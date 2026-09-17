Cihangir’in En İyi Mekanları

Cihangir Nerede, Toplu Taşımayla Nasıl Gidilir?

Cihangir, Beyoğlu’nda Taksim’in hemen aşağısında, Boğaz’a doğru inen yamaçların üzerine kurulmuş bir semt. Kılıçali Paşa, Firuzağa ve Pürtelaş Hasan Efendi çevresi birbirine yürüme mesafesinde olduğu için burayı keşfetmenin en güzel yolu da zaten yürümek.

Toplu taşımayla gelecekseniz en rahat seçeneklerden biri M2 metrosu. Taksim’de indikten sonra Sıraselviler üzerinden yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle Cihangir’in içine ulaşabilirsiniz. Kabataş tarafından gelenler F1 fünikülerle Taksim’e çıkabilir. T1 tramvayını kullanıp Tophane’de inmek de mümkün fakat buradan Cihangir’e çıkarken ciddi bir yokuş sizi bekliyor. Özellikle çok sıcak ya da çok soğuk havalarda bu detayı unutmamanız gerekiyor.

Cihangir’i Diğer Beyoğlu Semtlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir?

Cihangir’in havası biraz da iki zıt özelliği aynı anda taşımasından geliyor. Taksim’e birkaç dakika uzaklıktasınız ama semtin içine girdikçe kalabalığın temposu düşüyor.

Dar sokaklar, eski apartmanlar, pencere önlerinde oturan kediler ve kaldırıma taşan küçük masalar burada günlük hayatın bir parçası. Mekanların önemli bir bölümü büyük zincirlerden değil, daha küçük işletmelerden oluşuyor. Sahibini içeride görmek, çalışanların müdavimleri tanıması ya da bir kahve için oturup uzun sohbetlere dalmak çok da sıra dışı değil.

Semtin yıllardır sanatçılar, yazarlar ve İstanbul’a yerleşen yabancılarla anılması da mekan kültürüne yansıyor. Gürültülü ve hızlı servis veren yerlerden çok, daha yavaş akan ve insanı masadan hemen kaldırmaya çalışmayan kafelerle karşılaşıyorsunuz.

Cihangir’de Gezmek İçin En Uygun Saatler Hangileri?

Kahvaltı için en rahat zaman aralığı sabah 08.00 ile 11.00 arası. Hafta içi bu saatlerde popüler mekanlarda bile masa bulmak oldukça kolay. Hafta sonu ise özellikle 10.00’dan sonra yoğunluk artıyor.

Öğleden sonra 14.00-17.00 arasında Cihangir biraz nefes alıyor. Laptopla çalışmak, kitabınızı açıp kahve içmek ya da ara sokaklarda yürümek için günün en rahat zamanlarından biri.

Akşam 19.00’dan sonra semtin havası değişiyor. Restoranlar dolmaya, Akarsu Yokuşu ve Cihangir çevresindeki barlar hareketlenmeye başlıyor. Fotoğraf çekmek istiyorsanız gün batımına yakın saatleri değerlendirin deriz; Boğaz’a doğru açılan sokaklarda ışık büyüleyici oluyor.