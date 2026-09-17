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Yaşam
Cihangir’in En İyi Mekanları

Cihangir’in En İyi Mekanları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 15:35
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Cihangir’e ilk kez gidiyorsanız ya da en iyi deneyimi yaşamak istiyorsanız nerede kahvaltı yapılır, nerede kahve içilir ya da akşam planlarında hangi mekana gidilir diye düşünmeniz çok normal. Taksim’in hemen yanı başında olmasına rağmen birkaç dakika içinde kendine özgü havasını hissettiren Cihangir, günün her saatine uygun mekanlarıyla özellikle hafta sonu planlarının vazgeçilmez adreslerinden biri. Sabah uzun bir kahvaltıyla güne başlamak, öğleden sonra iyi bir kahve için mola vermek ya da akşam yemeğini semtin sevilen restoranlarından birinde yemek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Sizler için kahvaltıdan kahveye, akşam yemeğinden gece planına kadar Cihangir’de tercih edebileceğiniz en iyi mekanlardan bahsettik. Gelin en sevilenleriyle Cihangir’i birlikte tanıyalım!

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Cihangir Nasıl Bir Semt? Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler - 2026

Cihangir Nasıl Bir Semt? Gitmeden Önce Bilinmesi Gerekenler - 2026

Cihangir Nerede, Toplu Taşımayla Nasıl Gidilir?

Cihangir, Beyoğlu’nda Taksim’in hemen aşağısında, Boğaz’a doğru inen yamaçların üzerine kurulmuş bir semt. Kılıçali Paşa, Firuzağa ve Pürtelaş Hasan Efendi çevresi birbirine yürüme mesafesinde olduğu için burayı keşfetmenin en güzel yolu da zaten yürümek.

Toplu taşımayla gelecekseniz en rahat seçeneklerden biri M2 metrosu. Taksim’de indikten sonra Sıraselviler üzerinden yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle Cihangir’in içine ulaşabilirsiniz. Kabataş tarafından gelenler F1 fünikülerle Taksim’e çıkabilir. T1 tramvayını kullanıp Tophane’de inmek de mümkün fakat buradan Cihangir’e çıkarken ciddi bir yokuş sizi bekliyor. Özellikle çok sıcak ya da çok soğuk havalarda bu detayı unutmamanız gerekiyor.

Cihangir’i Diğer Beyoğlu Semtlerinden Ayıran Özellikler Nelerdir?

Cihangir’in havası biraz da iki zıt özelliği aynı anda taşımasından geliyor. Taksim’e birkaç dakika uzaklıktasınız ama semtin içine girdikçe kalabalığın temposu düşüyor.

Dar sokaklar, eski apartmanlar, pencere önlerinde oturan kediler ve kaldırıma taşan küçük masalar burada günlük hayatın bir parçası. Mekanların önemli bir bölümü büyük zincirlerden değil, daha küçük işletmelerden oluşuyor. Sahibini içeride görmek, çalışanların müdavimleri tanıması ya da bir kahve için oturup uzun sohbetlere dalmak çok da sıra dışı değil.

Semtin yıllardır sanatçılar, yazarlar ve İstanbul’a yerleşen yabancılarla anılması da mekan kültürüne yansıyor. Gürültülü ve hızlı servis veren yerlerden çok, daha yavaş akan ve insanı masadan hemen kaldırmaya çalışmayan kafelerle karşılaşıyorsunuz.

Cihangir’de Gezmek İçin En Uygun Saatler Hangileri?

Kahvaltı için en rahat zaman aralığı sabah 08.00 ile 11.00 arası. Hafta içi bu saatlerde popüler mekanlarda bile masa bulmak oldukça kolay. Hafta sonu ise özellikle 10.00’dan sonra yoğunluk artıyor.

Öğleden sonra 14.00-17.00 arasında Cihangir biraz nefes alıyor. Laptopla çalışmak, kitabınızı açıp kahve içmek ya da ara sokaklarda yürümek için günün en rahat zamanlarından biri.

Akşam 19.00’dan sonra semtin havası değişiyor. Restoranlar dolmaya, Akarsu Yokuşu ve Cihangir çevresindeki barlar hareketlenmeye başlıyor. Fotoğraf çekmek istiyorsanız gün batımına yakın saatleri değerlendirin deriz; Boğaz’a doğru açılan sokaklarda ışık büyüleyici oluyor.

