Yıllardır Ovaladığımız Kireç Lekesinin Çözümü Banyo Dolabındaymış
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Banyo ve mutfaktaki krom ya da parlak nikel armatürlerde zamanla oluşan beyaz kireç lekeleri çoğu zaman uzun uzun ovalamayı gerektiriyor. Oysa çözüm çoğu evde zaten mutfak dolabında duruyor.
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Diş Macunu Yüzeyi Çizmeden Kireç Lekesini Temizliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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