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New York'ta Netanyahu'yu Protesto Eden Hollywood Yıldızları Gözaltına Alındı

New York'ta Netanyahu'yu Protesto Eden Hollywood Yıldızları Gözaltına Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.09.2026 - 13:57
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere New York'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Manhattan sokaklarında kitlesel protestolarla karşılandı. Gazze’deki insanlık dramına, Batı Şeria’daki işgal politikalarına ve bölge ülkelerine yönelik askeri saldırılara tepki gösteren yüzlerce aktivist, BM Genel Merkezi yakınlarında toplanarak İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Protestoya katılan Hollywood yıldızları gözaltına alındı.

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New York’ta Netanyahu karşıtı dev protesto.

New York’ta Netanyahu karşıtı dev protesto.

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edildi. Savaş karşıtı sloganların yükseldiği gösteride, eylemciler Netanyahu'nun uluslararası bir platformda konuşma yapmasının adalete aykırı olduğunu savundu. 'Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük' ve 'Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız' nidalarıyla yürüyen kalabalığa sivil toplum kuruluşları ve yerel siyasetçiler de güçlü destek verdi.

Eyleme öncülük eden 'Barış İçin Yahudi Sesi' (Jewish Voice for Peace) örgütü üyesi Jay Saper, olay yerinde yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e sağladığı askeri yardımları sert bir dille eleştirdi. Gazze'de hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığına dikkat çeken Saper, 'Gazze'deki yıkımın sorumlusu olan Binyamin Netanyahu içeride konuşurken, bizler yüzlerce kişiyle araç konvoylarının önünü kesiyor ve sesimizi yükseltiyoruz. ABD, bu suça ortak olmaktan derhal vazgeçmelidir' ifadelerini kullandı.

Hollywood yıldızları ve siyasetçiler gözaltına alındı.

Hollywood yıldızları ve siyasetçiler gözaltına alındı.

Gösterilerin ilerleyen saatlerinde tansiyon yükseldi. BM Genel Merkezine birkaç blok mesafede ana arteri trafiğe kapatan aktivistlere New York polisi sert müdahalede bulundu. Elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınan protestocular, otobüslere bindirilerek emniyet merkezine götürüldü.

ABD basınında geniş yer bulan habere göre gözaltına alınanlar arasında dünyaca ünlü Hollywood aktrisi Susan Sarandon, oyuncular Hannah Einbinder ve Cynthia Nixon, komedyen Caleb Hearon, eski asker Chelsea Manning ile New York Şehir Konseyi Üyesi Chi Osse ve Kongre adayı Darializa Avila Chevalier gibi tanınmış simalar da yer aldı.

Öte yandan, eylemler sadece BM çevresiyle sınırlı kalmadı. Manhattan 2. Cadde üzerindeki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan 'Standing Together' grubu da ellerinde 'Katil Netanyahu' ve 'Gazze'ye yardımların geçişine izin ver' yazılı dövizlerle gösterilerini sürdürdü.

Protestolardan görüntüler:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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