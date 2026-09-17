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Yıllardır Ovaladığımız Kireç Lekesinin Çözümü Banyo Dolabındaymış

Yıllardır Ovaladığımız Kireç Lekesinin Çözümü Banyo Dolabındaymış

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 16:00
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Banyo ve mutfaktaki krom ya da parlak nikel armatürlerde zamanla oluşan beyaz kireç lekeleri çoğu zaman uzun uzun ovalamayı gerektiriyor. Oysa çözüm çoğu evde zaten mutfak dolabında duruyor.

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Diş Macunu Yüzeyi Çizmeden Kireç Lekesini Temizliyor

Diş Macunu Yüzeyi Çizmeden Kireç Lekesini Temizliyor

Nemli bir beze jelsiz, beyaz diş macunundan az miktarda sürülüp doğrudan kireç lekesinin üzerine uygulanıyor. Macun yüzeye yayıldıktan sonra yaklaşık 10 dakika bekletiliyor, ardından temiz bir bezle silinip durulanıyor.

Yöntemin sırrı diş macununun içeriğinde gizli. İçindeki karbonat, yüzeyi çizmeyecek kadar yumuşak ama kireç birikintisini gevşetecek kadar etkili bir aşındırıcı görevi görüyor. Bu sayede çelik tel veya sert fırça kullanmadan, armatürün parlaklığına zarar vermeden kireç sökülebiliyor.

Özellikle musluk başlıkları, duş başlıkları ve batarya kolları gibi suyun sürekli temas ettiği ve kirecin en hızlı biriktiği noktalarda bu yöntem işe yarıyor. Ovalama gerektirmediği için hem zaman kazandırıyor hem de yüzeyin ömrünü uzatıyor.

Yöntem Her Yüzeyde Değil, Test Edilerek Kullanılmalı

Yöntem Her Yüzeyde Değil, Test Edilerek Kullanılmalı

Diş macunu yöntemi her armatür için uygun değil. Boyalı, mat ya da özel kaplamalı (örneğin fırçalanmış pirinç veya siyah mat) yüzeylerde aşındırıcı etki mat görünümü bozabilir ya da kaplamaya zarar verebilir. Bu yüzden geniş bir alana uygulamadan önce armatürün göze çarpmayan küçük bir bölümünde denenmesi öneriliyor.

Daha inatçı ve kalın kireç tabakaları için diş macunu tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu durumda armatürün üzerine limon suyu ya da beyaz sirke emdirilmiş bir bez sarılıp bir süre bekletilmesi, ardından hafifçe ovulması tavsiye ediliyor.

Bir diğer alternatif ise eşit oranda tuz ve sirkenin karıştırılmasıyla elde edilen macun kıvamındaki karışım. Bu karışım kireçli yüzeye sürülüp birkaç dakika bekletildikten sonra yumuşak bir bezle silindiğinde, özellikle yıllardır temizlenmemiş yüzeylerde de sonuç alınabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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