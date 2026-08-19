İş İnsanı Faruk Yalçın'ın Milyarlık Mirasından Kalan Tarihi Yalı Satışa Çıktı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Bugün Faruk Yalçın ismini duyanların bir kısmının aklına doğrudan kızı Süreyya Yalçın ya da yeğeni Aziz Yıldırım geliyor olabilir. Fakat Yalçın'ın kendi hayat hikayesi de en az ailesi kadar dikkat çekici.

Devlet Demiryolları bursuyla Avrupa'ya giden Yalçın, eğitimini İsviçre'de sürdürdü ve makine mühendisliği eğitimi aldı. Ardından iş dünyasına adım attı ve özellikle 1960'lı yıllardan itibaren gerçekleştirdiği büyük projelerle Türkiye'nin en güçlü iş insanlarından biri haline geldi.

1963 yılında kurulan Makyal Grubu ise servetinin oluşmasında başrolü oynadı. Savunmadan enerjiye farklı alanlarda faaliyet gösteren grup; NATO için askeri üsler, uçak hangarları, radar istasyonları ve pistler dahil olmak üzere önemli projeler üstlendi. Yalçın'ın yıllar boyunca 'NATO müteahhidi' olarak anılmasının sebebi de tam olarak buydu.

Forbes'un 2007 tarihli milyarderler listesinde Yalçın'ın serveti 1 milyar dolar olarak hesaplanmış ve kendisi dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilmişti.

2008 yılında hayatını kaybeden Yalçın'ın ardından ise geriye yalnızca şirketleri ve yatırımları değil, milyarlarca dolarlık devasa bir miras kaldı.