İsrail'e Gol Atan İrlandalı Jack Moylan, Filistinlileri Anmak İçin Taktıkları Siyah Kol Bandını Çıkarıp Öptü
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Moylan golden sonra siyah kol bandını öptü.
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Sosyal medyada maça dair en çok paylaşılan anlardan biri bu gol sevinci oldu.
İrlanda İsrail'i 3-0 yendi.
Maç öncesinde tokalaşma yapılmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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