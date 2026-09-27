Tansu Çiller'e Benzemek İçin 7 Saatlik Ameliyata Girmişti: Manken Çiğdem Savaş'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönem Tansu Çiller'e benzemek uğruna tam 7 saat ameliyat masasında kalan Çiğdem Savaş'ı hatırlayanlar burada mı? Üstelik geçirdiği operasyon, planlanan büyük değişimin yalnızca ilk aşamasıydı. Savaş'ın Çiller'e daha fazla benzeyebilmesi için birkaç kez daha ameliyat olması konuşuluyordu.
Ancak daha ilk operasyonun ardından işler hiç beklediği gibi gitmedi. Aradan 18 yıl geçti, eski mankenin son hali yeniden karşımıza çıktı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2000'li yılların magazin arşivlerinde biraz dolaştığınızda karşınıza çıkacak isimlerden biri de Çiğdem Savaş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Savaş'ın uğruna ameliyat masasına yatmayı göze aldığı Tansu Çiller ise özellikle 90'lı yılların en dikkat çeken isimlerinden biriydi.
Çiğdem Savaş, Tansu Çiller'e benzemek uğruna 2008 yılında tam 7 saat süren bir estetik operasyon için ameliyat masasına yattı.
Ama hikayenin ironisi bununla da bitmedi. Çiğdem Savaş'ın bütün bu sürece girmesinin asıl nedeni olan Tansu Çiller rolü de elinden gitti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın