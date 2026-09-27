MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Sedat Peker Açıklaması: “Yakında Vatanımıza Kavuşacaktır”
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yurt dışında yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşüne dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdemir, X hesabından Peker için 'Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır' dedi. Hakkında iki ayrı davada kırmızı bülten bulunan Peker, 2020'den bu yana Türkiye dışında.
Kaynak: X / İsmail Özdemir
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İsmail Özdemir, Sedat Peker'i Devlet Bahçeli'nin sözleriyle tanımladı: "Ülküdaşımızdır" denilen, değerli bir dava ve gönül adamı.
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Sedat Peker ile MHP arasındaki buzların eridiği yönündeki yorumlar aslında yeni değil.
Ancak Sedat Peker'in önünde hâlâ iki ayrı mahkemenin yakalama kararı ve kırmızı bülten duruyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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