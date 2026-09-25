Black Coffee Bu Akşam İstanbul'da: Backstage Biletleri Tükendi
Elektronik müziğin dünyaca ünlü ismi, Grammy ödüllü Black Coffee bu akşam TEMACC organizasyonuyla Ataköy Marina Arena'da sahne alıyor. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre gecenin Backstage biletleri tükendi; diğer kategorilerde ise son biletler kaldı. Kalan biletler bu akşam kapıda satışa sunulacak.
Black Coffee, 2022'de Grammy kazanan ilk Afrikalı sanatçı olmuştu.
Saat kaçta başlıyor, kimler sahnede?
Etkinlik saat 16.00'da başlıyor ve gece geç saatlere kadar sürecek. Black Coffee'den önce kabine genç DJ Efe Erçelik geçecek; gecede IDA, Gwen De Lien, Ezgi Hocaoğlu ve TMZ Brothers da sahne alacak. Etkinlik 18 yaş ve üzeri için düzenleniyor. Organizasyon, yaklaşık 10 bin kişinin beklendiği geceyi Black Coffee'nin Türkiye'deki bugüne kadarki en büyük sahnesi olarak duyurmuştu.
Black Coffee kim?
Gerçek adı Nkosinathi Innocent Maphumulo olan Güney Afrikalı DJ ve prodüktör, Afro house sahnesinin son yirmi yılına damga vuran isimlerden. 2022'de 'Subconsciously' albümüyle Grammy'de En İyi Dans/Elektronik Albüm ödülünü kazandı ve bu kategoride ödül alan ilk Afrikalı sanatçı oldu. Türkiye'ye de yabancı değil: daha önce Bodrum'da Solomun'la çalmış, Uniq İstanbul'da ve geçen yıl yine TEMACC organizasyonuyla Zorlu PSM'de sahne almıştı.
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