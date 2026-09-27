Ekim Ayı Boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi’nde Gerçekleşecek 10 Efsane Konser
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'Şu sıralar yapacak bir şey yok, hayat sıkıcı bir hal almaya başladı.' diye kara kara düşünenlerin sesi olmaya geldik! Ekim ayı boyunca Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde yıldızlar geçidi olacak.
Biletini şimdiden almanı öneriyoruz çünkü konserlere katılamayacağın için üzülmeni hiiiiç istemeyiz! ❤️
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1. Bir çikolata isterim, bir de Sibel Can konserine iki kişilik bilet!
2. Aşkı en tatlı kelimelerle ifade eden Kenan Doğulu da sahne alacak.
3. Dağıldılar, yine bir araya geldiler: Konser turnesiyle MODEL, 9 Ekim Cuma günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak!
4. Türk müziğinin usta isimlerimden Selami Şahin konserine gitmemek için bir sebebin var mı? Bizce yok!
5. Özgün bir ses: Emre Fel, 11 Ekim Pazar günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.
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6. Farklı isimler, aynı sahne: Live From Fest'te Touché, Yüksek Sadakat ve Kalben sahne alacak!
7. Artık yeni albüm çıkarmasını istediğimiz Gülşen, 21 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde olacak!
8. Üstünüze bir şeyler alın çünkü 24 Ekim Cumartesi günü Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi'nde Teoman rüzgarı esecek!
9. Yıldızlar geçidinden güçlü bir isim: Yıldız Tilbe!
10. Seveni arıyor, valla biz de arıyoruz: Soner Sarıkabadayı, 31 Ekim Cumartesi günü sahnenin tozunu dumana katmaya geliyor!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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