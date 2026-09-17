Yıllardır Ovaladığımız Kireç Lekesinin Çözümü Banyo Dolabındaymış

Diş macunu yöntemi her armatür için uygun değil. Boyalı, mat ya da özel kaplamalı (örneğin fırçalanmış pirinç veya siyah mat) yüzeylerde aşındırıcı etki mat görünümü bozabilir ya da kaplamaya zarar verebilir. Bu yüzden geniş bir alana uygulamadan önce armatürün göze çarpmayan küçük bir bölümünde denenmesi öneriliyor.

Daha inatçı ve kalın kireç tabakaları için diş macunu tek başına yeterli olmayabiliyor. Bu durumda armatürün üzerine limon suyu ya da beyaz sirke emdirilmiş bir bez sarılıp bir süre bekletilmesi, ardından hafifçe ovulması tavsiye ediliyor.

Bir diğer alternatif ise eşit oranda tuz ve sirkenin karıştırılmasıyla elde edilen macun kıvamındaki karışım. Bu karışım kireçli yüzeye sürülüp birkaç dakika bekletildikten sonra yumuşak bir bezle silindiğinde, özellikle yıllardır temizlenmemiş yüzeylerde de sonuç alınabiliyor.