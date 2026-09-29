article/comments
article/share
Haberler
TV
Türkiye'nin Uzun Ömürlü 19 Dizisi

Türkiye'nin Uzun Ömürlü 19 Dizisi

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
29.09.2026 - 09:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kimi yıllarca aynı mahallede geçti, kimi kanal değiştirse de izleyicisini hiç kaybetmedi... Türkiye'de öyle diziler var ki, bir neslin çocukluğuna, gençliğine hatta yetişkinliğine eşlik etti. 1974'te başlayan Kaynanalar'dan tam 20 sezonun ardından Haziran 2026'da veda eden Arka Sokaklar'a, bugün hâlâ ekranda olan Gönül Dağı ve Kızılcık Şerbeti'ne kadar, izleyicileri yıllarca ekrana bağlayan uzun soluklu dizileri sizin için bir araya getirdik. Bakalım sizin favoriniz hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Böyle mi Olacaktı?

1. Böyle mi Olacaktı?

  • 1997 - 2003

  • 167 Bölüm

2. Ayrılsak da Beraberiz

2. Ayrılsak da Beraberiz

  • 1999 - 2004

  • 490 Bölüm

3. Mahallenin Muhtarları

3. Mahallenin Muhtarları

  • 1992 - 2002

  • 337 Bölüm

4. Bizimkiler

4. Bizimkiler

  • 1989 - 2002

  • 460 Bölüm

5. Ferhunde Hanımlar

5. Ferhunde Hanımlar

  • 1993 - 1999

  • 1069 Bölüm

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bizim Mahalle

6. Bizim Mahalle

  • 1994 - 2001

  • 510 Bölüm

7. Bizim Evin Halleri

7. Bizim Evin Halleri

  • 2000 - 2008

  • 1705 Bölüm

8. Kaynanalar

8. Kaynanalar

  • 1974 - 2005

  • 314 Bölüm

9. Çiçek Taksi

9. Çiçek Taksi

  • 1995 - 2003

  • 367 Bölüm

10. Kavak Yelleri

10. Kavak Yelleri

  • 2007 - 2011

  • 170 Bölüm

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Yaprak Dökümü

11. Yaprak Dökümü

  • 2006 - 2010

  • 174 Bölüm

12. Avrupa Yakası

12. Avrupa Yakası

  • 2004 - 2009

  • 190 Bölüm

13. Çocuklar Duymasın

13. Çocuklar Duymasın

  • 2002 - 2019

  • 464 Bölüm

14. Arka Sokaklar

14. Arka Sokaklar

  • 2006 - 2026

  • 20 Sezon, 751 Bölüm

15. Kurtlar Vadisi Pusu

15. Kurtlar Vadisi Pusu
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Seksenler

16. Seksenler

  • 2012 - 2022

  • 655 Bölüm

17. Kuruluş Osman

17. Kuruluş Osman

  • 2019 - 2025

  • 194 Bölüm

18. Gönül Dağı

18. Gönül Dağı

  • 2020 - ...

  • 224 Bölüm (devam ediyor)

19. Kızılcık Şerbeti

19. Kızılcık Şerbeti

  • 2022 - ...

  • 140 Bölüm (devam ediyor)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
201
181
100
88
67
40
39
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın