New York'ta Netanyahu'yu Protesto Eden Hollywood Yıldızları Gözaltına Alındı
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere New York'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Manhattan sokaklarında kitlesel protestolarla karşılandı. Gazze’deki insanlık dramına, Batı Şeria’daki işgal politikalarına ve bölge ülkelerine yönelik askeri saldırılara tepki gösteren yüzlerce aktivist, BM Genel Merkezi yakınlarında toplanarak İsrail Başbakanı'nı protesto etti. Protestoya katılan Hollywood yıldızları gözaltına alındı.
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New York’ta Netanyahu karşıtı dev protesto.
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Hollywood yıldızları ve siyasetçiler gözaltına alındı.
Protestolardan görüntüler:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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