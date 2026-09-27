35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesi O Sabah Kızını Nasıl Bulduğunu Anlattı
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35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in ani vefatının üzerinden aylar geçti. Genç oyuncunun ölümünün ardından ortaya atılan pek çok iddia gündeme gelirken annesi Nuriye İrtem uzun süre sessiz kaldı. Nuriye İrtem, kızının vefatının ardından ilk röportajını Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdi. Acılı anne, Ece'yi kaybettiği sabah odasına neden girdiğini ve kızını nasıl bulduğunu ilk kez kendi sözleriyle anlattı. Hakkında çıkan 'alkol ve depresyon ilacı' açıklamalarına da tepki gösteren İrtem, kendisine atfedilen sözleri kesin bir dille reddetti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Posta / Alev Gürsoy Cimin
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Ece İrtem'den gelen acı haber hepimizi hazırlıksız yakalamıştı.
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Ece İrtem'in kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Ancak kesin ölüm nedeni daha sonra Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı.
Nuriye İrtem, kızının vefatının ardından ilk röportajını Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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