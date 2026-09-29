Türkiye'nin Uzun Ömürlü 19 Dizisi
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Kimi yıllarca aynı mahallede geçti, kimi kanal değiştirse de izleyicisini hiç kaybetmedi... Türkiye'de öyle diziler var ki, bir neslin çocukluğuna, gençliğine hatta yetişkinliğine eşlik etti. 1974'te başlayan Kaynanalar'dan tam 20 sezonun ardından Haziran 2026'da veda eden Arka Sokaklar'a, bugün hâlâ ekranda olan Gönül Dağı ve Kızılcık Şerbeti'ne kadar, izleyicileri yıllarca ekrana bağlayan uzun soluklu dizileri sizin için bir araya getirdik. Bakalım sizin favoriniz hangisi?
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1. Böyle mi Olacaktı?
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2. Ayrılsak da Beraberiz
3. Mahallenin Muhtarları
4. Bizimkiler
5. Ferhunde Hanımlar
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6. Bizim Mahalle
7. Bizim Evin Halleri
8. Kaynanalar
9. Çiçek Taksi
10. Kavak Yelleri
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11. Yaprak Dökümü
12. Avrupa Yakası
13. Çocuklar Duymasın
14. Arka Sokaklar
15. Kurtlar Vadisi Pusu
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16. Seksenler
17. Kuruluş Osman
18. Gönül Dağı
19. Kızılcık Şerbeti
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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