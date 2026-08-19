İş İnsanı Faruk Yalçın'ın Milyarlık Mirasından Kalan Tarihi Yalı Satışa Çıktı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!
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Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Türkiye'nin bir dönem en zengin iş insanları arasında gösterilen Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatının ardından bıraktığı dev servet yıllarca konuşulmuştu. Sosyetenin yakından tanıdığı Süreyya Yalçın'ın babası, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ise dayısı olan Faruk Yalçın'ın mirası yeniden gündemde. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Yalçın'ın beş çocuğu, babalarının uzun yıllar yaşadığı Kanlıca'daki tarihi yalıyı satışa çıkardı. Üstelik yalı için istenen rakam tam 55 milyon dolar!
Kaynak: Bülent Cankurt/ Sabah
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Önce Faruk Yalçın'ı biraz hatırlayalım: Mühendislikten milyar dolarlık servete uzanan oldukça sıra dışı bir hikayesi var.
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Faruk Yalçın'ın vefatının ardından dev servetin paylaşımı beş çocuğunu karşı karşıya getirmişti.
Beş kardeş bu kez aynı masada buluştu: Faruk Yalçın'ın yıllarca yaşadığı tarihi yalı tam 55 milyon dolara satışta!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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