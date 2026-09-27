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Tansu Çiller'e Benzemek İçin 7 Saatlik Ameliyata Girmişti: Manken Çiğdem Savaş'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Tansu Çiller'e Benzemek İçin 7 Saatlik Ameliyata Girmişti: Manken Çiğdem Savaş'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.09.2026 - 23:08
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Bir dönem Tansu Çiller'e benzemek uğruna tam 7 saat ameliyat masasında kalan Çiğdem Savaş'ı hatırlayanlar burada mı? Üstelik geçirdiği operasyon, planlanan büyük değişimin yalnızca ilk aşamasıydı. Savaş'ın Çiller'e daha fazla benzeyebilmesi için birkaç kez daha ameliyat olması konuşuluyordu. 

Ancak daha ilk operasyonun ardından işler hiç beklediği gibi gitmedi. Aradan 18 yıl geçti, eski mankenin son hali yeniden karşımıza çıktı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2000'li yılların magazin arşivlerinde biraz dolaştığınızda karşınıza çıkacak isimlerden biri de Çiğdem Savaş.

2000'li yılların magazin arşivlerinde biraz dolaştığınızda karşınıza çıkacak isimlerden biri de Çiğdem Savaş.

Mankenlik yaptığı dönemde podyumlarda boy gösteren Çiğdem Savaş, henüz 23 yaşındayken aldığı oldukça sıra dışı bir kararla bir anda magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

Takvimler 2008'i gösterdiğinde Savaş'ın yolu 'Cumhuriyet Kadınları' isimli bir projeyle kesişti. Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vuran kadınların canlandırılacağı projede Savaş'ın gözü ise doğrudan Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in üzerindeydi.

Çiller'i canlandırmayı özellikle isteyen Savaş'ın önünde küçük(!) bir sorun vardı: Kendisine yüzünün eski başbakana yeterince benzemediği söylenmişti.

Bir oyuncunun rolüne hazırlanırken saçını değiştirmesi, kilo alıp vermesi ya da saatlerce makyaj koltuğunda oturması artık pek şaşırtıcı değil.

Çiğdem Savaş'ın çözümü ise bunların birkaç basamak üzerindeydi.

Çünkü genç manken Tansu Çiller'e benzemek için gerçekten yüzünü değiştirmeye karar verdi.

Savaş'ın uğruna ameliyat masasına yatmayı göze aldığı Tansu Çiller ise özellikle 90'lı yılların en dikkat çeken isimlerinden biriydi.

Savaş'ın uğruna ameliyat masasına yatmayı göze aldığı Tansu Çiller ise özellikle 90'lı yılların en dikkat çeken isimlerinden biriydi.

1993 yılında başbakanlık koltuğuna oturan Tansu Çiller, böylece Türkiye'nin ilk ve bugüne kadar tek kadın başbakanı olarak tarihe geçti. Siyasi kariyeri elbette başlı başına yıllarca konuşuldu ancak Çiller, dönemin diğer siyasetçilerinden farklı olarak görünümü ve tarzıyla da basının yakın takibindeydi.

Sarı saçları, klasikleşen saç modeli, giyim tarzı ve her daim bakımlı görüntüsü Çiller'in adeta imzasına dönüşmüştü. Özellikle gençlik fotoğrafları yıllar sonra bile zaman zaman sosyal medyada gündeme gelen Çiller'in güzelliği bugün dahi konuşuluyor. Çiğdem Savaş da o dönem Tansu Çiller'in gençlik yıllarındaki görünümünden oldukça etkilenenlerden biriydi.

Öyle ki yıllar sonra verdiği röportajlarda Çiller rolünü kendisinin özellikle istediğini ve yüzünün uygun olmadığı söylenmesine rağmen bu isteğinden vazgeçmediğini anlatacaktı. Fakat 'Madem benzemiyorum, biraz makyajla hallederiz' demek yerine meseleyi oldukça ciddiye aldı.

Hem de tahmin edilenden çok daha fazla...

