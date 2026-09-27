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Selvi Boylum Al Yazmalım Filmini İzlerken Kendi Adını Duyan Minik Asya Şaşkına Döndü

Selvi Boylum Al Yazmalım Filmini İzlerken Kendi Adını Duyan Minik Asya Şaşkına Döndü

Vera
Vera - Onedio Üyesi
27.09.2026 - 14:42

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Yeşilçam'ın iki efsanesi Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı Yeşilçam klasiği 'Selvi Boylum Al Yazmalım' Türk sinemasının kült eserlerinden biri. Film pek çok ebeveyne de ilham oldu ve filmin hayranları çocuklarına Türkan Şoray'ın hayat verdiği karakter olan Asya'nın adını verdi.

Annesi Selvi Boylum Al Yazmalım filmini izlerken, kendi kendine oynayan küçük Asya, ekranda Kadir İnanır'ın 'Asya' haykırışını duyunca neye uğradığını şaşırdı. Bir anda donup kalan miniğin o anlarını annesi, sedefarslanblog hesabından 'Nasıl da şaşırdı meleğim' notuyla paylaştı. Minik Asya'nın, kısa süre önce kaybettiğimiz usta oyuncu Kadir İnanır'ın sesi karşısında yaşadığı o şaşkınlık izleyenleri hem gülümsetti hem hüzünlendirdi.

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Vera
Vera
Onedio Üyesi
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