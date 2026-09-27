article/comments
article/share
Haberler
Gündem
163 Milyon TL’den 2,17 Milyar TL’ye: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin Para Kaynağı Merak Konusu Oldu

163 Milyon TL’den 2,17 Milyar TL’ye: Fatma Betül Sayan Kaya ve Eşinin Para Kaynağı Merak Konusu Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 14:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması derinleşirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden affını isteyerek istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkındaki iddialar gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Çiftin borsadaki Özata Denizcilik hisse alımlarına yatırdığı öne sürülen 163 milyon TL'lik kaynağın nereden geldiği ve malvarlıklarına tedbir talebi getirilmesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında borsa işlemleri üzerinden yüksek tutarlı kazanç elde ettikleri yönünde iddialar gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında borsa işlemleri üzerinden yüksek tutarlı kazanç elde ettikleri yönünde iddialar gündeme geldi.

İddiaların ardından Fatma Betül Sayan Kaya, sürecin bağımsız ve sağlıklı biçimde yürütülebilmesi adına partideki görevlerinden affını isteyerek istifa ettiğini duyurdu.

Ancak Kaya’nın istifa açıklamasında iddialara doğrudan yanıt vermemesi ve paranın kaynağına değinmemesi, kamuoyundaki soru işaretlerini artırdı.

Gündeme düşen iddiaların ayrıntılarına göre, hisse alım-satım süreçlerindeki devasa rakamlar dikkat çekiyor:

Gündeme düşen iddiaların ayrıntılarına göre, hisse alım-satım süreçlerindeki devasa rakamlar dikkat çekiyor:

  • Fatma Betül Sayan Kaya: Nisan ayında yaklaşık 63 milyon 359 bin TL yatırarak aldığı Özata Denizcilik hisselerini Eylül ayında 1 milyar 344 milyon TL seviyesinden sattığı iddia edildi.

  • Eşi İlyas Kaya: Eş zamanlı olarak 99 milyon 687 bin TL’lik hisse alımı gerçekleştirdiği ve bu satışlardan 826 milyon TL çektiği öne sürüldü.

Böylece Kaya çiftinin borsaya toplamda 163 milyon 46 bin TL yatırıp, kısa süre içerisinde 2 milyar 170 milyon TL çekerek çıkış yaptığı iddiası kamuoyunda geniş yer buldu.

Söz konusu devasa rakamların ortaya çıkmasının ardından gözler paranın kaynağına çevrildi.

Söz konusu devasa rakamların ortaya çıkmasının ardından gözler paranın kaynağına çevrildi.

Notbir'in iddialarla ilgili ulaşmaya çalıştığı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 'Müsait değilim' diyerek soruları yanıtsız bıraktığı aktarıldı. 

Kaya’nın somut bir 'iddialar asılsızdır' açıklaması yapmaması ve olayı geçiştirmesi sosyal medyada yoğun tepki topladı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın