İrlanda-İsrail Maçı Neden Kriz Yarattı? Boykot Çağrılarından Bazunu'nun Kararına Tüm Bilinenler
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İrlanda ile İsrail, 2005'ten bu yana ilk kez bir erkekler futbol maçında karşı karşıya geliyor. UEFA Uluslar Ligi'nin sıradan görünen iki grup maçı, aylardır süren boykot çağrıları, diplomatik gerilim ve soyunma odasına kadar uzanan tartışmalarla bambaşka bir anlam kazandı. Peki bu maçlar hakkında neler biliniyor, kriz neden çıktı ve nasıl devam ediyor?
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Maçlar ne zaman ve nerede oynanacak?
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Kriz neden çıktı?
Siyasi arka planda neler var?
Maçlara kimler karşı çıktı?
Hallgrimsson'un sözleri gerilimi nasıl artırdı?
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Son durumda neler yaşanıyor?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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