Cihangir’in En İyi Kahvaltı ve Brunch Mekanları - 2026

Cihangir’in En İyi Kahvaltı ve Brunch Mekanları - 2026

Cihangir’de lezzetli kahvaltı mekanları bulmak kolay, asıl mesele ne istediğinize karar vermek. Klasik serpme kahvaltıdan modern brunch tabaklarına, küçük bahçelerden sokağa açılan masalara kadar seçenek oldukça fazla.

Hafta Sonu Brunch Yapılan Cihangir Mekanları

Kaktüs Cihangir: Sabah kahvaltısıyla başlayıp gün ilerledikçe restoran ve bar havasına geçen mekanlardan. Avokadolu tabaklar gibi daha hafif seçeneklerden klasik kahvaltılıklara uzanan bir menüsü var. Rahat atmosferi nedeniyle hafta sonu uzun brunch planlarına uygun; yalnız geç saatlere doğru ortam belirgin biçimde hareketleniyor.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Hafta sonu uzun uzun oturmak için güzel bir yer. Kahvaltıdan sonra kahveye geçip masada biraz daha vakit geçirmek isteyince kimse sizi acele ettiriyormuş gibi hissettirmiyor.”

Cuppa Cafe: Klasik serpme kahvaltı yerine yumurtalı tabaklar ve daha modern brunch seçenekleri arıyorsanız bakabileceğiniz yerlerden. Eggs Benedict ve çılbır gibi seçenekler kahvaltının merkezinde. Sabah gidip kahvaltıyı kahveyle uzatmak isteyenler için de rahat.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu: “Serpme kahvaltı yerine tek tek tabak seçmeyi seviyorsanız burası daha keyifli geliyor. Özellikle yumurtalı seçenekleri ve kahvesiyle brunch için güzel bir alternatif.”

Serpme Kahvaltı Veren Cihangir Adresleri

Sa Va Anatolian Breakfast House: Cihangir’de serpme kahvaltı denince adı sık geçen yerlerden. Peynir, reçel, sıcaklar ve hamur işleriyle masa oldukça hızlı doluyor. Kalabalık bir kahvaltı sofrası seviyorsanız burası tam size göre.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.Ziyaretçi yorumu: “Masaya tabaklar geldikçe gerçekten klasik bir uzun kahvaltı havası oluşuyor. Çeşit bol olduğu için özellikle birkaç kişi gidince daha keyifli oluyor.”

Limon Kahvaltı Evi: Bol çeşitli kahvaltı isteyenlerin tercih ettiği adreslerden. Domates ezmeleri, peynirler ve sıcaklarla daha klasik bir kahvaltı çizgisinde ilerliyor. Dışarıdaki masalar güzel havalarda hızlı dolduğu için hafta sonu çok geç kalmamakta fayda var.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Klasik kahvaltı sevenler için oldukça tatmin edici. Özellikle dışarıdaki masalarda oturunca Cihangir sokaklarının hareketi kahvaltıya ayrı bir hava katıyor.”

Sanat Cafe Breakfast House: Tek başına kahvaltıya çıkmayı sevenler açısından daha rahat seçeneklerden biri. İlla iki kişilik serpme söylemek gerekmiyor; daha küçük tabaklarla da kahvaltı yapılabiliyor. Menemen ve ev işi hissi veren sıcaklar burada daha çok öne çıkıyor.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Tek başıma kahvaltıya geldiğimde gereğinden fazla sipariş vermek zorunda kalmadım. Menemen ve sıcaklar da gerçekten ev kahvaltısı hissi veriyor.”

Doğacıyız Gourmet Breakfast Restaurant: Klasik kahvaltının yanına Hatay mutfağından dokunuşlar ekleyen adreslerden. Hatay menemeni ve vegan seçenekler sayesinde masada herkesin kendine göre bir şey bulması daha kolay.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Klasik kahvaltıdan biraz farklı bir şey arıyorsanız Hatay dokunuşları güzel oluyor. Aynı masada farklı beslenen kişiler varsa seçeneklerin çeşitli olması da büyük avantaj.”

Açık Havada ve Sokağa Bakan Masalarda Kahvaltı Yapılan Yerler

Kahve6: Mekanın en güzel tarafı arka bahçesi. Sokaktan içeri girince beklemediğiniz kadar sakin bir alanla karşılaşıyorsunuz. Avokadolu kahvaltı ve menemen gibi seçeneklerle uzun, telaşsız bir sabah geçirmek için uygun.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Arka bahçeye geçince Cihangir’in kalabalığı bir anda geride kalıyor. Sabah sakin sakin kahvaltı edip kahveyi uzatmak için çok güzel bir ortam.”

Havyar Cafe Cihangir: Cihangir’in sokak havasını masada otururken de hissetmek isteyenlere göre. Dışarıda oturup kahvaltı yapmak özellikle bahar ve yaz aylarında daha keyifli. Akşamları hareketlenen mekan sabah saatlerinde çok daha sakin bir havaya sahip.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Sabah saatlerinde dışarıdaki masalarda oturmak çok keyifli oluyor. Sokak hareketini izlerken kahvaltı yapmak isteyenler için tam Cihangir havası veren yerlerden biri.”

Cihangir’in En İyi Kafe ve Kahvecileri - 2026

Cihangir’in En İyi Kafe ve Kahvecileri - 2026

Cihangir’in kahve tarafında ilk bakılacak adreslerden biri İkivedört. Semtin sevilen kahve dükkanlarından olan mekan sabah erken saatlerde açılıyor ve daha çok küçük, mahalle kahvecisi havası taşıyor. Cihangir’de kahve rotası yapıyorsanız buradan yani Güneşli Sokak’tan başlayıp Havyar Sokak ve Oba Sokak’ı ziyaret edebilirsiniz.

Üçüncü Nesil Kahve Yapan Cihangir Adresleri

  • İkivedört: Cihangir’de mahallenin sevilen, samimi ve sosyal mekanlarından biri. İyi kahvenin yanında rahat ortamı sayesinde arkadaşlarla buluşmak ya da gün içinde kısa bir mola vermek için de sık tercih ediliyor.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Mahalle kahvecisi havasını gerçekten hissettiriyor. Kahve içmek için uğrayıp tanıdık birine rastlamanız ya da masada sohbetin uzaması hiç şaşırtıcı değil.”

  • Norm Coffee: Kahve konusunda semtin en popüler işletmelerinden ve Cihangir denince ilk akla gelen adreslerden biri. Nitelikli kahve sevenler ve farklı çekirdekler denemeyi sevenler için güçlü seçeneklerden.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Kahve konusunda ne içeceğinizi biliyorsanız da yeni bir şey denemek istiyorsanız da iyi bir adres. Cihangir’de kaliteli kahve aradığımda ilk baktığım yerlerden biri oluyor.”

  • Le Oba Coffee: Daha canlı ve hareketli bir ortam arayanların tercih edebileceği mekanlardan. Özellikle daha genç bir kitleye hitap eden atmosferiyle kahve içmenin yanında sosyalleşmek için de keyifli bir durak.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Kahve içip hemen kalkılan yerlerden değil, ortamı hareketli ve enerjik. Arkadaşlarla buluşmak için özellikle gençlerin seveceği bir havası var.”

Laptopla Çalışmaya Uygun Prizli Cihangir Kafeleri

  • MUUS Coffee & Matcha: Laptopla birkaç saat çalışmak isteyenler için Cihangir’de değerlendirilebilecek mekanlardan. Kahvenizi alıp bilgisayarınızı açabileceğiniz, daha sakin bir çalışma molası için uygun bir seçenek.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Laptopla birkaç saat rahatça çalışabildim, ortam fazla gürültülü değildi. Kahve ve matcha seçeneklerinin olması da uzun oturunca güzel bir avantaj oluyor.”

  • 9Kahve: Hem kahve içmek hem de bilgisayar başında vakit geçirmek isteyenlerin tercih edebileceği adreslerden biri. Özellikle hafta içi daha sakin saatlerde çalışmak için daha rahat olabilir.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Hafta içi çalışmak için oldukça rahat buldum. Kahvemi alıp bilgisayarı açtım, birkaç saat boyunca kalabalık ya da gürültü yüzünden rahatsız olmadım.”

  • 1Kahve: Daha küçük ve sakin bir ortam arayanlar için iyi bir alternatif. Laptopla kısa süreli çalışmak, birkaç işi tamamlamak ya da kahve eşliğinde vakit geçirmek isteyenler listeye ekleyebilir.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Çok büyük ve kalabalık kafelerden hoşlanmıyorsanız burası daha rahat gelebilir. Birkaç işi tamamlayıp kahvenizi içmek için sakin, kendi halinde bir yer.”

Cihangir’in En İyi Restoran ve Barları - 2026

Cihangir’in En İyi Restoran ve Barları - 2026

Akşam Yemeği İçin Tercih Edilen Cihangir Restoranları

  • Lokal Kokoreç: Listenin ilk sırasında klasik restoranlardan biraz farklı bir adres var. Lokal; kokoreç, köfte, kasap sucuğu, piyaz ve kelle paça gibi tanıdık lezzetleri daha özenli bir sokak yemeği anlayışıyla hazırlıyor. Gösterişli tabaklardan çok iyi pişmiş, lezzeti yerinde yemeklerin peşindeyseniz akşam için oldukça güçlü bir seçenek.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Kokoreç için gitmiştik ama masadaki sucuk ve tahinli piyaz da en az onun kadar iyiydi. Küçük, samimi ve yemeğe odaklanan mekanları seviyorsanız burayı beğenirsiniz.”

  • Fıccın Lokanta Cihangir: Çerkes ve Anadolu mutfağını seviyorsanız listenize ekleyebileceğiniz adreslerden. Fıccın, Çerkes mantısı ve velibah gibi Kafkas mutfağının sevilen lezzetlerinin yanında gün içinde değişen ev yemekleri de sunuyor. Şık ve uzun bir restoran akşamından çok ev yemeği sıcaklığında bir masa arıyorsanız burası daha çok size göre.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Çerkes mantısını özellikle sevdik, yemeklerin genelinde evde yapılmış hissi var. Kalabalık ve gösterişli restoranlardan sıkılanlar için oldukça rahat bir alternatif.”

  • Cafe Smyrna: Cihangir’in yıllardır mahalleyle özdeşleşen mekanlarından biri. Gün içinde kahve içmek için uğrayabileceğiniz Smyrna, akşam saatlerinde yemek ve içki eşliğinde arkadaşlarla uzun uzun oturabileceğiniz daha hareketli bir yere dönüşüyor. Çok planlı bir akşam yerine masaya oturup sohbetin kendi kendine uzamasını seviyorsanız Cihangir ruhunu en iyi hissedebileceğiniz adreslerden.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Tam bir mahalle mekanı havası var; bir şeyler yiyip kalkalım diye oturduk, saatlerce sohbet ettik. Özellikle akşam saatlerinde ortamı çok daha keyifli oluyor.”

  • UN Cihangir: Pizza, taze makarna ve paylaşmalık küçük tabakları aynı menüde bulabileceğiniz daha yeni adreslerden. Pizza ağırlıklı gitmek zorunda da değilsiniz; başlangıçlardan birkaç farklı tabak seçip masayı paylaşmalı hale getirmek mümkün. Fazla resmi olmayan ama yemeği de ikinci plana atmayan bir akşam için tercih edilebilir.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Pizza hamuru hafif olduğu için birkaç farklı tabak söyleyip paylaşmak çok keyifliydi. Makarna ve başlangıçlarla birlikte sipariş verince masa çok daha güzel oluyor.”

Meyhane ve Ara Sıcak Sunan Cihangir Adresleri

  • Jash İstanbul Cihangir: Cihangir’de klasik meyhane çizgisinin biraz dışına çıkmak isteyenlerin ilk bakabileceği yerlerden. İstanbul-Ermeni mutfağını merkeze alan menüde topik, uskumru dolması, lakerda, Çerkez tavuğu ve farklı ara sıcaklar bulunuyor. Bildiğiniz meze tabağından biraz uzaklaşıp eski İstanbul mutfağından farklı tatlar denemek istiyorsanız menüyü acele etmeden inceleyin.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Topik ve uskumru dolması için yeniden gelinir. Yemeklerin yanında mekanın eski İstanbul hissi veren havası da akşamı diğer meyhanelerden biraz farklılaştırıyor.”

  • Demeti Meyhanesi: Daha klasik bir meyhane sofrası isteyenlerin seveceği adreslerden. Soğuk mezelerle başlayıp paçanga, karides güveç, kalamar ya da ciğer gibi ara sıcaklarla masayı uzatabilirsiniz. Özellikle birkaç kişi gidip farklı tabakları ortaya söylemek buraya daha çok yakışıyor.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Meze çeşitliliği güzel, ara sıcakları da masayı uzatmaya fazlasıyla yetiyor. Arkadaş grubuyla gidip birkaç farklı şey paylaşmak için çok uygun bir yer.”

  • Pürtelaş Ocakbaşı, Cihangir: Meyhane masasıyla ocakbaşı keyfini bir arada isteyenlerin tercih edebileceği adreslerden. Babagannuş, muhammara, humus ve fava gibi mezelerle başlayıp ardından Adana, Urfa, kuzu şiş ya da ciğer gibi ızgaralara geçebilirsiniz. Kalabalık bir grupla gidip masayı mezeler ve etlerle doldurmak burada daha keyifli oluyor.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Mezeleri söyleyip ardından ızgaraları paylaşmak en iyi seçim oldu. Özellikle et seven kalabalık gruplar için hem doyurucu hem de uzun oturmalık bir yer.”

Gece Geç Saate Kadar Açık Cihangir Barları

  • Mellow: Akşam yemeğini bitirdikten sonra eve dönmek istemiyorsanız kokteyl için geçebileceğiniz adreslerden. Dışarıdaki masalar güzel havalarda oldukça keyifli olurken gece ilerledikçe mekanın temposu da artıyor. Hem sohbet edebileceğiniz hem de akşamı birkaç içki daha uzatabileceğiniz bir yer arıyorsanız değerlendirebilirsiniz.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Kokteyller başarılı ama asıl sevdiğimiz tarafı ortamın ne çok sakin ne de gereğinden fazla hareketli olmasıydı. Arkadaşlarla ikinci durak yapmak için oldukça iyi.”

  • Kaktüs Cihangir: Cihangir’de sabah başlayıp gecenin ilerleyen saatlerine kadar yaşayabilen mekanlardan biri. Gün içinde yemek ya da kahve için uğrayabilir, gece ise masayı içkilerle devam ettirebilirsiniz. Geç saate kadar açık olması da başka bir mekana geçmek istemeyenler için önemli bir avantaj.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Akşam oturduğumuz masadan geceye kadar kalkmadık, mekanın en güzel tarafı biraz da bu. Yemekten içkiye geçerken yer değiştirmek istemiyorsanız oldukça rahat.”

  • Cafe 21: Cihangir’de günün farklı saatlerinde farklı bir havaya bürünen mahalle mekanlarından. Akşam yemekle başlayıp bira ya da kokteylle devam edebilir, gece ilerledikçe daha sosyal hale gelen ortamda uzun süre oturabilirsiniz. Çok şık ya da mesafeli bir bar yerine daha rahat, tanıdık bir Cihangir atmosferi isteyenlere hitap ediyor.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Arkadaşlarla rahat rahat oturup sohbet edebileceğiniz, fazla kasıntı olmayan mekanlardan. Yemek yiyip sonrasında içkiye devam edebilmek de büyük rahatlık.”

  • Emily’s Garden: Bahçesi sayesinde özellikle havaların güzel olduğu akşamlarda öne çıkan adreslerden. Yemek, kokteyl ve atıştırmalığı bir arada isteyen gruplar için kullanışlı; açık havada daha sakin bir akşam geçirmek isteyenler de burayı tercih edebilir. Cihangir’in hareketinin içinde biraz daha ferah bir ortam arıyorsanız bahçe tarafı daha keyifli olabilir.

Mekanın Instagram adresine buradan ulaşabilirsiniz.

Ziyaretçi yorumu: “Bahçesi özellikle akşam saatlerinde çok güzel oluyor. Bir şeyler yiyip kokteylle devam ettiğimiz için farklı bir yere geçme ihtiyacı da hissetmedik.”

Cihangir Fiyat Rehberi 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

Cihangir Fiyat Rehberi 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

Cihangir’de Kahvaltı Kişi Başı Ne Kadar?

Cihangir’de kahvaltıya ne kadar ödeyeceğiniz tamamen seçtiğiniz mekana ve siparişe bağlı. Serpme kahvaltılar çoğunlukla iki kişilik hazırlanırken tek kişilik tabak seçeneği sunan mekanlar da var. Bu nedenle yalnız gidiyorsanız serpme kahvaltı söylemek yerine tabak kahvaltılara bakmak daha mantıklı.

