. Tabii Tuba Büyüküstün'ü yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz.

Güzelliği zaten yıllardır ayrı bir mesele ama zaman zaman yaptığı radikal imaj değişiklikleri, hayata bakışına dair açıklamaları ve spiritüel tarafını öne çıkardığı rutinleriyle de 'Tuba yine Tuba'lığını yaptı' dedirttiği anlar az değil. Kendisinin dünyaya biraz farklı bir pencereden baktığını artık hepimiz biliyoruz.

Fakat bu sefer mesele ne saçları ne de spiritüel bir rutin... Tuba Büyüküstün bu kez kendi vücudunda yeni bir kas keşfetti. Nasıl mı? Her şey son filmi Sultana için aldığı direk dansı eğitimiyle başladı.