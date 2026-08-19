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İş İnsanı Faruk Yalçın'ın Milyarlık Mirasından Kalan Tarihi Yalı Satışa Çıktı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

İş İnsanı Faruk Yalçın'ın Milyarlık Mirasından Kalan Tarihi Yalı Satışa Çıktı: Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2026 - 10:38
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Türkiye'nin bir dönem en zengin iş insanları arasında gösterilen Faruk Yalçın'ın 2008'deki vefatının ardından bıraktığı dev servet yıllarca konuşulmuştu. Sosyetenin yakından tanıdığı Süreyya Yalçın'ın babası, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ise dayısı olan Faruk Yalçın'ın mirası yeniden gündemde. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Yalçın'ın beş çocuğu, babalarının uzun yıllar yaşadığı Kanlıca'daki tarihi yalıyı satışa çıkardı. Üstelik yalı için istenen rakam tam 55 milyon dolar!

Kaynak: Bülent Cankurt/ Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
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Önce Faruk Yalçın'ı biraz hatırlayalım: Mühendislikten milyar dolarlık servete uzanan oldukça sıra dışı bir hikayesi var.

Önce Faruk Yalçın'ı biraz hatırlayalım: Mühendislikten milyar dolarlık servete uzanan oldukça sıra dışı bir hikayesi var.

Bugün Faruk Yalçın ismini duyanların bir kısmının aklına doğrudan kızı Süreyya Yalçın ya da yeğeni Aziz Yıldırım geliyor olabilir. Fakat Yalçın'ın kendi hayat hikayesi de en az ailesi kadar dikkat çekici.

Devlet Demiryolları bursuyla Avrupa'ya giden Yalçın, eğitimini İsviçre'de sürdürdü ve makine mühendisliği eğitimi aldı. Ardından iş dünyasına adım attı ve özellikle 1960'lı yıllardan itibaren gerçekleştirdiği büyük projelerle Türkiye'nin en güçlü iş insanlarından biri haline geldi.

1963 yılında kurulan Makyal Grubu ise servetinin oluşmasında başrolü oynadı. Savunmadan enerjiye farklı alanlarda faaliyet gösteren grup; NATO için askeri üsler, uçak hangarları, radar istasyonları ve pistler dahil olmak üzere önemli projeler üstlendi. Yalçın'ın yıllar boyunca 'NATO müteahhidi' olarak anılmasının sebebi de tam olarak buydu.

Forbes'un 2007 tarihli milyarderler listesinde Yalçın'ın serveti 1 milyar dolar olarak hesaplanmış ve kendisi dünyanın en zengin isimleri arasında gösterilmişti.

2008 yılında hayatını kaybeden Yalçın'ın ardından ise geriye yalnızca şirketleri ve yatırımları değil, milyarlarca dolarlık devasa bir miras kaldı.

Faruk Yalçın'ın vefatının ardından dev servetin paylaşımı beş çocuğunu karşı karşıya getirmişti.

Faruk Yalçın'ın vefatının ardından dev servetin paylaşımı beş çocuğunu karşı karşıya getirmişti.

Faruk Yalçın'ın ilk evliliğinden Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail; ikinci evliliğinden ise magazin ve sosyete dünyasının yakından tanıdığı Süreyya Yalçın dünyaya geldi.

2008'de Faruk Yalçın'ın vefatının ardından gözler doğal olarak ardında bıraktığı servete çevrildi. Dönemin haberlerinde servetin büyüklüğüne ilişkin farklı rakamlar yer aldı. Örneğin 2008'de yayımlanan haberlerde Yalçın'ın yaklaşık 3 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu aktarılırken, çocuklarına bıraktığı servetin 4 milyar dolar olduğu belirtildi. Forbes ise Yalçın'ın servetini 2007 listesinde 1 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Dolayısıyla yıllar içinde Yalçın'ın servetine ilişkin birbirinden farklı tahminlerin kamuoyuna yansıdığını özellikle belirtmek gerekiyor.

Mirasın büyüklüğü kadar paylaşım süreci de gündem olmuştu. Faruk Yalçın'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğuyla Süreyya Yalçın arasında miras konusunda uzun süren bir hukuki süreç yaşandığı biliniyor.

Bülent Cankurt'un aktardığına göre kardeşler yaklaşık üç yıl önce anlaşmaya vararak İsviçre'deki nakit parayı paylaştı.

Şimdi ise sıra babalarından kalan en dikkat çekici gayrimenkullerden birine geldi.

Beş kardeş bu kez aynı masada buluştu: Faruk Yalçın'ın yıllarca yaşadığı tarihi yalı tam 55 milyon dolara satışta!

Beş kardeş bu kez aynı masada buluştu: Faruk Yalçın'ın yıllarca yaşadığı tarihi yalı tam 55 milyon dolara satışta!

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Faruk Yalçın'ın beş çocuğu, Kanlıca'daki tarihi Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı'nı satmak konusunda anlaşmaya vardı.

Faruk Yalçın'ın satın aldıktan sonra 1989 yılında restore ettirdiği ve ölümüne kadar ailesiyle birlikte yaşadığı yapı, yıllar içinde 'Faruk Yalçın Yalısı' olarak da anılmaya başlamıştı.

Cankurt'un haberinde yer alan iddiaya göre Osman, Hatice, Ayşe, İsmail ve Süreyya Yalçın, yalıyı aslında aylar önce alıcı bulmak amacıyla el altından satışa çıkarmıştı. İstenen sonuç alınamayınca bu kez bir emlak şirketiyle anlaşmaya varıldı.

Gelelim asıl dudak uçuklatan bölüme...

Yalı için ilk etapta 70 milyon dolar istendiği, ancak alıcı çıkmayınca fiyatın 55 milyon dolara, yani yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL'ye kadar indirildiği belirtildi.

Böylece yıllar önce milyarlarca dolarlık miras nedeniyle karşı karşıya gelen beş kardeş, babalarının en önemli hatıralarından biri olan tarihi yalının satışı konusunda anlaşmış oldu. 

İşin ilginç tarafı, ailede Boğaz'daki yalısını satışa çıkaran ilk isimler de onlar değil. Cankurt'un aktardığına göre Faruk Yalçın'ın yeğeni Neşet Yalçın da tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı'nı önce 42 milyon dolardan satışa çıkarmış, yapı 2024 yılında iş insanı Ercüment Cafer Bayegan'a 32 milyon dolara satılmıştı.

Kısacası Faruk Yalçın'ın bundan yaklaşık 18 yıl önceki vefatının ardından başlayan milyarlık miras hikayesi, aradan geçen onca yıla rağmen kapanmış değil. Şimdiyse gözler, Boğaz'ın en değerli yapılarından biri olan ve Yalçın ailesinin hafızasında çok özel bir yere sahip tarihi yalının 55 milyon dolarlık yeni sahibinin kim olacağında.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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