Bahçıvanlara Göre Her Bahçede Olmalı: Yılda En Az 90 Gün Çiçek Açan Oya Ağacı

Mein schöner Garten yazarı Ulrike Hanninger'in aktardığına göre oya ağacı, açık pembe çiçeklerini temmuzun son günlerinde açıyor ve çiçeklenmeyi ekim ayına kadar sürdürüyor. Dergi, doğru konumda 90 günü aşan çiçeklenme sürelerinin bu bitkide nadir olmadığını vurguluyor.

ABD'deki bahçecilik kaynakları ise süreyi daha da geniş tutuyor: Türün iyi bakıldığında 60 ile 120 gün arasında çiçekte kalabildiği, bu yüzden 'en uzun çiçek açan ağaçlar' arasında sayıldığı belirtiliyor.

Çiçekler dal uçlarında uzun salkımlar halinde toplanıyor. Bu görünüm onu bizim leylağa benzetiyor; Almanya'da bitkiye 'Güneyin leylağı' denmesinin nedeni de bu. Türkçedeki adı ise kıvrımlı, buruşuk taç yaprakların iğne oyasını andırmasından geliyor.