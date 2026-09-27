İrlanda-İsrail Maçı Neden Kriz Yarattı? Boykot Çağrılarından Bazunu'nun Kararına Tüm Bilinenler

UEFA Uluslar Ligi B3 Grubu'ndaki ilk karşılaşma 27 Eylül Pazar akşamı Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak. İrlanda'nın ev sahibi olacağı rövanş ise 4 Ekim'de Sırbistan'ın küçük kasabası Backa Topola'daki TSC Arena'da yapılacak ve İrlandalı taraftarlara bilet satılmayacak. Macaristan, Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana İsrail'in fiilî iç sahası konumunda.

İsrail, Euro 2024 elemelerinde İsviçre'yi Kasım 2023'te Budapeşte yakınlarındaki Felcsút'ta ağırlamış, 2026 Dünya Kupası elemelerindeki Estonya, Norveç ve İtalya maçlarını da Debrecen'de oynamıştı. Bu yıl başbakanlığı kaybeden Viktor Orban, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun süreli müttefiki olarak biliniyordu. İrlanda'nın iç saha maçını Dublin'de oynaması ise yükselen muhalefet nedeniyle seyircisiz bile mümkün olmadı.

Federasyon 'operasyonel zorlukları' gerekçe gösterirken, maç haziran sonunda UEFA'nın onayıyla İsrail'le yakın ilişkileri olan Sırbistan'a taşındı. AP'nin aktardığına göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic geçen hafta İsrail yapımı insansız hava araçları için bir montaj fabrikasının açılışını yapmıştı.