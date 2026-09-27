Selvi Boylum Al Yazmalım Filmini İzlerken Kendi Adını Duyan Minik Asya Şaşkına Döndü

Yeşilçam'ın iki efsanesi Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı Yeşilçam klasiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Türk sinemasının kült eserlerinden biri. Film pek çok ebeveyne de ilham oldu ve filmin hayranları çocuklarına Türkan Şoray'ın hayat verdiği karakter olan Asya'nın adını verdi.

Annesi Selvi Boylum Al Yazmalım filmini izlerken, kendi kendine oynayan küçük Asya, ekranda Kadir İnanır'ın 'Asya' haykırışını duyunca neye uğradığını şaşırdı. Bir anda donup kalan miniğin o anlarını annesi, sedefarslanblog hesabından 'Nasıl da şaşırdı meleğim' notuyla paylaştı. Minik Asya'nın, kısa süre önce kaybettiğimiz usta oyuncu Kadir İnanır'ın sesi karşısında yaşadığı o şaşkınlık izleyenleri hem gülümsetti hem hüzünlendirdi.

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