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Ekim Ayı Boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde Gerçekleşecek 10 Efsane Konser

etiket Ekim Ayı Boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde Gerçekleşecek 10 Efsane Konser

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
27.09.2026 - 20:01
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'Şu sıralar yapacak bir şey yok, hayat sıkıcı bir hal almaya başladı.' diye kara kara düşünenlerin sesi olmaya geldik! Ekim ayı boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde yıldızlar geçidi olacak.

Biletini şimdiden almanı öneriyoruz çünkü konserlere katılamayacağın için üzülmeni hiiiiç istemeyiz! ❤️

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1. Bir çikolata isterim, bir de Sibel Can konserine iki kişilik bilet!

1. Bir çikolata isterim, bir de Sibel Can konserine iki kişilik bilet!

'Beni yüreğine yaz...' diyen Sibel Can, 2 Ekim Cuma günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşuyor. Bil diye söylüyoruz, o gün hayat birkaç saatliğine çok keyifli olacak. Onu yüreğimize, konseri de takvimimize yazdık!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

2. Aşkı en tatlı kelimelerle ifade eden Kenan Doğulu da sahne alacak.

2. Aşkı en tatlı kelimelerle ifade eden Kenan Doğulu da sahne alacak.

Sibel Can konserinin ertesi günü Kenan Doğulu, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde bize aşkı anlatacak. 3 Ekim Cumartesi günü sevdiğini alıp aşk şarkılarını avaz avaz söyleyebilirsin! O günü kaçırırsan merak etme, 4 Ekim'de de aynı yerde konseri olacak!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

3. Dağıldılar, yine bir araya geldiler: Konser turnesiyle MODEL, 9 Ekim Cuma günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak!

3. Dağıldılar, yine bir araya geldiler: Konser turnesiyle MODEL, 9 Ekim Cuma günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak!

'Dağılmak İstiyorum' şarkısını çok mu ciddiye aldılar, bilmiyoruz ama iyi ki de yine bir araya gelmişler! 9 Ekim Cuma günü Fatma Turgut'un sesiyle kulaklarının pasını silmek istiyorsan seni Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'ne bekliyoruz!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

4. Türk müziğinin usta isimlerimden Selami Şahin konserine gitmemek için bir sebebin var mı? Bizce yok!

4. Türk müziğinin usta isimlerimden Selami Şahin konserine gitmemek için bir sebebin var mı? Bizce yok!

Türk müziğine kazandırdığı sayısız eserle Selami Şahin, besteci, söz yazarı ve yapımcı kimliğiyle  Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak. Müzik arka planı bu kadar dolu bir ismin 10 Ekim Cumartesi günkü sahnesine katılmamak ayıp olurdu!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

5. Özgün bir ses: Emre Fel, 11 Ekim Pazar günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

5. Özgün bir ses: Emre Fel, 11 Ekim Pazar günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

Şarkılarını her yerde duyduğumuz ve neredeyse hepsini ezbere bildiğimiz Emre Fel, 11 Ekim Pazar günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sahne alacak. Yerini almayı unutma!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

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6. Farklı isimler, aynı sahne: Live From Fest'te Touché, Yüksek Sadakat ve Kalben sahne alacak!

6. Farklı isimler, aynı sahne: Live From Fest'te Touché, Yüksek Sadakat ve Kalben sahne alacak!

Müziğin farklı seslerini birleştiren Live From Fest, 17 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de Touché, Yüksek Sadakat ve Kalben'i ağırlayacak. Elbette bu festival Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak.

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

7. Artık yeni albüm çıkarmasını istediğimiz Gülşen, 21 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak!

7. Artık yeni albüm çıkarmasını istediğimiz Gülşen, 21 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak!

Yıllardır şarkılarını hep bir ağızdan söylediğimiz, tarzı, sesi ve güçlü kişiliğiyle aşk kadın Gülşen, 21 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak. O gün bütün planlar iptal!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

8. Üstünüze bir şeyler alın çünkü 24 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Teoman rüzgarı esecek!

8. Üstünüze bir şeyler alın çünkü 24 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Teoman rüzgarı esecek!

Türk rock müziği denince akla gelen isimlerden biri olan Teoman da Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak. Her kuşak onu dinlemeyi çok seviyor, konserinde dinlemek de ayrı bir keyifli olacak!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

9. Yıldızlar geçidinden güçlü bir isim: Yıldız Tilbe!

9. Yıldızlar geçidinden güçlü bir isim: Yıldız Tilbe!

Yıldız Tilbe, 27 Ekim Cuma günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sahne alacak. O gün ruh halin nasıl olacak bilmiyoruz ama Yıldız Tilbe konserinde şarkılarıyla hem hüzünlenip hem de gülmeye hazır ol!

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10. Seveni arıyor, valla biz de arıyoruz: Soner Sarıkabadayı, 31 Ekim Cumartesi günü sahnenin tozunu dumana katmaya geliyor!

10. Seveni arıyor, valla biz de arıyoruz: Soner Sarıkabadayı, 31 Ekim Cumartesi günü sahnenin tozunu dumana katmaya geliyor!

Soner Sarıkabadayı, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde en sevilen şarkılarını seslendirmeye geliyor. 31 Ekim Cumartesi günü seveni arayacaksanız o gün arayın, Soner Sarıkabadayı konserine beraber gidersiniz!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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