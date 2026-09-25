article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Black Coffee Bu Akşam İstanbul'da: Backstage Biletleri Tükendi

Black Coffee Bu Akşam İstanbul'da: Backstage Biletleri Tükendi

Konser Magazin müzik
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
25.09.2026 - 14:33 Son Güncelleme: 25.09.2026 - 14:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi, Grammy ödüllü Black Coffee bu akşam TEMACC organizasyonuyla Ataköy Marina Arena'da sahne alıyor. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre gecenin Backstage biletleri tükendi; diğer kategorilerde ise son biletler kaldı. Kalan biletler bu akşam kapıda satışa sunulacak.

Black Coffee, 2022'de Grammy kazanan ilk Afrikalı sanatçı olmuştu.

Black Coffee, 2022'de Grammy kazanan ilk Afrikalı sanatçı olmuştu.

Saat kaçta başlıyor, kimler sahnede?

Etkinlik saat 16.00'da başlıyor ve gece geç saatlere kadar sürecek. Black Coffee'den önce kabine genç DJ Efe Erçelik geçecek; gecede IDA, Gwen De Lien, Ezgi Hocaoğlu ve TMZ Brothers da sahne alacak. Etkinlik 18 yaş ve üzeri için düzenleniyor. Organizasyon, yaklaşık 10 bin kişinin beklendiği geceyi Black Coffee'nin Türkiye'deki bugüne kadarki en büyük sahnesi olarak duyurmuştu.

Black Coffee kim?

Gerçek adı Nkosinathi Innocent Maphumulo olan Güney Afrikalı DJ ve prodüktör, Afro house sahnesinin son yirmi yılına damga vuran isimlerden. 2022'de 'Subconsciously' albümüyle Grammy'de En İyi Dans/Elektronik Albüm ödülünü kazandı ve bu kategoride ödül alan ilk Afrikalı sanatçı oldu. Türkiye'ye de yabancı değil: daha önce Bodrum'da Solomun'la çalmış, Uniq İstanbul'da ve geçen yıl yine TEMACC organizasyonuyla Zorlu PSM'de sahne almıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın