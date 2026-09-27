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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Sedat Peker Açıklaması: “Yakında Vatanımıza Kavuşacaktır”

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Sedat Peker Açıklaması: “Yakında Vatanımıza Kavuşacaktır”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
27.09.2026 - 22:59
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yurt dışında yaşayan Sedat Peker'in Türkiye'ye dönüşüne dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özdemir, X hesabından Peker için 'Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır' dedi. Hakkında iki ayrı davada kırmızı bülten bulunan Peker, 2020'den bu yana Türkiye dışında.

Kaynak: X / İsmail Özdemir

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İsmail Özdemir, Sedat Peker'i Devlet Bahçeli'nin sözleriyle tanımladı: "Ülküdaşımızdır" denilen, değerli bir dava ve gönül adamı.

İsmail Özdemir, Sedat Peker'i Devlet Bahçeli'nin sözleriyle tanımladı: "Ülküdaşımızdır" denilen, değerli bir dava ve gönül adamı.

MHP'de medya, iletişim ve dijital kanallardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Özdemir'in mesajı, bir sosyal medya kullanıcısının alıntısına yanıt olarak geldi. 'Songül' isimli kullanıcı, Sedat Peker'in 'vatanına kavuşması, hasretinin sona ermesi' dileğini paylaşmış, 'barışın, kardeşliğin ve huzurun güçlendiği bu günlerde' Peker'e de dönüş yolunun açılmasını istemişti.

Özdemir bu paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı: 'Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır.'

Saat 22.10 sularında atılan tweet, kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaştı.

Sedat Peker ile MHP arasındaki buzların eridiği yönündeki yorumlar aslında yeni değil.

Sedat Peker ile MHP arasındaki buzların eridiği yönündeki yorumlar aslında yeni değil.

Yakınlaşmanın ilk işaretleri 2025'in başında görülmüştü. Dönemin MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Peker'in felç olup emekliye ayrılan özel harekât polisi Ömer Korkmaz'ın tedavisi için 1 milyon 800 bin liralık yardımda bulunduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Peker de o dönem MHP ile tek sorununun 25 yıl önce Şefkat Çetin'le yaşandığını, Bahçeli'ye hiçbir zaman saygısızlık etmediğini söylemişti.

Gazeteci Timur Soykan ise Peker'in Bahçeli ile biri hastane sürecinde olmak üzere iki kez telefonda görüştüğünü iddia etmişti. Peker, 'af' tartışmalarına ise affa ihtiyacı olmadığını, suç işlemediğini ve hakkındaki davalardan beraat edeceğini savunarak yanıt vermişti.

Dönüş sorusuna verdiği cevap ise netti: 'Türkiye'ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum.' Peker'le ilgili paylaşımlarıyla bilinen Yönter, Mart 2026'da görevinden istifa etmişti.

Ancak Sedat Peker'in önünde hâlâ iki ayrı mahkemenin yakalama kararı ve kırmızı bülten duruyor.

Ancak Sedat Peker'in önünde hâlâ iki ayrı mahkemenin yakalama kararı ve kırmızı bülten duruyor.

Sedat Peker hakkında İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki organize suç örgütü davası ile Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve kamuoyunda 'Köfteci Yusuf davası' olarak bilinen dosyada yakalama kararı ve kırmızı bülten bulunuyor. Adalet Bakanlığı da 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden Peker'in iadesi için geçici tutuklanmasını talep etmişti.

Avukatı Ersan Barkın, Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada iki dosyada toplam 24 eylem bulunduğunu ve hiçbirinde Peker'in doğrudan fail olarak gösterilmediğini savunmuştu. Barkın'a göre eylemleri bizzat gerçekleştirdiği iddia edilenler tutuksuz yargılanırken müvekkili hakkında kırmızı bülten sürüyordu. İki mahkeme de o dönem bültenin kaldırılması taleplerini reddetmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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