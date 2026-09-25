Bahçıvanlara Göre Her Bahçede Olmalı: Yılda En Az 90 Gün Çiçek Açan Oya Ağacı
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Pek çok bitki yalnızca birkaç hafta çiçekte kalırken oya ağacı adıyla bilinen Lagerstroemia indica, temmuz sonundan ekime kadar renk vermeyi sürdürüyor. Alman bahçe dergisi Mein schöner Garten'a göre doğru yerde yetiştirildiğinde 90 gün ve üzeri çiçeklenme bu bitki için istisna değil. Az bakım istemesi ve sıcağa dayanıklılığı da onu bahçıvanların öneri listesinde üst sıralara taşıyor.
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Çiçekler temmuz sonunda açılıyor ve doğru yerde ekim ayına kadar dalda kalıyor.
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Adı Hindistan'ı çağrıştırsa da oya ağacının asıl vatanı Çin ve Kore.
Üstelik renk seçeneği pembeyle sınırlı değil: Beyaz, kırmızı ve mor çiçekli çeşitleri de var.
Uzun çiçeklenmenin tek büyük şartı bol güneş, bakımı ise sanıldığından kolay.
Çiçekler bittiğinde gösteri bitmiyor: Yapraklar sarıdan turuncu-kırmızıya dönüyor.
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Kışın ise soyulan gövdesi öne çıkıyor ve gelecek yazın çiçekleri için makas zamanı geliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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