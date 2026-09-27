35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesi O Sabah Kızını Nasıl Bulduğunu Anlattı

Acılı anne, Ece'yi son kez gördüğü sabah yaşananları ilk kez kendi ağzından anlattı. Nuriye İrtem'in anlattığına göre o sabah kızına kahvaltıda ne istediğini sormak ve hastane randevusunu haber vermek için odasına gitti. Fakat Ece annesinin sesine cevap vermedi. Nuriye İrtem o anı, 'Sesime cevap vermedi. Kuzum buz gibiydi' sözleriyle anlattı. Kızını o halde gördüğü an dünyasının başına yıkıldığını söyleyen anne, ne yapacağını bilemediğini ve çığlık çığlığa kaldığını belirtti.

Yaşadığı şokun ardından o sabaha dair hatırladıklarının da kesildiğini söyleyen İrtem, 'Zaten sonrası bende yok' ifadelerini kullandı. Nuriye İrtem'in röportajda üzerinde durduğu bir diğer konu ise kızının ölümünün ardından kendisine atfedilen sözler oldu.

Ece İrtem'in alkol kullandığı ve depresyon ilacı aldığı yönünde kendisinin açıklama yaptığı haberlerine tepki gösteren anne, 'Kızım asla alkolik falan değildi. İçmiyordu ki! O gün de içmedi zaten' dedi. Özellikle Ece'nin ölümünün hemen ardından kendisinin 'Alkolle depresyon ilacı karıştı' şeklinde bir açıklama yaptığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. Böyle bir açıklama yapmadığını söyleyen Nuriye İrtem, 'Asla! Bu var ya öyle ayıp ki! Yalan. Uydurma' ifadelerini kullandı.

O sırada kızını yeni kaybetmiş ve büyük bir şokun içinde olduğunu hatırlatan anne, o halde basına herhangi bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını da şu sözlerle anlattı: 'Ben o gün kendimde miydim ki? Benim dünyam kararmış, ben o halde açıklama mı yapacağım? Ben konuşacak durumda değildim.' Aslında bu sözler, ölümün hemen ardından yaşanan bilgi karmaşasını da yeniden gündeme getirdi.

Çünkü Nuriye İrtem'e atfedilen alkol ve antidepresan açıklamaları, daha o günlerde ailenin avukatı tarafından 'Annesi henüz ifade vermedi' denilerek yalanlanmıştı. Şimdi aylar sonra ilk kez kendi ağzından konuşan Nuriye İrtem de hem o sabah yaşadıklarını anlattı hem de kendisine atfedilen bu sözleri açıkça reddetti.

Kızını yalnızca 35 yaşında kaybeden bir annenin 'Kuzum buz gibiydi' sözleri ise söyleyecek pek fazla şey bırakmadı.