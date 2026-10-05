'Fatma Betül Sayan Kaya Rest Çekti' İddiası: “İfadem Alınırsa ya da Mahkemelik Olursam Her Şeyi Anlatırım”
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Gazeteci Deniz Zeyrek, fon soruşturmasında adı geçen eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın çevresine “İfadem alınırsa ya da mahkemelik olursa bildiğim her şeyi anlatırım” dediğini aktardı. Zeyrek bu sözleri üstü örtülü bir tehdit olarak değerlendirdi; iddia henüz Kaya tarafından doğrulanmadı.
Kaynak: Deniz Zayrek
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Gazeteci eniz Zeyrek'e göre Fatma Betül Sayan Kaya, çevresine “ifadem alınırsa her şeyi anlatırım” diyerek rest çekti.
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Deniz Zeyrek'in açıklamaları:
Soruşturmanın gölgesindeki Kaya, Özata Denizcilik hisselerinden 2,2 milyar liralık kazanç iddiasıyla istifa etmişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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