Tansu Çiller'e Benzemek İçin 7 Saatlik Ameliyata Girmişti: Manken Çiğdem Savaş'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir dönem Tansu Çiller'e benzemek uğruna tam 7 saat ameliyat masasında kalan Çiğdem Savaş'ı hatırlayanlar burada mı? Üstelik geçirdiği operasyon, planlanan büyük değişimin yalnızca ilk aşamasıydı. Savaş'ın Çiller'e daha fazla benzeyebilmesi için birkaç kez daha ameliyat olması konuşuluyordu.

Ancak daha ilk operasyonun ardından işler hiç beklediği gibi gitmedi. Aradan 18 yıl geçti, eski mankenin son hali yeniden karşımıza çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.