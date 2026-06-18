Haziran Ayında Ekebileceğiniz Yaz Boyu İhtişamını Koruyan 7 Çiçek Türü Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaz mevsiminin enerjisini ve sıcaklığını hissetmeye başladığımız haziran ayı, bahçesini ve balkonunu rengarenk bir cennete dönüştürmek isteyen doğaseverler için harika fırsatlar sunuyor. Doğru çiçek seçimi ve doğru bakım yöntemleriyle, yaz boyu ihtişamını kaybetmeyecek bir bitki örtüsü oluşturmak mümkün.
İşte haziran ayının sıcaklarına meydan okuyan ve bu ayda ekimi yapılması tavsiye edilen 7 popüler çiçek...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Petunya: Yaz Sıcağının Vazgeçilmezi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kadife Çiçeği (Tagetes): Bahçenin Doğal Koruyucusu
3. Begonya: Gölgelerin Zarif Güzeli
4. Zinya (Kirli Hanım Çiçeği): Hızlı ve Dolgun Uyum
5. Yıldız Çiçeği (Dahlia): Yaz Boyu Süren İhtişam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Lavanta: Akdeniz Esintisi ve Eşsiz Koku
7. Kozmos: Uzun Ömürlü Renk Cümbüşü
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın