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İsrail'e Gol Atan İrlandalı Jack Moylan, Filistinlileri Anmak İçin Taktıkları Siyah Kol Bandını Çıkarıp Öptü

İsrail'e Gol Atan İrlandalı Jack Moylan, Filistinlileri Anmak İçin Taktıkları Siyah Kol Bandını Çıkarıp Öptü

İsrail futbol İrlanda
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
27.09.2026 - 23:33
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Tartışmalarla oynanan İrlanda-İsrail maçında sahadaki sonuç kadar bir gol sevinci de gündem oldu. İrlandalı futbolcunun golden sonraki hareketi kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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Moylan golden sonra siyah kol bandını öptü.

Moylan golden sonra siyah kol bandını öptü.

UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail, 27 Eylül Pazar akşamı Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda karşılaştı. İrlanda'nın üçüncü golünü atan Jack Moylan, golün ardından kolundaki siyah bandı çıkarıp öptü, ardından formasındaki İrlanda armasını tutarak öptü. Moylan'ın bu sevinci, tribündeki az sayıdaki İsrailli taraftarın önünde yaşandı. İrlandalı futbolcular maça Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıkmıştı.

Sosyal medyada maça dair en çok paylaşılan anlardan biri bu gol sevinci oldu.

İrlanda İsrail'i 3-0 yendi.

İrlanda İsrail'i 3-0 yendi.

İrlanda maça hızlı başladı ve 13. dakikada Troy Parrott'un golüyle öne geçti. Jayson Molumby'nin ortası sekerek James Abankwah'a ulaştı, Abankwah'ın pasında Parrott topu ağlara gönderdi. İki dakika sonra Moylan'ın ara pasıyla kaleye koşan Adam Idah farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda Parrott'un indirdiği topu kayarak filelere gönderen Moylan ise skoru 3-0'a getirdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan İrlanda, kalecisi Caoimhin Kelleher'e pek iş düşmeyen maçı 3-0 kazandı.

Maç öncesinde tokalaşma yapılmadı.

Maç öncesinde tokalaşma yapılmadı.

Karşılaşma öncesinde iki takım arasında tokalaşma ve flama değişimi yapılmadı, İrlandalı futbolcular İsrail milli marşı çalınırken başlarını öne eğdi. Maç, kaleci Gavin Bazunu'nun kişisel inançları nedeniyle kadrodan çekilmesi ve oyuncular arasında yapılan oylamanın ardından oynanmıştı. Teknik direktör Heimir Hallgrimsson maçın ardından RTE'ye yaptığı açıklamada, 'Bunlar daha önce hiç içinde bulunmadığımız durumlar' diyerek pek çok genç oyuncunun maç öncesinde karışık duygular yaşadığını söyledi. İki takım 4 Ekim'de Sırbistan'daki rövanşta yeniden karşılaşacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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