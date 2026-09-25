New York'ta Netanyahu'yu Protesto Eden Hollywood Yıldızları Gözaltına Alındı

Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşması sırasında dışarıda toplanan büyük kalabalıklar tarafından protesto edildi. Savaş karşıtı sloganların yükseldiği gösteride, eylemciler Netanyahu'nun uluslararası bir platformda konuşma yapmasının adalete aykırı olduğunu savundu. 'Savaşa hayır, silahlanmaya hayır, Filistin'e özgürlük' ve 'Netanyahu saklanamazsın, seni soykırımdan yargılayacağız' nidalarıyla yürüyen kalabalığa sivil toplum kuruluşları ve yerel siyasetçiler de güçlü destek verdi.

Eyleme öncülük eden 'Barış İçin Yahudi Sesi' (Jewish Voice for Peace) örgütü üyesi Jay Saper, olay yerinde yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e sağladığı askeri yardımları sert bir dille eleştirdi. Gazze'de hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığına dikkat çeken Saper, 'Gazze'deki yıkımın sorumlusu olan Binyamin Netanyahu içeride konuşurken, bizler yüzlerce kişiyle araç konvoylarının önünü kesiyor ve sesimizi yükseltiyoruz. ABD, bu suça ortak olmaktan derhal vazgeçmelidir' ifadelerini kullandı.