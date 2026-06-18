Haziran Ayında Ekebileceğiniz Yaz Boyu İhtişamını Koruyan 7 Çiçek Türü Açıklandı

Yaz mevsiminin enerjisini ve sıcaklığını hissetmeye başladığımız haziran ayı, bahçesini ve balkonunu rengarenk bir cennete dönüştürmek isteyen doğaseverler için harika fırsatlar sunuyor. Doğru çiçek seçimi ve doğru bakım yöntemleriyle, yaz boyu ihtişamını kaybetmeyecek bir bitki örtüsü oluşturmak mümkün.

İşte haziran ayının sıcaklarına meydan okuyan ve bu ayda ekimi yapılması tavsiye edilen 7 popüler çiçek...