article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tuba Büyüküstün Direk Dansı Yaparken Yeni Bir Kas Keşfettiğini İddia Etti: Adını da Kendi Koydu!

Tuba Büyüküstün Direk Dansı Yaparken Yeni Bir Kas Keşfettiğini İddia Etti: Adını da Kendi Koydu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 23:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tuba Büyüküstün yine yalnızca kendisinden çıkabilecek bir açıklamayla karşımızda! Son dönemde başrolünde yer aldığı “Sultana” filmiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu, rolü için aylarca direk dansı eğitimi almıştı. Büyüküstün'ün bu süreçte vücudunda daha önce fark etmediği bir kası keşfettiği ortaya çıktı. 

Yetmedi, o kasa bir de kendi adını koydu: “Hayata tutunma kası.” Birsen Altuntaş'a konuşan Büyüküstün, direk dansının kendisine kattıklarını anlatırken kolundaki o kası da bizzat gösterdi. 

Buyurun, Tuba Büyüküstün'ün anatomimize yaptığı minik katkının detaylarına beraber bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuba Büyüküstün yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has dünyasıyla da magazin gündeminin en değişmez isimlerinden biri.

Tuba Büyüküstün yıllardır yalnızca oyunculuğuyla değil, kendine has dünyasıyla da magazin gündeminin en değişmez isimlerinden biri.

2000'lerin başında hayatımıza giren Büyüküstün'ü Çemberimde Gül Oya'nın Zarife'si olarak hatırlayan da var, Ihlamurlar Altında'nın Filiz'iyle hafızasına kazıyan da... Ardından Asi, Gönülçelen, 20 Dakika, Kara Para Aşk ve Cesur ve Güzel derken yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyunculardan biri haline geldi. Son yıllarda ise rotasını dijital projelere çevirdi.

Engin Akyürek'le Yarın Yokmuş Gibi'de izlediğimiz Büyüküstün, son olarak üç sezon boyunca Ada karakterine hayat verdiği Zeytin Ağacı'nın final sezonuyla karşımızdaydı. Dizi, 24 Haziran 2026'da yayınlanan üçüncü sezonuyla ekran macerasını noktaladı. Tabii Tuba Büyüküstün'ü yıllardır yalnızca oyunculuğuyla konuşmuyoruz.

Güzelliği zaten yıllardır ayrı bir mesele ama zaman zaman yaptığı radikal imaj değişiklikleri, hayata bakışına dair açıklamaları ve spiritüel tarafını öne çıkardığı rutinleriyle de 'Tuba yine Tuba'lığını yaptı' dedirttiği anlar az değil. Kendisinin dünyaya biraz farklı bir pencereden baktığını artık hepimiz biliyoruz. 

Fakat bu sefer mesele ne saçları ne de spiritüel bir rutin... Tuba Büyüküstün bu kez kendi vücudunda yeni bir kas keşfetti. Nasıl mı? Her şey son filmi Sultana için aldığı direk dansı eğitimiyle başladı.

Tuba Büyüküstün'ün başrolünü üstlendiği “Sultana”, son dönemin en çok konuşulan yerli yapımlarından biri oldu.

Tuba Büyüküstün'ün başrolünü üstlendiği “Sultana”, son dönemin en çok konuşulan yerli yapımlarından biri oldu.

Ali Kemal Güven'in yönettiği, Erdi Işık'ın kaleme aldığı filmde Büyüküstün Meral karakterine hayat veriyor. Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Itır Esen, Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş ve Çağlar Çorumlu gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu yapım, İstanbul'daki bir gece kulübünde çalışan kadınların dünyasına götürüyor bizi. Hikayenin merkezinde ise kulübün deneyimli dansçısı Meral ile Belarus'tan gelen genç dansçı Anna var.

Meral önce Anna'yı kanatlarının altına alıyor fakat genç kadının giderek yükselmesiyle aralarındaki mentor-öğrenci ilişkisi rekabete dönüşüyor. Film de bu dünyanın içindeki kadın dayanışmasını, rekabeti ve güç mücadelesini merkezine alıyor. Rolün en meşakkatli taraflarından biri ise tahmin edebileceğiniz üzere direk dansıydı. Büyüküstün ve diğer oyuncular çekimler öncesinde bunun için özel olarak hazırlandı; direk dansı eğitimi aldı.

Sultana şu anda Prime Video'da izleyiciyle buluşuyor. Film izleyiciden birbirinden farklı yorumlar alırken yayınlandıktan sonra Türkiye'deki dijital izlenme listelerinde de üst sıralara çıktı. Filmin kendisi kadar galası da konuşulmuştu tabii. Derya Pınar Ak röportaj verirken Büyüküstün'ün alana gelmesi üzerine 'Ben çıkayım' diyerek ayrılmak istemiş, ikilinin o anki tavırları sosyal medyada 'Aralarında gerginlik mi var?' yorumlarına neden olmuştu. Ortada doğrulanmış bir kavga olmamasına rağmen görüntüler günlerce magazin gündeminde dönmüştü.

Gala gerginliği iddiaları derken şimdi Sultana cephesinden bambaşka bir Tuba Büyüküstün detayı geldi.

Tuba Büyüküstün, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda Sultana için öğrendiği direk dansının kendisine kattıklarını anlatırken kendi vücuduyla ilgili yaptığı keşfi de paylaştı.

Büyüküstün, direk dansı yapmaya başladıktan sonra kolunda daha önce fark etmediği bir kasın belirginleştiğini anlattı. Hatta röportaj sırasında bileğinin hemen altındaki bölgeyi göstererek bahsettiği kasın nerede olduğunu da tarif etti. Sonra işin en Tuba Büyüküstün kısmı geldi... Kası keşfetmekle kalmamış, adını da kendi koymuş. 😅

Ünlü oyuncu bu bölge için 'hayata tutunma kası' ifadesini kullandı. Direk dansıyla birlikte fiziksel olarak oldukça güçlendiklerini anlatan Büyüküstün, sürecin yalnızca rolüne değil kendi bedenini tanımasına da katkı sağladığını söyledi. Zaten oyuncuların eğitim boyunca epey kaslandığını da esprili bir şekilde dile getirdi. Sultana için direğe tutunmaya başlayan Tuba Büyüküstün, yolun sonunda hayata tutunma kasını bulmuş oldu.  Tıbbi literatüre henüz girmiş değil tabii...

Ama ismi düşününce Tuba Büyüküstün'ün dünyasına bundan daha uygun bir kas adı bulunabilir miydi, ondan pek emin değiliz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın