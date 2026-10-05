'Fatma Betül Sayan Kaya Rest Çekti' İddiası: “İfadem Alınırsa ya da Mahkemelik Olursam Her Şeyi Anlatırım”

Deniz Zeyrek, soruşturmada adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya'nın çevresine “İfadem alınırsa ya da mahkemelik olursa bildiğim her şeyi anlatırım” dediğini söyledi ve bunu “üstü örtülü tehdit” diye niteledi. Zeyrek'in aktarımında, Kaya'nın ifadesi alınırsa kendisini bu işe kimin soktuğunu ve kimin yönlendirdiğini de anlatacağı yer alıyor.

Aynı değerlendirmede dikkat çeken bir başka başlık, Cumhurbaşkanlığı'na iletildiği öne sürülen 26 kişilik “VIP liste” oldu. Listenin varlığı biliniyor ama isimler kamuoyuyla paylaşılmadı; Zeyrek'e göre listede yer alanlar panik halinde.