Oğuzhan Uğur’un Babası Hasan Atilla Uğur Hakkında Gözaltı Kararı
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MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albayı Hasan Atilla Uğur hakkında yakalama kararı verildi. Kıbrıs’ta olduğu belirlenen Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, 3 şüpheli İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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