İsrail'e Gol Atan İrlandalı Jack Moylan, Filistinlileri Anmak İçin Taktıkları Siyah Kol Bandını Çıkarıp Öptü

Karşılaşma öncesinde iki takım arasında tokalaşma ve flama değişimi yapılmadı, İrlandalı futbolcular İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğdi. Maç, kaleci Gavin Bazunu'nun kişisel inançları nedeniyle kadrodan çekilmesi ve oyuncular arasında yapılan oylamanın ardından oynanmıştı. Teknik direktör Heimir Hallgrimsson maçın ardından RTE'ye yaptığı açıklamada, 'Bunlar daha önce hiç içinde bulunmadığımız durumlar' diyerek pek çok genç oyuncunun maç öncesinde karışık duygular yaşadığını söyledi. İki takım 4 Ekim'de Sırbistan'daki rövanşta yeniden karşılaşacak.