MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Sedat Peker Açıklaması: “Yakında Vatanımıza Kavuşacaktır”

MHP'de medya, iletişim ve dijital kanallardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Özdemir'in mesajı, bir sosyal medya kullanıcısının alıntısına yanıt olarak geldi. 'Songül' isimli kullanıcı, Sedat Peker'in 'vatanına kavuşması, hasretinin sona ermesi' dileğini paylaşmış, 'barışın, kardeşliğin ve huzurun güçlendiği bu günlerde' Peker'e de dönüş yolunun açılmasını istemişti.

Özdemir bu paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı: 'Sayın Genel Başkanımızın her defasında 'Ülküdaşımızdır' dediği, değerli bir dava ve gönül adamıdır. Allah izin verirse yakında kendisi ve ailesi de vatanımıza kavuşacaktır.'

Saat 22.10 sularında atılan tweet, kısa sürede binlerce görüntülenmeye ulaştı.