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35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesi O Sabah Kızını Nasıl Bulduğunu Anlattı

35 Yaşında Hayatını Kaybeden Ece İrtem'in Annesi O Sabah Kızını Nasıl Bulduğunu Anlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 22:27
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35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in ani vefatının üzerinden aylar geçti. Genç oyuncunun ölümünün ardından ortaya atılan pek çok iddia gündeme gelirken annesi Nuriye İrtem uzun süre sessiz kaldı. Nuriye İrtem, kızının vefatının ardından ilk röportajını Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdi. Acılı anne, Ece'yi kaybettiği sabah odasına neden girdiğini ve kızını nasıl bulduğunu ilk kez kendi sözleriyle anlattı. Hakkında çıkan 'alkol ve depresyon ilacı' açıklamalarına da tepki gösteren İrtem, kendisine atfedilen sözleri kesin bir dille reddetti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Posta / Alev Gürsoy Cimin

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Ece İrtem'den gelen acı haber hepimizi hazırlıksız yakalamıştı.

Ece İrtem'den gelen acı haber hepimizi hazırlıksız yakalamıştı.

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle geniş kitlelerin karşısına çıkan Ece İrtem, daha 35 yaşındaydı. Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan İrtem'i yıllar içerisinde Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid, Bay Yanlış, Mahkum ve son olarak Kızılcık Şerbeti gibi birçok projede izlemiştik.

Özellikle Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ıyla son dönemde yeniden adından sıkça söz ettiren oyuncu, enerjisi ve kendine has tavrıyla dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olmuştu. Fakat 15 Haziran 2026'da, henüz 35 yaşındayken Ece İrtem'in hayatını kaybettiği haberi geldi.

Üstelik ölüm haberi öylesine ani gelmişti ki ne olduğu dahi tam olarak bilinmiyordu. Sanat dünyasından peş peşe veda mesajları gelirken genç oyuncunun sevenleri de bu erken kayıp karşısında büyük bir şok yaşamıştı. Ardından Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma başladı ve günler boyunca birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı.

Ece İrtem'in kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Ancak kesin ölüm nedeni daha sonra Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı.

Ece İrtem'in kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Ancak kesin ölüm nedeni daha sonra Adli Tıp raporuyla ortaya çıktı.

Ece İrtem, 15 Haziran sabahı Kadıköy'de annesiyle birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetmiş halde bulundu. İlk açıklamalarda avukatı Uğur Gökkoyun, kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğunu ancak kesin sonucun otopsi raporuyla belli olacağını özellikle belirtmişti.

Süreç devam ederken kamuoyuna Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'e ait olduğu öne sürülen bazı ifadeler de yansıdı. Bu haberlerde Nuriye İrtem'in kızının çok fazla alkol aldığını ve antidepresan ilaç kullandığını söylediği iddia edildi.

Ancak aile avukatı bu iddialara o dönem açıkça karşı çıktı. Uğur Gökkoyun, Nuriye İrtem'in kızının ölümünü öğrendiği andan itibaren şoka girdiğini, tıbbi gözetim altına alındığını ve henüz ifadesinin dahi alınmadığını açıklayarak anneye atfedilen sözleri yalanladı.

Aradan birkaç hafta geçtikten sonra ise Adli Tıp Kurumu'nun raporu tamamlandı. Raporda Ece İrtem'in kanında 395 mg/dl etil alkol tespit edildiği ve genç oyuncunun ölümünün etil alkol zehirlenmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Ece İrtem'in ani ölümüyle başlayan ve haftalar boyunca pek çok iddianın birbirine karıştığı o sürecin ardından annesi Nuriye İrtem şimdi ilk kez konuştu.

Hem de kızını kaybettiği o sabahı anlatarak...

Nuriye İrtem, kızının vefatının ardından ilk röportajını Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdi.

Nuriye İrtem, kızının vefatının ardından ilk röportajını Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdi.

Acılı anne, Ece'yi son kez gördüğü sabah yaşananları ilk kez kendi ağzından anlattı. Nuriye İrtem'in anlattığına göre o sabah kızına kahvaltıda ne istediğini sormak ve hastane randevusunu haber vermek için odasına gitti. Fakat Ece annesinin sesine cevap vermedi. Nuriye İrtem o anı, 'Sesime cevap vermedi. Kuzum buz gibiydi' sözleriyle anlattı. Kızını o halde gördüğü an dünyasının başına yıkıldığını söyleyen anne, ne yapacağını bilemediğini ve çığlık çığlığa kaldığını belirtti.

Yaşadığı şokun ardından o sabaha dair hatırladıklarının da kesildiğini söyleyen İrtem, 'Zaten sonrası bende yok' ifadelerini kullandı. Nuriye İrtem'in röportajda üzerinde durduğu bir diğer konu ise kızının ölümünün ardından kendisine atfedilen sözler oldu.

Ece İrtem'in alkol kullandığı ve depresyon ilacı aldığı yönünde kendisinin açıklama yaptığı haberlerine tepki gösteren anne, 'Kızım asla alkolik falan değildi. İçmiyordu ki! O gün de içmedi zaten' dedi. Özellikle Ece'nin ölümünün hemen ardından kendisinin 'Alkolle depresyon ilacı karıştı' şeklinde bir açıklama yaptığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. Böyle bir açıklama yapmadığını söyleyen Nuriye İrtem, 'Asla! Bu var ya öyle ayıp ki! Yalan. Uydurma' ifadelerini kullandı.

O sırada kızını yeni kaybetmiş ve büyük bir şokun içinde olduğunu hatırlatan anne, o halde basına herhangi bir açıklama yapmasının mümkün olmadığını da şu sözlerle anlattı: 'Ben o gün kendimde miydim ki? Benim dünyam kararmış, ben o halde açıklama mı yapacağım? Ben konuşacak durumda değildim.' Aslında bu sözler, ölümün hemen ardından yaşanan bilgi karmaşasını da yeniden gündeme getirdi.

Çünkü Nuriye İrtem'e atfedilen alkol ve antidepresan açıklamaları, daha o günlerde ailenin avukatı tarafından 'Annesi henüz ifade vermedi' denilerek yalanlanmıştı. Şimdi aylar sonra ilk kez kendi ağzından konuşan Nuriye İrtem de hem o sabah yaşadıklarını anlattı hem de kendisine atfedilen bu sözleri açıkça reddetti.

Kızını yalnızca 35 yaşında kaybeden bir annenin 'Kuzum buz gibiydi' sözleri ise söyleyecek pek fazla şey bırakmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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