Sa Va gibi masayı çok sayıda tabakla dolduran mekanlar bütçeyi yükseltebilir. Sanat Cafe veya Cuppa gibi yerlerde tek tabak üzerinden ilerlemek hesabı daha kontrollü tutuyor. Kahvenizi, taze sıkılmış meyve suyunuzu ve ekstra sıcakları eklediğinizde ise fiyat doğal olarak yukarı çıkıyor.

Cihangir’de kahvaltı planı yaparken yalnızca serpme fiyatına değil, çay ve kahvenin dahil olup olmadığına da bakın. Bazı mekanlarda kahvaltı uygun görünürken içecekler hesabı belirgin biçimde değiştirebiliyor.

Cihangir ve Karaköy Mekan Fiyatları Karşılaştırması

Cihangir ile Karaköy birbirine yakın olsa da mekanların tarzı biraz farklı. Bu da hesaba yansıyor.

Karaköy’de sahile yakın restoranlar, turistik aks üzerindeki kahvaltıcılar ve otel terasları fiyatı biraz daha yukarı taşıyabiliyor. Cihangir’de ise ara sokaklarda küçük işletme seçeneği daha fazla. Bu sayede aynı semtte hem daha hesaplı bir kahvaltı hem de oldukça yüksek fiyatlı bir akşam yemeği bulabiliyorsunuz.

Kahve tarafında fark çok daha az. Cihangir’deki butik kahveciler ile Karaköy’deki yeni nesil kahvecilerin fiyatları birbirine yakın seyrediyor. Bu yüzden kahve için seçim yaparken fiyat yerine çekirdek, ortam ve oturma rahatlığına bakmak daha mantıklı.

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SSS: Cihangir Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Cihangir Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Cihangir’de En İyi Mekan Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Tek bir mekan söylemek zor çünkü Cihangir’de doğru adres tamamen ne aradığınıza bağlı. Kahvaltı için Sanat Cafe ile Kahve6, farklı kahvaltı beklentilerine cevap veren iki güçlü seçenek. Daha küçük ve sakin bir kahve molası için İkivedört, kahve menüsünü biraz daha geniş tutmak isteyenler için Norm’u düşünebilir.

Akşam yemeğinde Lokal daha salaş ve lezzet odaklı bir seçenekken Mellow ve Cafe Smyrna uzun oturmalara müsait seçeneklerden. Meyhane tarafında eski İstanbul ve Ermeni yemekleri için Jash, klasik meze sofrası için Demeti, kebap ve mezeyi aynı masada isteyenler için Pürtelaş Ocakbaşı daha uygun.

Geceyi kokteylle tamamlamak isterseniz Mellow, daha geç saate kadar kalmak istiyorsanız Kaktüs tercih edilebilir.

Cihangir’de Rezervasyon Gerekir mi?

Hafta içi gündüz saatlerinde çoğu kafeye rezervasyonsuz gidebilirsiniz. Hafta sonu kahvaltısında ise durum biraz değişiyor. Sa Va, Limon ve benzeri kahvaltıcılarda özellikle geç sabah saatlerinde beklemek gerekebiliyor.

Akşam yemeğinde rezervasyon çok daha mantıklı. Jash gibi masa sayısı sınırlı yerlerde, Demeti gibi uzun meyhane sofralarında veya cuma-cumartesi yoğunlaşan restoranlarda son dakikaya bırakmamak gerekiyor.

Cihangir’de Otopark Sorunu Nasıl Çözülür?

Cihangir’e arabayla gitmek mümkün ama rahat ve kolay olduğunu söylemek zor. Sokaklar dar, çoğu tek yönlü ve boş park yeri özellikle akşam saatlerinde kolay bulunmuyor. Birkaç tur atsanız bile yer bulamayabilirsiniz.

Bu nedenle en rahat seçenek M2 metrosuyla Taksim’e gelip yürümek. Hem trafikle hem de park yeriyle uğraşmıyorsunuz.

Arabayla gelmeniz gerekiyorsa aracınızı Cihangir’deki otoparklara bırakabilirsiniz. Kabataş tarafındaki otoparklar da seçenek olabilir ancak dönüşte yokuş yukarı çıkmanız gerekecek. Vale hizmeti her mekanda bulunmadığı için akşam rezervasyonu yaparken bunu ayrıca sormakta fayda var.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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