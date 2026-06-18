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Haziran Ayında Ekebileceğiniz Yaz Boyu İhtişamını Koruyan 7 Çiçek Türü Açıklandı

Haziran Ayında Ekebileceğiniz Yaz Boyu İhtişamını Koruyan 7 Çiçek Türü Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.06.2026 - 14:13
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Yaz mevsiminin enerjisini ve sıcaklığını hissetmeye başladığımız haziran ayı, bahçesini ve balkonunu rengarenk bir cennete dönüştürmek isteyen doğaseverler için harika fırsatlar sunuyor. Doğru çiçek seçimi ve doğru bakım yöntemleriyle, yaz boyu ihtişamını kaybetmeyecek bir bitki örtüsü oluşturmak mümkün. 

İşte haziran ayının sıcaklarına meydan okuyan ve bu ayda ekimi yapılması tavsiye edilen 7 popüler çiçek...

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1. Petunya: Yaz Sıcağının Vazgeçilmezi

1. Petunya: Yaz Sıcağının Vazgeçilmezi

Yaz sıcaklarına karşı olağanüstü dirençli yapısıyla bilinen petunyalar, güneşe adeta aşıktır. Doğrudan güneş ışığı alan alanlarda ve suyun kolayca süzüldüğü iyi drenajlı topraklarda gelişim hızı mükemmel düzeye ulaşır.

2. Kadife Çiçeği (Tagetes): Bahçenin Doğal Koruyucusu

2. Kadife Çiçeği (Tagetes): Bahçenin Doğal Koruyucusu

Canlı turuncu ve sarı renk tonlarıyla göz kamaştıran kadife çiçekleri, sadece estetik bir güzellik sunmakla kalmaz; aynı zamanda doğal bir haşere kovucu görevi görür. Sıcak hava dalgalarına ve bol güneşli bölgelere mükemmel uyum sağlar.

3. Begonya: Gölgelerin Zarif Güzeli

3. Begonya: Gölgelerin Zarif Güzeli

Sıcak ve yoğun nemli ortamları son derece seven begonyalar, doğrudan güneşe maruz kalmayan gölgeli ya da yarı gölgeli alanlarda benzersiz bir uyumla büyüyebilirler. Balkonların en zarif süslerinden biridir.

4. Zinya (Kirli Hanım Çiçeği): Hızlı ve Dolgun Uyum

4. Zinya (Kirli Hanım Çiçeği): Hızlı ve Dolgun Uyum

Yaz mevsiminin getirdiği ani sıcaklık artışlarına ve zorlu hava koşullarına en hızlı adapte olan türlerin başında gelir. Ekildiği alanda kısa sürede canlı, sık ve dolgun bir görüntü oluşturarak bahçe peyzajını zenginleştirir.

5. Yıldız Çiçeği (Dahlia): Yaz Boyu Süren İhtişam

5. Yıldız Çiçeği (Dahlia): Yaz Boyu Süren İhtişam

Haziran ayında özellikle çimlendirme yöntemi kullanılarak ekilmesi oldukça yaygındır. Gelişim sürecini tamamladığında, yaz sezonu boyunca açan devasa ve ihtişamlı çiçekleriyle tüm dikkatleri üzerine çeker.

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6. Lavanta: Akdeniz Esintisi ve Eşsiz Koku

6. Lavanta: Akdeniz Esintisi ve Eşsiz Koku

Haziran dönemi, lavantanın ekilmesi ve büyümesi için en ideal zaman dilimlerinden biridir. Kendine has büyüleyici kokusu ve ikonik mor renkleriyle Akdeniz iklim şartlarına kusursuz bir uyum sağlar.

7. Kozmos: Uzun Ömürlü Renk Cümbüşü

7. Kozmos: Uzun Ömürlü Renk Cümbüşü

Canlı renkleri ve son derece uzun süren çiçeklenme dönemleriyle bilinen kozmos çiçekleri, yaz aylarında bahçelerine kesintisiz renk katmak isteyen profesyonel ve amatör bahçıvanlar arasında oldukça popülerdir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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