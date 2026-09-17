Cihangir’in En İyi Mekanları

Cihangir’de lezzetli kahvaltı mekanları bulmak kolay, asıl mesele ne istediğinize karar vermek. Klasik serpme kahvaltıdan modern brunch tabaklarına, küçük bahçelerden sokağa açılan masalara kadar seçenek oldukça fazla.
Hafta Sonu Brunch Yapılan Cihangir Mekanları
Kaktüs Cihangir: Sabah kahvaltısıyla başlayıp gün ilerledikçe restoran ve bar havasına geçen mekanlardan. Avokadolu tabaklar gibi daha hafif seçeneklerden klasik kahvaltılıklara uzanan bir menüsü var. Rahat atmosferi nedeniyle hafta sonu uzun brunch planlarına uygun; yalnız geç saatlere doğru ortam belirgin biçimde hareketleniyor.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçi yorumu: “Hafta sonu uzun uzun oturmak için güzel bir yer. Kahvaltıdan sonra kahveye geçip masada biraz daha vakit geçirmek isteyince kimse sizi acele ettiriyormuş gibi hissettirmiyor.”
Cuppa Cafe: Klasik serpme kahvaltı yerine yumurtalı tabaklar ve daha modern brunch seçenekleri arıyorsanız bakabileceğiniz yerlerden. Eggs Benedict ve çılbır gibi seçenekler kahvaltının merkezinde. Sabah gidip kahvaltıyı kahveyle uzatmak isteyenler için de rahat.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.
Kullanıcı yorumu: “Serpme kahvaltı yerine tek tek tabak seçmeyi seviyorsanız burası daha keyifli geliyor. Özellikle yumurtalı seçenekleri ve kahvesiyle brunch için güzel bir alternatif.”
Serpme Kahvaltı Veren Cihangir Adresleri
Sa Va Anatolian Breakfast House: Cihangir’de serpme kahvaltı denince adı sık geçen yerlerden. Peynir, reçel, sıcaklar ve hamur işleriyle masa oldukça hızlı doluyor. Kalabalık bir kahvaltı sofrası seviyorsanız burası tam size göre.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.Ziyaretçi yorumu: “Masaya tabaklar geldikçe gerçekten klasik bir uzun kahvaltı havası oluşuyor. Çeşit bol olduğu için özellikle birkaç kişi gidince daha keyifli oluyor.”
Limon Kahvaltı Evi: Bol çeşitli kahvaltı isteyenlerin tercih ettiği adreslerden. Domates ezmeleri, peynirler ve sıcaklarla daha klasik bir kahvaltı çizgisinde ilerliyor. Dışarıdaki masalar güzel havalarda hızlı dolduğu için hafta sonu çok geç kalmamakta fayda var.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçi yorumu: “Klasik kahvaltı sevenler için oldukça tatmin edici. Özellikle dışarıdaki masalarda oturunca Cihangir sokaklarının hareketi kahvaltıya ayrı bir hava katıyor.”
Sanat Cafe Breakfast House: Tek başına kahvaltıya çıkmayı sevenler açısından daha rahat seçeneklerden biri. İlla iki kişilik serpme söylemek gerekmiyor; daha küçük tabaklarla da kahvaltı yapılabiliyor. Menemen ve ev işi hissi veren sıcaklar burada daha çok öne çıkıyor.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçi yorumu: “Tek başıma kahvaltıya geldiğimde gereğinden fazla sipariş vermek zorunda kalmadım. Menemen ve sıcaklar da gerçekten ev kahvaltısı hissi veriyor.”
Doğacıyız Gourmet Breakfast Restaurant: Klasik kahvaltının yanına Hatay mutfağından dokunuşlar ekleyen adreslerden. Hatay menemeni ve vegan seçenekler sayesinde masada herkesin kendine göre bir şey bulması daha kolay.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçi yorumu: “Klasik kahvaltıdan biraz farklı bir şey arıyorsanız Hatay dokunuşları güzel oluyor. Aynı masada farklı beslenen kişiler varsa seçeneklerin çeşitli olması da büyük avantaj.”
Açık Havada ve Sokağa Bakan Masalarda Kahvaltı Yapılan Yerler
Kahve6: Mekanın en güzel tarafı arka bahçesi. Sokaktan içeri girince beklemediğiniz kadar sakin bir alanla karşılaşıyorsunuz. Avokadolu kahvaltı ve menemen gibi seçeneklerle uzun, telaşsız bir sabah geçirmek için uygun.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçi yorumu: “Arka bahçeye geçince Cihangir’in kalabalığı bir anda geride kalıyor. Sabah sakin sakin kahvaltı edip kahveyi uzatmak için çok güzel bir ortam.”
Havyar Cafe Cihangir: Cihangir’in sokak havasını masada otururken de hissetmek isteyenlere göre. Dışarıda oturup kahvaltı yapmak özellikle bahar ve yaz aylarında daha keyifli. Akşamları hareketlenen mekan sabah saatlerinde çok daha sakin bir havaya sahip.
Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.
Ziyaretçi yorumu: “Sabah saatlerinde dışarıdaki masalarda oturmak çok keyifli oluyor. Sokak hareketini izlerken kahvaltı yapmak isteyenler için tam Cihangir havası veren yerlerden biri.”
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