Çiğdem Savaş, Tansu Çiller'e benzemek uğruna 2008 yılında tam 7 saat süren bir estetik operasyon için ameliyat masasına yattı.

Çiğdem Savaş, Tansu Çiller'e benzemek uğruna 2008 yılında tam 7 saat süren bir estetik operasyon için ameliyat masasına yattı.

Dönemin haberlerine göre Savaş'ın doktoru başlangıçta benzerliğin makyaj yardımıyla sağlanabileceğini söylemiş, hatta geri dönüşü olmayacak işlemler konusunda genç mankeni kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Ama Savaş kararlıydı.

Yaklaşık 7 saat süren operasyon sırasında burun ve göz çevresine müdahale edildi. Vücudundan alınan yağ yüzünün farklı noktalarına enjekte edildi, dudaklarına da işlem yapıldı. İşin daha da şaşırtıcı tarafı ise 7 saatlik operasyonun büyük dönüşümün yalnızca ilk ayağı olmasıydı.

Savaş'ın daha sonra anlattığına göre Tansu Çiller'e benzerliğin tamamlanabilmesi için süreç birkaç aşamaya bölünmüş ve toplamda en az beş operasyon konuşulmuştu. Yani bugün birkaç saatlik profesyonel makyajla denenebilecek bir benzerlik için o dönem resmen ameliyat takvimi hazırlanmıştı. Fakat daha ilk operasyonun ardından işler tersine dönmeye başladı.

Savaş operasyon sonrasında ciddi ağrılar yaşadığını, ailesinin en başından beri bu kararına karşı çıktığını anlatmıştı. Annesinin değişen yüzüne alışmakta zorlandığını söyleyen genç manken, hakkında yapılan yorumlardan da oldukça etkilenmişti. Kısa süre sonra canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayarak yaşadıklarından dolayı pişmanlığını dile getirdi. Böylece Çiller'e benzemek için yapılması planlanan diğer operasyonların da önü kapanmaya başladı.

Ama hikayenin ironisi bununla da bitmedi. Çiğdem Savaş'ın bütün bu sürece girmesinin asıl nedeni olan Tansu Çiller rolü de elinden gitti.

Ama hikayenin ironisi bununla da bitmedi. Çiğdem Savaş'ın bütün bu sürece girmesinin asıl nedeni olan Tansu Çiller rolü de elinden gitti.

Projenin sahibi Seyhan Soylu, yapılan estetik operasyonun projenin kendisinin önüne geçtiğini söyleyerek Savaş'ın artık Tansu Çiller'i canlandırmasını istemediğini açıkladı.

Bir düşünün; Tansu Çiller'i canlandırabilmek için yüzünüzü değiştirmeyi göze alıyorsunuz, doktorunuzun uyarısına rağmen 7 saatlik ameliyata giriyorsunuz, sonrasında ağrılarla ve gelen yorumlarla uğraşıyorsunuz; günün sonunda bir de uğruna bütün bunları yaptığınız rolü kaybediyorsunuz. Magazin tarihinin 'Keşke makyajla deneseydik' dedirten hikayelerinden biri desek herhalde haksız sayılmayız. 

Üzerinden tam 18 yıl geçti. 2008 yılında 23 yaşında olduğu belirtilen Çiğdem Savaş bugün 40'lı yaşlarında ve yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden dikkat çekti.

Sosyal medya karelerinde filtre ya da fotoğraf düzenlemesi bulunup bulunmadığını yalnızca görüntülerden kesin olarak söylemek mümkün değil. Fakat bir dönem oldukça sancılı bir estetik süreci geçiren Savaş'ın yıllar içerisindeki değişimi de gözlerden kaçmıyor. Çiller'e benzemek için çıktığı yol pek istediği gibi sonuçlanmamış olabilir ama bütün o yaşadıklarının üzerinden geçen yılların ardından Çiğdem Savaş'ın oldukça bakımlı ve güzel göründüğünü söylemeden geçmeyelim.

Peki siz Çiğdem Savaş'ın son halini nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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