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'Fatma Betül Sayan Kaya Rest Çekti' İddiası: “İfadem Alınırsa ya da Mahkemelik Olursam Her Şeyi Anlatırım”

'Fatma Betül Sayan Kaya Rest Çekti' İddiası: “İfadem Alınırsa ya da Mahkemelik Olursam Her Şeyi Anlatırım”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 11:57
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Gazeteci Deniz Zeyrek, fon soruşturmasında adı geçen eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın çevresine “İfadem alınırsa ya da mahkemelik olursa bildiğim her şeyi anlatırım” dediğini aktardı. Zeyrek bu sözleri üstü örtülü bir tehdit olarak değerlendirdi; iddia henüz Kaya tarafından doğrulanmadı.

Kaynak: Deniz Zayrek

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Gazeteci eniz Zeyrek'e göre Fatma Betül Sayan Kaya, çevresine “ifadem alınırsa her şeyi anlatırım” diyerek rest çekti.

Gazeteci eniz Zeyrek'e göre Fatma Betül Sayan Kaya, çevresine “ifadem alınırsa her şeyi anlatırım” diyerek rest çekti.

Deniz Zeyrek, soruşturmada adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın çevresine “İfadem alınırsa ya da mahkemelik olursa bildiğim her şeyi anlatırım” dediğini söyledi ve bunu “üstü örtülü tehdit” diye niteledi. Zeyrek'in aktarımında, Kaya'nın ifadesi alınırsa kendisini bu işe kimin soktuğunu ve kimin yönlendirdiğini de anlatacağı yer alıyor.

Aynı değerlendirmede dikkat çeken bir başka başlık, Cumhurbaşkanlığı'na iletildiği öne sürülen 26 kişilik “VIP liste” oldu. Listenin varlığı biliniyor ama isimler kamuoyuyla paylaşılmadı; Zeyrek'e göre listede yer alanlar panik halinde.

Deniz Zeyrek'in açıklamaları:

Soruşturmanın gölgesindeki Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden 2,2 milyar liralık kazanç iddiasıyla istifa etmişti.

Soruşturmanın gölgesindeki Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden 2,2 milyar liralık kazanç iddiasıyla istifa etmişti.

Her şey, Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden olağanüstü getiri elde ettiğini öne sürmesiyle başladı. İddiaya göre Fatma Betül Sayan Kaya 63,4 milyon lira yatırıp 1 milyar 344 milyon lira çekti; İlyas Kaya 99,7 milyon lira yatırıp 826 milyon lira çıkardı. İkisinin toplamı, yaklaşık beş ayda 163 milyon liradan 2,17 milyar liraya ulaştı. Hisselerin ~255 TL'den ~4.482 TL'ye çıktığı dönemde alım-satım yapıldığı ileri sürüldü.

Kaya, 26 Eylül'de AK Parti'deki görevlerinden istifa etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise ikisinin tüm mal varlığının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Soruşturma kapsamında SPK'nın yedi portföy yönetim şirketine bağlı 131 fonu tasfiye ettiği, 51 kişinin gözaltına alındığı ve 12 kişinin arandığı aktarılmıştı.

Kaya ise günler süren sessizliğini bozduğunda onlarca iddiadan yalnızca Hac yolculuğuyla ilgili olana yanıt verdi. Pusula Portföy Yönetimi'nin başkanı Muhammed Yarız'la özel uçakla gittiği iddiasına “Bu bir iftira” diyen Kaya, THY'nin tarifeli seferiyle gittiğini söyleyerek bilet belgesi paylaştı. Şimdi gözler, ifadesinin alınıp alınmayacağında.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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