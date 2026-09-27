163 Milyon TL’den 2,17 Milyar TL’ye: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin Para Kaynağı Merak Konusu Oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması derinleşirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını isteyerek istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkındaki iddialar gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Çiftin borsadaki Özata Denizcilik hisse alımlarına yatırdığı öne sürülen 163 milyon TL'lik kaynağın nereden geldiği ve malvarlıklarına tedbir talebi getirilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında borsa işlemleri üzerinden yüksek tutarlı kazanç elde ettikleri yönünde iddialar gündeme geldi.
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Gündeme düşen iddiaların ayrıntılarına göre, hisse alım-satım süreçlerindeki devasa rakamlar dikkat çekiyor:
Söz konusu devasa rakamların ortaya çıkmasının ardından gözler paranın kaynağına çevrildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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