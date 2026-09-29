Türkiye'nin Uzun Ömürlü 19 Dizisi

Kimi yıllarca aynı mahallede geçti, kimi kanal değiştirse de izleyicisini hiç kaybetmedi... Türkiye'de öyle diziler var ki, bir neslin çocukluğuna, gençliğine hatta yetişkinliğine eşlik etti. 1974'te başlayan Kaynanalar'dan tam 20 sezonun ardından Haziran 2026'da veda eden Arka Sokaklar'a, bugün hâlâ ekranda olan Gönül Dağı ve Kızılcık Şerbeti'ne kadar, izleyicileri yıllarca ekrana bağlayan uzun soluklu dizileri sizin için bir araya getirdik. Bakalım sizin favoriniz hangisi?