Black Coffee Bu Akşam İstanbul'da: Backstage Biletleri Tükendi

Gerçek adı Nkosinathi Innocent Maphumulo olan Güney Afrikalı DJ ve prodüktör, Afro house sahnesinin son yirmi yılına damga vuran isimlerden. 2022'de 'Subconsciously' albümüyle Grammy'de En İyi Dans/Elektronik Albüm ödülünü kazandı ve bu kategoride ödül alan ilk Afrikalı sanatçı oldu. Türkiye'ye de yabancı değil: daha önce Bodrum'da Solomun'la çalmış, Uniq İstanbul'da ve geçen yıl yine TEMACC organizasyonuyla Zorlu PSM'de sahne almıştı.